Anunciamos a disponibilidade geral do Db2 Intelligence Center: um gêmeo de IA que nunca dorme

O gerenciamento de bancos de dados tem se tornado cada vez mais complexo, especialmente à medida que as empresas migram para ambientes híbridos e multinuvem, enfrentam volumes de dados explosivos e lidam com a escassez de habilidades. Os DBAs estão cada vez mais sobrecarregados, muitas vezes passando horas valiosas alternando entre várias ferramentas, dashboards e scripts desconectados apenas para manter o desempenho e a disponibilidade.

Na verdade, pesquisas recentes* mostram que:

62% dos DBAs citam a solução de problemas de desempenho como a tarefa mais demorada.

Quase 70% dependem de três a quatro ferramentas desconectadas todos os dias, levando a uma visibilidade fragmentada e a uma resolução mais lenta dos problemas.

Db2 Intelligence Center lida com esses desafios de frente, fornecendo um plano de controle integrado e inteligente projetado explicitamente para as equipes do Db2.