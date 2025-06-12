Anunciamos a disponibilidade geral do Db2 Intelligence Center: um gêmeo de IA que nunca dorme

Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

12 de junho de 2025

Autores

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Miran Badzak

Program Director

Databases

O IBM® Db2 Intelligence Center (nossa plataforma de próxima geração impulsionada por IA para gerenciar o Db2) está oficialmente disponível para todos os clientes. Inicialmente anunciado no IBM Think 2025, o Db2 Intelligence Center foi projetado para ajudar administradores de bancos de dados (DBAs) a agilizar operações, simplificar soluções de problemas e gerenciar com confiança seus ambientes complexos de banco de dados em escala.

Uma nova realidade para administradores de bancos de dados

O gerenciamento de bancos de dados tem se tornado cada vez mais complexo, especialmente à medida que as empresas migram para ambientes híbridos e multinuvem, enfrentam volumes de dados explosivos e lidam com a escassez de habilidades. Os DBAs estão cada vez mais sobrecarregados, muitas vezes passando horas valiosas alternando entre várias ferramentas, dashboards e scripts desconectados apenas para manter o desempenho e a disponibilidade.

Na verdade, pesquisas recentes* mostram que:

  • 62% dos DBAs citam a solução de problemas de desempenho como a tarefa mais demorada.
  • Quase 70% dependem de três a quatro ferramentas desconectadas todos os dias, levando a uma visibilidade fragmentada e a uma resolução mais lenta dos problemas.

Db2 Intelligence Center lida com esses desafios de frente, fornecendo um plano de controle integrado e inteligente projetado explicitamente para as equipes do Db2.

Desenvolvido para DBAs, impulsionado por IA 

O Db2 Intelligence Center oferece aos DBAs uma interface unificada e intuitiva, apoiada por recursos avançados de IA, agregando valor às equipes de bancos de dados para:

  • Centralizar o gerenciamento: tenha uma visão única e unificada de todos os seus bancos de dados DB2, estejam eles no local, na nuvem ou sendo executados como SaaS.
  • Resolver problemas mais rapidamente com o Database Assistant: o Database Assistant integrado impulsionado por IA combina modelos de linguagem avançados com conhecimento profundo específico do Db2 para ajudar as equipes a solucionar problemas de forma rápida e confiável.
  • Aumentar o desempenho por meio da otimização avançada de consultas: o novo Query Optimization Engine analisa planos de execução, identifica gargalos e fornece recomendações inteligentes, incluindo estratégias de indexação mais inteligentes adaptadas aos padrões de cargas de trabalho reais.
  • Automatizar a administração repetitiva: simplifique tarefas essenciais, porém rotineiras, de DBA, como verificações de integridade, atualizações de esquema e backups, usando uma poderosa automação integrada.

Insights em tempo real, ação proativa

O Monitoring Hub do Db2 Intelligence Center permite que os DBAs identifiquem rapidamente os problemas e entendam rapidamente as tendências de desempenho dos bancos de dados. As equipes podem filtrar por métricas, consultas, usuários ou cronogramas, isolando rapidamente a causa raiz da lentidão, quer seja uma consulta problemática, gargalo de memória ou contenção de recursos.

Além disso, o Database Assistant incorporado fornece insights contextuais em tempo real e conselhos práticos para acelerar o diagnóstico e diminuir o tempo de resolução, reduzindo significativamente a complexidade normalmente associada à solução de problemas de bancos de dados.

Disponível agora, desenvolvido para o futuro

O Db2 Intelligence Center representa a nova evolução do gerenciamento do Db2, consolidando fluxos de trabalho críticos em uma plataforma poderosa e inteligente. Quer você seja um DBA experiente gerenciando complexidade de escala empresarial ou um novo membro da equipe que está crescendo rapidamente, o Db2 Intelligence Center permite que você opere de forma mais rápida, inteligente e com maior confiança.

A partir de hoje, o Db2 Intelligence Center está disponível para todos para implementação em ambientes locais, híbridos e na nuvem.

Descubra como o gerenciamento do Db2 deve ser: simplificado, inteligente e proativo.

Comece agora

Entre em contato com a equipe se você tiver alguma dúvida

*Com base em uma pesquisa informal de 24 a 40 membros do conselho consultivo técnico do Db2, um grupo independente de profissionais do Db2, conduzida pela equipe de Gerenciamento de Produtos do IBM Db2 durante um workshop trimestral.

Saiba mais Db2 Intelligence Center Entre em contato com a equipe do Db2