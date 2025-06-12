Anunciamos a disponibilidade geral do Db2 Intelligence Center: um gêmeo de IA que nunca dorme

12 de junho de 2025
O IBM® Db2 Intelligence Center (nossa plataforma de próxima geração impulsionada por IA para gerenciar o Db2) está oficialmente disponível para todos os clientes. Inicialmente anunciado no IBM Think 2025, o Db2 Intelligence Center foi projetado para ajudar administradores de bancos de dados (DBAs) a agilizar operações, simplificar soluções de problemas e gerenciar com confiança seus ambientes complexos de banco de dados em escala.
O gerenciamento de bancos de dados tem se tornado cada vez mais complexo, especialmente à medida que as empresas migram para ambientes híbridos e multinuvem, enfrentam volumes de dados explosivos e lidam com a escassez de habilidades. Os DBAs estão cada vez mais sobrecarregados, muitas vezes passando horas valiosas alternando entre várias ferramentas, dashboards e scripts desconectados apenas para manter o desempenho e a disponibilidade.
Na verdade, pesquisas recentes* mostram que:
Db2 Intelligence Center lida com esses desafios de frente, fornecendo um plano de controle integrado e inteligente projetado explicitamente para as equipes do Db2.
O Db2 Intelligence Center oferece aos DBAs uma interface unificada e intuitiva, apoiada por recursos avançados de IA, agregando valor às equipes de bancos de dados para:
O Monitoring Hub do Db2 Intelligence Center permite que os DBAs identifiquem rapidamente os problemas e entendam rapidamente as tendências de desempenho dos bancos de dados. As equipes podem filtrar por métricas, consultas, usuários ou cronogramas, isolando rapidamente a causa raiz da lentidão, quer seja uma consulta problemática, gargalo de memória ou contenção de recursos.
Além disso, o Database Assistant incorporado fornece insights contextuais em tempo real e conselhos práticos para acelerar o diagnóstico e diminuir o tempo de resolução, reduzindo significativamente a complexidade normalmente associada à solução de problemas de bancos de dados.
O Db2 Intelligence Center representa a nova evolução do gerenciamento do Db2, consolidando fluxos de trabalho críticos em uma plataforma poderosa e inteligente. Quer você seja um DBA experiente gerenciando complexidade de escala empresarial ou um novo membro da equipe que está crescendo rapidamente, o Db2 Intelligence Center permite que você opere de forma mais rápida, inteligente e com maior confiança.
A partir de hoje, o Db2 Intelligence Center está disponível para todos para implementação em ambientes locais, híbridos e na nuvem.
Descubra como o gerenciamento do Db2 deve ser: simplificado, inteligente e proativo.
Entre em contato com a equipe se você tiver alguma dúvida
*Com base em uma pesquisa informal de 24 a 40 membros do conselho consultivo técnico do Db2, um grupo independente de profissionais do Db2, conduzida pela equipe de Gerenciamento de Produtos do IBM Db2 durante um workshop trimestral.