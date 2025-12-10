Do Match 360 ao IBM® Master Data Management: uma nova era começa

Os dados são a base de todas as decisões de negócios e interações com os clientes. No entanto, as organizações muitas vezes lutam com registros fragmentados, inconsistentes e duplicados em diferentes sistemas. Para muitas organizações, os dados ainda existem em silos fragmentados, onde diferentes departamentos ou sistemas armazenam dados de forma independente para suas necessidades individuais, levando a informações inconsistentes e custos crescentes.

Dados incompletos, desatualizados e incorretos afetam a tomada de decisões e a eficiência operacional. Os dados perdem a capacidade de serem confiáveis; as equipes não sabem quais dados são mais precisos e recentes, e as equipes têm que lidar com qualidade de dados que levam a ineficiências, custos desnecessários e oportunidades perdidas.

O IBM Master Data Management resolve esses desafios ao: