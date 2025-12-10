Inteligência artificial Automação de TI

Do Match 360 ao IBM® Master Data Management: uma nova era começa

O IBM® Match 360 fez a transição para o IBM Master Data Management (MDM), representando o próximo estágio na evolução do nosso portfólio InfoSphere MDM.

Publicado 10/12/2025
By Katie Kupec and Lin Alzein

O IBM Match 360 fez a transição para o IBM Master Data Management (MDM), representando o próximo estágio na evolução do nosso portfólio InfoSphere MDM. Esse avanço leva adiante os princípios confiáveis e os recursos comprovados que você já conhece, ao mesmo tempo que introduz melhorias modernos para atender aos desafios de dados atuais.

Por que o Master Data Management é importante hoje

Os dados são a base de todas as decisões de negócios e interações com os clientes. No entanto, as organizações muitas vezes lutam com registros fragmentados, inconsistentes e duplicados em diferentes sistemas. Para muitas organizações, os dados ainda existem em silos fragmentados, onde diferentes departamentos ou sistemas armazenam dados de forma independente para suas necessidades individuais, levando a informações inconsistentes e custos crescentes.

Dados incompletos, desatualizados e incorretos afetam a tomada de decisões e a eficiência operacional. Os dados perdem a capacidade de serem confiáveis; as equipes não sabem quais dados são mais precisos e recentes, e as equipes têm que lidar com qualidade de dados que levam a ineficiências, custos desnecessários e oportunidades perdidas.

O IBM Master Data Management resolve esses desafios ao:

  • Quebrar os silos de dados: usa a correspondência com tecnologia de ML para unificar dados entre silos, criando visões de 360° confiáveis das entidades.
  • Desvendar a relação complexas dos dados: identifica e gerencia relações entre entidades para criar visualizações completas e conectadas.
  • Aplicar a gestão de dados e a administração: fornece ferramentas de administração integradas com trilhas de auditoria e orientação de ML para decisões de correspondência.
  • Fornecer escalabilidade e desempenho: implemente em um SaaS ou arquitetura escalável baseada em nuvem híbrida otimizada para velocidade e agilidade.

A próxima evolução dos recursos de dados mestre da IBM

Projetado para ser implementado onde nossos clientes estiverem e flexível para se adaptar às mudanças nas necessidades de negócios, o IBM Master Data Management ajuda a gerar valor de negócios, ajudando nossos clientes a:

  • Se adaptar às necessidades de negócios em constante evolução: crie visualizações 360° abrangentes e com vários domínios que se adaptam à sua organização. Adapte facilmente seus modelos de master data management (MDM) para se alinhar às mudanças nos requisitos subsequentes.
  • Reduzir os riscos e aumentar a confiança nos dados: melhore a precisão da correspondência por meio do aprendizado de máquina, padronização dos dados e verificação. Garanta uma correspondência flexível com o apoio de controles robustos de qualidade de dados.
  • Automatizar a correspondência de registros: aproveite a correspondência orientada por IA para unificar os dados mestre entre domínios, fornecendo uma fonte única da verdade sem esforço manual.
  • Obter e monitorar a qualidade dos dados: elimine duplicatas e inconsistências. Acesse dados limpos, precisos e específicos do contexto, otimizados para os casos de uso do seu negócio.
  • Aumentar a produtividade: capacite as equipes com ferramentas low/no-code, algoritmos inteligentes e integração de IA, simplificando os fluxos de trabalho e acelerando a entrega de dados confiáveis.
  • Acelerar os insights: conecte e provisione dados mestres sem dificuldades para impulsionar iniciativas de IA, aprendizado de máquina e análises de dados para agilizar a tomada de decisões.
  • Obter dados precisos mais rapidamente com o aprendizado de máquina integrado: reduza a sobrecarga administrativa e melhore a precisão das correspondências com modelos pré-treinados projetados para desempenho em nível empresarial.

Alcance os dados confiáveis mais rapidamente

O IBM Master Data Management proporciona uma maior transparência, flexibilidade e controle, tudo em uma arquitetura moderna e nativa da nuvem. Seja qual for o seu foco (conformidade, eficiência operacional ou experiência do cliente), esses aprimoramentos e novos recursos ajudam você a obter dados confiáveis mais rapidamente.

Katie Kupec

Product Manager, IBM Master Data Management

Lin Alzein

Product Manager - Master Data Management

