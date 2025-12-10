Do Match 360 ao IBM® Master Data Management: uma nova era começa
O IBM® Match 360 fez a transição para o IBM Master Data Management (MDM), representando o próximo estágio na evolução do nosso portfólio InfoSphere MDM.
O IBM® Match 360 fez a transição para o IBM Master Data Management (MDM), representando o próximo estágio na evolução do nosso portfólio InfoSphere MDM.
O IBM Match 360 fez a transição para o IBM Master Data Management (MDM), representando o próximo estágio na evolução do nosso portfólio InfoSphere MDM. Esse avanço leva adiante os princípios confiáveis e os recursos comprovados que você já conhece, ao mesmo tempo que introduz melhorias modernos para atender aos desafios de dados atuais.
Os dados são a base de todas as decisões de negócios e interações com os clientes. No entanto, as organizações muitas vezes lutam com registros fragmentados, inconsistentes e duplicados em diferentes sistemas. Para muitas organizações, os dados ainda existem em silos fragmentados, onde diferentes departamentos ou sistemas armazenam dados de forma independente para suas necessidades individuais, levando a informações inconsistentes e custos crescentes.
Dados incompletos, desatualizados e incorretos afetam a tomada de decisões e a eficiência operacional. Os dados perdem a capacidade de serem confiáveis; as equipes não sabem quais dados são mais precisos e recentes, e as equipes têm que lidar com qualidade de dados que levam a ineficiências, custos desnecessários e oportunidades perdidas.
O IBM Master Data Management resolve esses desafios ao:
Projetado para ser implementado onde nossos clientes estiverem e flexível para se adaptar às mudanças nas necessidades de negócios, o IBM Master Data Management ajuda a gerar valor de negócios, ajudando nossos clientes a:
O IBM Master Data Management proporciona uma maior transparência, flexibilidade e controle, tudo em uma arquitetura moderna e nativa da nuvem. Seja qual for o seu foco (conformidade, eficiência operacional ou experiência do cliente), esses aprimoramentos e novos recursos ajudam você a obter dados confiáveis mais rapidamente.