Na RSA Conference 2026, a IBM Consulting está introduzindo uma nova abordagem para detecção e remediação de ameaças de identidade — desenvolvida para decisões mais rápidas e resposta governada.

Durante anos, a identidade foi tratada como um problema de controle: definir acesso, impor políticas, avaliar direitos. Essa base ainda importa, mas não reflete mais como os ataques realmente se desdobram. Os adversários de hoje não precisam invadir: eles se cadastram. Eles exploram credenciais válidas, contas inativas e privilégios utilizados indevidamente para se mover silenciosamente pelos ambientes, muitas vezes mais rápido do que as equipes de segurança podem avaliar o que está acontecendo.

Os ataques baseados em identidade agora representam uma parcela significativa das invasões do mundo real, com muitas envolvendo contas válidas, em vez de malware ou vulnerabilidades de dia zero. A identidade não é mais apenas um controle de segurança. É um risco de negócios diretamente ligado à resiliência operacional, à confiança e à continuidade.