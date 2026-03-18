Uma nova abordagem baseada em inteligência para detecção e remediação de ameaças de identidade.
Na RSA Conference 2026, a IBM Consulting está introduzindo uma nova abordagem para detecção e remediação de ameaças de identidade — desenvolvida para decisões mais rápidas e resposta governada.
Durante anos, a identidade foi tratada como um problema de controle: definir acesso, impor políticas, avaliar direitos. Essa base ainda importa, mas não reflete mais como os ataques realmente se desdobram. Os adversários de hoje não precisam invadir: eles se cadastram. Eles exploram credenciais válidas, contas inativas e privilégios utilizados indevidamente para se mover silenciosamente pelos ambientes, muitas vezes mais rápido do que as equipes de segurança podem avaliar o que está acontecendo.
Os ataques baseados em identidade agora representam uma parcela significativa das invasões do mundo real, com muitas envolvendo contas válidas, em vez de malware ou vulnerabilidades de dia zero. A identidade não é mais apenas um controle de segurança. É um risco de negócios diretamente ligado à resiliência operacional, à confiança e à continuidade.
Esse novo serviço foi projetado para preencher a lacuna entre sinais de identidade e ações decisivas.
Em vez de adicionar outra camada de alerta, o ITDR funciona como um colaborador digital que monitora continuamente a atividade de identidade, interpreta o risco e orquestra a remediação por meio de um processo estruturado e repetível. O foco vai além da detecção, alcançando uma tomada de decisão mais rápida e uma resposta governada.
A maioria das organizações já possui fortes ferramentas de gerenciamento de acesso e identidade em vigor. O desafio não é falta de sinais, é a fragmentação.
A atividade de identidade está distribuída por diretórios, endpoints, plataformas de nuvem e ferramentas de segurança. Os sinais chegam em velocidades diferentes, em formatos diferentes e sem contexto compartilhado. As equipes precisam correlacionar manualmente os eventos, confiar no julgamento individual e alternar entre as ferramentas, enquanto os invasores se movem com velocidade e sofisticação cada vez maiores.
Os padrões comuns de ataque orientado por identidade incluem:
Individualmente, esses sinais podem não levantar preocupação imediata. Juntos, eles geralmente indicam um comprometimento ativo, mas apenas se as equipes puderem ver o quadro completo a tempo. O aumento do phishing, da falsificação de identidade e do abuso de credenciais impulsionados por IA está reduzindo ainda mais essa janela.
O ITDR consolida sinais de identidade de ambientes de vários fornecedores em uma visão única e centralizada de casos. As equipes de segurança e IAM podem investigar atividades, conhecer os riscos e executar a remediação sem precisar alternar entre ferramentas ou depender apenas da interpretação manual.
No núcleo do serviço está um modelo de decisão determinístico e explicável. As equipes podem ver exatamente por que uma ação recomendada é proposta, avaliar o risco no contexto e aplicar a remediação automaticamente em governança e política. Toda ação é rastreável, auditável e consistente.
O fluxo de trabalho do ITDR inclui:
Esse fluxo de trabalho unificado substitui a investigação fragmentada por uma resposta consistente e orientada por políticas.
Para os líderes de segurança, o ITDR reduz a triagem manual, acelera a contenção e traz consistência para algumas das decisões mais complexas que as equipes enfrentam sob pressão.
Para os líderes de negócios, protege a organização onde o risco está cada vez mais concentrado — nas identidades que permitem operações, acesso a clientes e crescimento digital.
Os principais benefícios são:
O ITDR permite que as organizações passem de reagir a alertas isolados para gerenciar o risco de identidade como um processo contínuo e orientado por inteligência.
O serviço IBM Identity Threat Detection and Remediation é lançado oficialmente na RSA Conference 2026.
Veja uma demonstração ao vivo do ITDR, conecte-se com especialistas da IBM Consulting e discuta seus desafios e prioridades de segurança de identidade. Descubra como a inteligência de identidade pode gerar uma remediação mais rápida, inteligente e governada, sem desacelerar os negócios.