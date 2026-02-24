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FalconStor Habanero agora disponível no IBM Cloud Marketplace

A FalconStor tem o prazer de anunciar que o Habanero agora está disponível diretamente no IBM Cloud Marketplace, expandindo a disponibilidade para usuários de nuvem em todo o mundo.

Publicado 24/02/2026

As organizações atualmente estão sob intensa pressão para modernizar a proteção de dados e, ao mesmo tempo, defender-se contra ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas. No entanto, muitas ainda dependem de arquiteturas de recuperação legadas que retardam as operações, aumentam os riscos e geram custos desnecessários.

O FalconStor Habanero oferece uma experiência inovadora ao combinar recursos modernos de proteção de dados com a durabilidade e escalabilidade global do IBM Cloud Object Storage (COS).

Uma abordagem moderna e otimizada para nuvem para backup e recuperação resilientes

Os modelos tradicionais de DR dependem do manuseio manual de mídias, ferramentas fragmentadas e testes de DR infrequentes, deixando as equipes com baixa confiança na prontidão para restauração. Os sistemas conectados expõem os ambientes à disseminação de ransomware e à corrupção de dados, sem garantia de caminhos de recuperação limpos ou isolamento por air gap verificável. Para aumentar o desafio, as equipes de TI enfrentam alta sobrecarga operacional, infraestrutura antiga, escassez de habilidades especializadas e taxas imprevisíveis de nuvem ou transferência, tornando esses ambientes arriscados e caros de manter.

O FalconStor Habanero oferece backup, arquivamento e recuperação acelerados com desempenho previsível, eliminando a dependência de mídias físicas e reduzindo consideravelmente o downtime. SLAs de nível empresarial e um transporte de dados até 20 vezes mais rápido garantem uma recuperação confiável e testável para ambientes IBM Power.

O Habanero fortalece a resiliência cibernética com vaults de dados imutáveis, retenção opcional de WORM e imutabilidade nativa de armazenamento, garantindo pontos de recuperação à prova de violação que interrompem a propagação de ransomware. A proteção integrada com air gap simplifica a prontidão para auditoria e se alinha às estruturas de conformidade regulatória.

Ao aproveitar o IBM Cloud Object Storage, o serviço oferece:

  • Durabilidade e resiliência líderes do setor
  • Escalabilidade maciça na economia de armazenamento de objetos
  • Retenção a longo prazo de baixo custo
  • Disponibilidade global e gerenciamento simplificado do ciclo de vida
  • OPEX previsível sem taxas surpresa de recuperação na nuvem

O COS se torna a base para uma recuperação limpa, confiável e resiliente a ransomware, ao mesmo tempo em que reduz o TCO e elimina a sobrecarga de um segundo site.

FalconStor Habanero: proteção de dados segura, simples e moderna para o IBM Power

O FalconStor Habanero é um serviço de armazenamento totalmente gerenciado, criado para simplificar a proteção segura de dados externos nos ambientes IBM i e IBM Power. Ele oferece retenção resiliente a ransomware, cópias de recuperação de desastres e arquivamento de longo prazo a um modelo de custo comparável ao armazenamento de objetos — sem implementar nova infraestrutura ou modificar os processos de backup existentes.

O serviço é impulsionado pelos recursos patenteados de proteção de dados da FalconStor e pela plataforma Power comprovada e pelos serviços de nuvem da IBM, incluindo o IBM Cloud Object Storage. Juntos, fornecem uma base altamente durável, imutável e globalmente disponível para a recuperação moderna.

O Habanero permite:

  • Proteção moderna contra ransomware
  • Conformidade regulatória para retenção a longo prazo
  • Recuperação de desastres rápida e previsível
  • Operações simplificadas sem necessidade de revisão no local
  • Menor custo e complexidade operacional reduzida

Com preços simples de dois níveis e tecnologia que tem a confiança de milhares de clientes do IBM Power, o Habanero oferece um caminho moderno, resiliente e econômico.

Agora disponível no IBM Cloud Marketplace

A FalconStor tem o prazer de anunciar que o Habanero agora está disponível diretamente no IBM Cloud Marketplace, expandindo a disponibilidade para usuários de nuvem em todo o mundo.

O IBM Cloud Marketplace oferece um canal centralizado para a compra e venda de soluções corporativas, permitindo que os clientes:

  • Acesse o Habanero por meio de seu relacionamento existente com o IBM Cloud
  • Simplifique a aquisição com o faturamento único da IBM
  • Integre-se às equipes de contas e ao suporte corporativo da IBM
  • Simplifique a implementação e o gerenciamento de soluções alinhadas à nuvem

O Habanero se junta a mais de 400 ofertas de ecossistema no IBM Cloud Marketplace, beneficiando-se do alcance global da IBM, da pegada empresarial e do envolvimento mensal com mais de 600.000 visitantes, incluindo usuários de organizações no ranking Fortune 500.

Impulsionando o futuro da proteção de dados alinhados à nuvem

Com o FalconStor Habanero no IBM Cloud Marketplace, as organizações podem acelerar sua jornada para uma proteção de dados moderna e otimizada para nuvem—ganhar resiliência cibernética mais forte, custos previsíveis e operações simplificadas impulsionadas pelo IBM Cloud Object Storage.

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Kathy Wilson

Cloud Object Storage Ecosystem Solution Offerings

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