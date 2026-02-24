FalconStor Habanero agora disponível no IBM Cloud Marketplace

A FalconStor tem o prazer de anunciar que o Habanero agora está disponível diretamente no IBM Cloud Marketplace, expandindo a disponibilidade para usuários de nuvem em todo o mundo.
As organizações atualmente estão sob intensa pressão para modernizar a proteção de dados e, ao mesmo tempo, defender-se contra ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas. No entanto, muitas ainda dependem de arquiteturas de recuperação legadas que retardam as operações, aumentam os riscos e geram custos desnecessários.
O FalconStor Habanero oferece uma experiência inovadora ao combinar recursos modernos de proteção de dados com a durabilidade e escalabilidade global do IBM Cloud Object Storage (COS).
Os modelos tradicionais de DR dependem do manuseio manual de mídias, ferramentas fragmentadas e testes de DR infrequentes, deixando as equipes com baixa confiança na prontidão para restauração. Os sistemas conectados expõem os ambientes à disseminação de ransomware e à corrupção de dados, sem garantia de caminhos de recuperação limpos ou isolamento por air gap verificável. Para aumentar o desafio, as equipes de TI enfrentam alta sobrecarga operacional, infraestrutura antiga, escassez de habilidades especializadas e taxas imprevisíveis de nuvem ou transferência, tornando esses ambientes arriscados e caros de manter.
O FalconStor Habanero oferece backup, arquivamento e recuperação acelerados com desempenho previsível, eliminando a dependência de mídias físicas e reduzindo consideravelmente o downtime. SLAs de nível empresarial e um transporte de dados até 20 vezes mais rápido garantem uma recuperação confiável e testável para ambientes IBM Power.
O Habanero fortalece a resiliência cibernética com vaults de dados imutáveis, retenção opcional de WORM e imutabilidade nativa de armazenamento, garantindo pontos de recuperação à prova de violação que interrompem a propagação de ransomware. A proteção integrada com air gap simplifica a prontidão para auditoria e se alinha às estruturas de conformidade regulatória.
Ao aproveitar o IBM Cloud Object Storage, o serviço oferece:
O COS se torna a base para uma recuperação limpa, confiável e resiliente a ransomware, ao mesmo tempo em que reduz o TCO e elimina a sobrecarga de um segundo site.
O FalconStor Habanero é um serviço de armazenamento totalmente gerenciado, criado para simplificar a proteção segura de dados externos nos ambientes IBM i e IBM Power. Ele oferece retenção resiliente a ransomware, cópias de recuperação de desastres e arquivamento de longo prazo a um modelo de custo comparável ao armazenamento de objetos — sem implementar nova infraestrutura ou modificar os processos de backup existentes.
O serviço é impulsionado pelos recursos patenteados de proteção de dados da FalconStor e pela plataforma Power comprovada e pelos serviços de nuvem da IBM, incluindo o IBM Cloud Object Storage. Juntos, fornecem uma base altamente durável, imutável e globalmente disponível para a recuperação moderna.
O Habanero permite:
Com preços simples de dois níveis e tecnologia que tem a confiança de milhares de clientes do IBM Power, o Habanero oferece um caminho moderno, resiliente e econômico.
A FalconStor tem o prazer de anunciar que o Habanero agora está disponível diretamente no IBM Cloud Marketplace, expandindo a disponibilidade para usuários de nuvem em todo o mundo.
O IBM Cloud Marketplace oferece um canal centralizado para a compra e venda de soluções corporativas, permitindo que os clientes:
O Habanero se junta a mais de 400 ofertas de ecossistema no IBM Cloud Marketplace, beneficiando-se do alcance global da IBM, da pegada empresarial e do envolvimento mensal com mais de 600.000 visitantes, incluindo usuários de organizações no ranking Fortune 500.
Com o FalconStor Habanero no IBM Cloud Marketplace, as organizações podem acelerar sua jornada para uma proteção de dados moderna e otimizada para nuvem—ganhar resiliência cibernética mais forte, custos previsíveis e operações simplificadas impulsionadas pelo IBM Cloud Object Storage.
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