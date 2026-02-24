FalconStor Habanero agora disponível no IBM Cloud Marketplace

Os modelos tradicionais de DR dependem do manuseio manual de mídias, ferramentas fragmentadas e testes de DR infrequentes, deixando as equipes com baixa confiança na prontidão para restauração. Os sistemas conectados expõem os ambientes à disseminação de ransomware e à corrupção de dados, sem garantia de caminhos de recuperação limpos ou isolamento por air gap verificável. Para aumentar o desafio, as equipes de TI enfrentam alta sobrecarga operacional, infraestrutura antiga, escassez de habilidades especializadas e taxas imprevisíveis de nuvem ou transferência, tornando esses ambientes arriscados e caros de manter.

O FalconStor Habanero oferece backup, arquivamento e recuperação acelerados com desempenho previsível, eliminando a dependência de mídias físicas e reduzindo consideravelmente o downtime. SLAs de nível empresarial e um transporte de dados até 20 vezes mais rápido garantem uma recuperação confiável e testável para ambientes IBM Power.

O Habanero fortalece a resiliência cibernética com vaults de dados imutáveis, retenção opcional de WORM e imutabilidade nativa de armazenamento, garantindo pontos de recuperação à prova de violação que interrompem a propagação de ransomware. A proteção integrada com air gap simplifica a prontidão para auditoria e se alinha às estruturas de conformidade regulatória.

Ao aproveitar o IBM Cloud Object Storage, o serviço oferece:

Durabilidade e resiliência líderes do setor

Escalabilidade maciça na economia de armazenamento de objetos

Retenção a longo prazo de baixo custo

Disponibilidade global e gerenciamento simplificado do ciclo de vida

OPEX previsível sem taxas surpresa de recuperação na nuvem

O COS se torna a base para uma recuperação limpa, confiável e resiliente a ransomware, ao mesmo tempo em que reduz o TCO e elimina a sobrecarga de um segundo site.