A Fairly AI e o IBM watsonx.ai oferecem governança e segurança da IA de última geração

As ferramentas tradicionais de red teaming revelam vulnerabilidades, mas ficam aquém do esperado ao deixar as equipes de engenharia e conformidade mapear manualmente os riscos para as políticas de segurança, os padrões do setor e os frameworks de governança. A Fairly AI muda isso.

O Security for AI Asenion™ da Fairly AI não é apenas mais uma ferramenta automatizada de red teaming. É a única plataforma de red teaming, multiagentes e com reconhecimento de políticas, que conecta cada vulnerabilidade identificada a uma estratégia de remediação mapeada e a controles relevantes de governança, risco e conformidade (GRC) no Fairly AI Management System.

Construído em conformidade com frameworks como ISO/IEC 42001, NIST AI RMF, MITRE ATLAS e OWASP Top 10 para LLMs, a Asenion oferece uma visão de 360° dos riscos de IA — técnicos, éticos e operacionais. Isso a torna exclusivamente adequado para ambientes regulamentados, onde a conformidade deve ser demonstrável, não apenas aspiracional.