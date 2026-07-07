Expansão do IBM z17: como levar a IA em escala para mais ambientes corporativos

Com a expansão do portfólio IBM z17, estamos proporcionando às organizações mais maneiras de acessar os recursos de IA, segurança, resiliência e desempenho necessários para competir em uma era que prioriza a IA.
O dia de hoje marca uma expansão importante da plataforma IBM z17. Desde o lançamento do IBM z17 no ano passado, estamos conseguindo ajudar as organizações a levar a IA diretamente para suas transações, dados e aplicações de missão crítica mais valiosos. Nesse mesmo curto período, vimos uma mudança significativa no mercado: a IA está indo além de provas de conceito e projetos-piloto para processos de negócios de produção. As organizações não estão mais perguntando se devem adotar a IA, elas estão se perguntando como podem gerar ROI, agregar valor e operacionalizar a IA em escala, de forma segura e responsável.
Para os clientes Z, a resposta começa com os dados e transações que executam todos os dias. O IBM Z sempre foi o local onde ocorrem muitas das transações comerciais mais importantes do mundo. Hoje, os clientes estão ampliando essas transações com tomada de decisão impulsionada por IA, detecção de fraude, automação e experiências do cliente. Com o IBM z17, estamos permitindo que as organizações combinem IA na transação e IA nos dados junto com recursos agênticos diretamente onde ocorrem operações de negócios de missão crítica.
Os clientes estão buscando maneiras de maximizar o valor das aplicações e habilidades existentes e, ao mesmo tempo, adotar práticas operacionais modernas e fluxos de trabalho orientados por IA. Em um ambiente em que todos os recursos são importantes, as organizações precisam de uma infraestrutura que ajude a simplificar as operações, melhorar a produtividade dos desenvolvedores, manter a segurança e acelerar a inovação, sem adicionar complexidade.
É por isso que estamos expandindo o portfólio IBM z17 com novos sistemas single frame e rack mount, trazendo os principais pontos fortes do IBM Z para uma gama mais ampla de modelos de implementação, ao mesmo tempo em que oferecemos a segurança, a resiliência e o desempenho dos quais as empresas dependem. Como sempre, continuamos inovando para entregar mais com menos, incluindo até 20% mais capacidade do que o IBM z16 para ajudar a processar transações com mais rapidez e suportar cargas de trabalho crescentes orientadas por IA. Até mesmo o mais novo e menor membro da família IBM z17 oferece o desempenho, a eficiência e a escalabilidade que as organizações precisam enquanto equilibram as ambições de crescimento com as restrições de recursos do mundo real.
A infraestrutura empresarial está entrando em uma nova fase. As organizações precisam de plataformas que suportem o crescimento orientado por IA enquanto navegam pelas restrições de recursos, requisitos de negócios em evolução e ambientes híbridos cada vez mais complexos. Elas estão sendo solicitadas a implementar novos recursos de IA enquanto aprendem novas habilidades, controlam custos operacionais e maximizam o valor das aplicações e infraestruturas existentes. Os novos sistemas IBM z17 single frame e rack mount lidam com esses desafios, oferecendo opções de implementação mais ágeis e flexíveis e entregando a mesma base confiável do IBM Z.
Para ajudar os clientes a acelerar a inovação sem aumentar a complexidade, também estamos fornecendo novos recursos em todo o portfólio. Novos aprimoramentos de otimização de código ajudam a melhorar a eficiência das aplicações e liberar recursos de desenvolvimento valiosos, permitindo que as equipes se concentrem na entrega de novo valor comercial em vez de em projetos de redesenvolvimento. O suporte às abordagens de infraestrutura como código padrão do setor facilita o gerenciamento da infraestrutura pelas organizações.
Ao mesmo tempo, os recursos expandidos de automação ajudam a reduzir o esforço manual e a dependência de habilidades especializadas, enquanto o suporte ao OpenTelemetry e a visualização aprimorada da topologia de E/S fornecem insights operacionais mais profundos em cenários de TI cada vez mais complexos. Juntos, esses recursos ajudam as organizações a melhorar a observabilidade, identificar gargalos com mais rapidez e operar com mais eficiência.
Além da tecnologia em si, os clientes também precisam ter certeza de que podem implementar e operar uma nova infraestrutura com sucesso desde o primeiro dia. O IBM Technology Lifecycle Services oferece suporte e serviços de infraestrutura dedicados desde o primeiro dia, projetados para ajudar os clientes a implementar o IBM z17 Rack Mount de forma segura e eficiente. Com ofertas de suporte premium que oferecem serviços preditivos e proativos, as organizações podem ajudar a evitar problemas antes que eles afetem as operações, reduzindo o downtime não planejado e maximizando a disponibilidade dos negócios.
À medida que a adoção da IA amadurece, o local de sua execução é tão importante quanto os próprios modelos. As organizações estão descobrindo que mover grandes quantidades de dados confidenciais para ambientes externos pode causar problemas de custo, latência, governança e segurança. Cada vez mais, elas querem uma IA mais próxima dos dados, mais perto da transação e mais perto de onde as decisões de negócios estão sendo tomadas.
É exatamente isso que o IBM z17 foi criado para oferecer. As organizações podem identificar fraudes, detectar anomalias, personalizar experiências do cliente e tomar decisões de negócios inteligentes em tempo real, sem mover informações confidenciais de ambientes confiáveis. Desenvolvido com o processador Telum II, o IBM z17 permite a inferência de IA em tempo real diretamente no processamento da transação.
Com compatibilidade com o IBM Spyre Accelerator, as organizações também podem estender esses recursos para escalar a IA generativa e as cargas de trabalho emergentes de IA agêntica. Juntos, o Telum II e o Spyre fornecem uma base sólida para organizações que buscam migrar a IA dos testes para a produção.
À medida que as organizações buscam gerar retornos mensuráveis a partir dos investimentos em IA, a eficiência se torna tão importante quanto os recursos. Os testes da IBM mostram que as cargas de trabalho de Processamento de Transações Online (OLTP) com IA integrada na OpenShift Container Platform exigem até quatro vezes menos núcleos em comparação com a execução de cargas de trabalho semelhantes em uma plataforma x86.1 Isso permite que as organizações escalem a IA de forma mais eficiente, mantendo a segurança, a resiliência e a governança associadas aos ambientes de missão crítica.
Seja apoiando processos de negócios orientados por IA, operações inteligentes ou soluções de IA específicas do setor, o portfólio expandido do IBM z17 oferece às organizações mais opções para levar a IA diretamente para os dados corporativos.
O valor da IA não pode ser percebido a menos que ela seja construída sobre uma base de confiança. A segurança continua sendo essencial quando dados sensíveis, processos de negócios e cargas de trabalho de IA convergem. A resiliência se torna ainda mais crítica à medida que as organizações dependem cada vez mais da tomada de decisão automatizada e orientada por IA. O desempenho em escala permanece inegociável quando as empresas processam milhões de transações todos os dias.
O portfólio expandido do IBM z17 reúne esses pontos fortes essenciais em um conjunto mais amplo de opções de implementação. Com recursos de segurança líderes do setor, prontidão segura contra ataques quânticos, tecnologias de computação confidencial e funcionalidades avançadas de resiliência cibernética, as organizações podem ajudar a proteger os ativos críticos enquanto se preparam para ameaças futuras. Ao mesmo tempo, a plataforma continua oferecendo a confiabilidade, disponibilidade e escalabilidade necessárias para as cargas de trabalho mais exigentes do mundo.
Para organizações que adotam operações e processos de negócios que priorizam a IA, esses recursos não são opcionais. Eles são a base que permite às empresas inovar com confiança, escalar com responsabilidade e extrair valor da IA sem comprometer a confiança.
O futuro da computação empresarial não será sobre escolher entre IA e governança, inovação e confiabilidade ou modernização e continuidade. Trata-se de reuni-los em uma plataforma projetada para apoiar tanto a transformação de negócios quanto a excelência operacional.
Com a expansão do portfólio IBM z17, estamos oferecendo às organizações mais formas de acessar os recursos de IA, segurança, resiliência e desempenho necessários para competir em uma era que prioriza a IA. Os novos sistemas single frame e rack mount ampliam o alcance do IBM z17, facilitando para as organizações o alinhamento das escolhas de infraestrutura com as necessidades de negócios, enquanto continuam executando suas cargas de trabalho mais importantes com confiança.
À medida que a IA migra dos testes para a produção, acreditamos que as organizações vencedoras serão aquelas que conseguirem trazer inteligência diretamente para seus dados, transações e processos de negócios, com segurança, confiabilidade e em escala.
É para isso que o IBM z17 foi criado. Bem-vindo à próxima evolução do IBM z17, o futuro está sendo construído no núcleo.