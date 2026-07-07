Expansão do IBM z17: como levar a IA em escala para mais ambientes corporativos

O dia de hoje marca uma expansão importante da plataforma IBM z17. Desde o lançamento do IBM z17 no ano passado, estamos conseguindo ajudar as organizações a levar a IA diretamente para suas transações, dados e aplicações de missão crítica mais valiosos. Nesse mesmo curto período, vimos uma mudança significativa no mercado: a IA está indo além de provas de conceito e projetos-piloto para processos de negócios de produção. As organizações não estão mais perguntando se devem adotar a IA, elas estão se perguntando como podem gerar ROI, agregar valor e operacionalizar a IA em escala, de forma segura e responsável.

Para os clientes Z, a resposta começa com os dados e transações que executam todos os dias. O IBM Z sempre foi o local onde ocorrem muitas das transações comerciais mais importantes do mundo. Hoje, os clientes estão ampliando essas transações com tomada de decisão impulsionada por IA, detecção de fraude, automação e experiências do cliente. Com o IBM z17, estamos permitindo que as organizações combinem IA na transação e IA nos dados junto com recursos agênticos diretamente onde ocorrem operações de negócios de missão crítica.

Os clientes estão buscando maneiras de maximizar o valor das aplicações e habilidades existentes e, ao mesmo tempo, adotar práticas operacionais modernas e fluxos de trabalho orientados por IA. Em um ambiente em que todos os recursos são importantes, as organizações precisam de uma infraestrutura que ajude a simplificar as operações, melhorar a produtividade dos desenvolvedores, manter a segurança e acelerar a inovação, sem adicionar complexidade.

É por isso que estamos expandindo o portfólio IBM z17 com novos sistemas single frame e rack mount, trazendo os principais pontos fortes do IBM Z para uma gama mais ampla de modelos de implementação, ao mesmo tempo em que oferecemos a segurança, a resiliência e o desempenho dos quais as empresas dependem. Como sempre, continuamos inovando para entregar mais com menos, incluindo até 20% mais capacidade do que o IBM z16 para ajudar a processar transações com mais rapidez e suportar cargas de trabalho crescentes orientadas por IA. Até mesmo o mais novo e menor membro da família IBM z17 oferece o desempenho, a eficiência e a escalabilidade que as organizações precisam enquanto equilibram as ambições de crescimento com as restrições de recursos do mundo real.