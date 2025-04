Reforçando a segurança do IBM Z para o futuro da IA com o IBM z17

No relatório recente da IBM, “Mainframe as Mainstays of Digital Transformation”, cerca de 82% dos clientes entrevistados afirmaram que é “muito importante” (46%) ou “extremamente importante” (36%) que o mainframe ofereça recursos de IA para monitoramento, análise, detecção e resposta a ameaças cibernéticas.

A mais recente solução de segurança impulsionada por IA, o IBM Threat Detection for z/OS, foi projetada para ajudar os clientes a detectar e identificar anomalias potencialmente maliciosas, possivelmente indicativas de um ataque cibernético1. Os clientes poderão usar o dashboard para entender melhor a anomalia, o que pode simplificar o diagnóstico. Essa solução também foi concebida para identificar e emitir alertas sobre incidentes anômalos relacionados às TIC, auxiliando os clientes a atender aos requisitos de regulamentações como o Digital Operational Resilience Act (DORA) da UE. Além da detecção de anomalias cibernéticas, um componente essencial que a IBM pretende fornecer é a opção de quarentena automática, projetada para ajudar os clientes a garantir a conformidade com políticas antimalware no z/OS. O IBM Threat Detection for z/OS libera o poder da IA para fornecer segurança aprimorada para empresas.

A IBM pretende entregar uma nova solução de IA para descobrir e classificar dados sensíveis na plataforma. Essa solução utilizará o novo processador IBM Telum II no z17, com recursos de processamento de linguagem natural (PLN) e outras técnicas de IA recentes, permitindo que dados críticos (os chamados crown jewels) sejam identificados e protegidos antes de serem utilizados no pipeline de dados para IA. Esses recursos são projetados para ajudar as organizações a superar o processo manual, trabalhoso e sujeito a erros de classificação de dados, permitindo a marcação e classificação automatizadas e orientadas por IA.

Após marcar seus dados sensíveis, é fundamental garantir que estejam devidamente criptografados. Embora a computação quântica possa representar um avanço tecnológico fundamental, seu poder de processamento sem precedentes poderá quebrar os padrões atuais de criptografia. Para reforçar as defesas, o IBM Z Crypto Discovery & Inventory (zCDI) foi desenvolvido para simplificar como os clientes descobrem ativos criptográficos na plataforma Z e ajudar na construção de um inventário criptográfico. Um dos primeiros passos na jornada rumo à segurança quântica exigirá que as organizações entendam onde a criptografia está sendo utilizada em seu ambiente, a fim de construir esse inventário. O zCDI foi desenvolvido para simplificar o processo de descoberta do uso de criptografia na infraestrutura Z dos clientes, analisando e consolidando estatísticas relevantes de criptografia provenientes de diversas fontes de dados. Essa nova solução foi projetada para ajudar as empresas a avaliar seus sistemas em busca de possíveis vulnerabilidades e apoiar planos de remediação, acelerando assim sua migração para criptografia pós-quântica. Por fim, essas estratégias não estão completas sem uma forma adequada de armazenar e proteger os segredos que protegem os dados.