Aprimorando a resiliência cibernética com o IBM Cloud Object Storage e o IBM Storage Defender Data Protect

Ransomware, ameaças internas e eventos de exfiltração de dados estão crescendo tanto em frequência quanto em sofisticação. Modelos tradicionais em que backups são armazenados no local (frequentemente na mesma rede dos ambientes de produção que estão protegendo) representam uma oportunidade fácil para ataques cibernéticos desabilitarem organizações inteiras. Quando as cópias de backup permanecem no mesmo ambiente que os dados de produção, os invasores podem criptografá-las ou excluí-las, eliminando as opções de recuperação.

Para combater isso, as organizações estão buscando cada vez mais a nuvem para fornecer backup externo e proteção de dados. No entanto, mesmo quando as organizações migram para ambientes híbridos e de nuvem, muitas lutam para proteger e isolar seus dados de forma eficaz. Isso geralmente se deve a:

Falta de conhecimento especializado em arquitetura de segurança na nuvem;

Controles inadequados para detectar e responder a incidentes cibernéticos;

Uma dependência excessiva dos sistemas de backup tradicionais, sem consideração com a proteção dos dados em repouso; e

Visibilidade e monitoramento limitados da integridade dos dados em ambientes de nuvem.

O resultado é uma lacuna cada vez maior entre a estratégia de proteção de dados e a resiliência cibernética real.