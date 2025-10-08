Inteligência artificial Nuvem Automação de TI

Aprimorando a resiliência cibernética com o IBM Cloud Object Storage e o IBM Storage Defender Data Protect

publicado 10/08/2025
Mãos de homem usando notebook com ícone brilhante de nuvem digital flutuando na frente

Autora

Jordan Freedman

Product Manager - IBM Cloud Object Storage (COS)

Ransomware, ameaças internas e eventos de exfiltração de dados estão crescendo tanto em frequência quanto em sofisticação. Modelos tradicionais em que backups são armazenados no local (frequentemente na mesma rede dos ambientes de produção que estão protegendo) representam uma oportunidade fácil para ataques cibernéticos desabilitarem organizações inteiras. Quando as cópias de backup permanecem no mesmo ambiente que os dados de produção, os invasores podem criptografá-las ou excluí-las, eliminando as opções de recuperação.

Para combater isso, as organizações estão buscando cada vez mais a nuvem para fornecer backup externo e proteção de dados. No entanto, mesmo quando as organizações migram para ambientes híbridos e de nuvem, muitas lutam para proteger e isolar seus dados de forma eficaz. Isso geralmente se deve a:

  • Falta de conhecimento especializado em arquitetura de segurança na nuvem;
  • Controles inadequados para detectar e responder a incidentes cibernéticos;
  • Uma dependência excessiva dos sistemas de backup tradicionais, sem consideração com a proteção dos dados em repouso; e
  • Visibilidade e monitoramento limitados da integridade dos dados em ambientes de nuvem.

O resultado é uma lacuna cada vez maior entre a estratégia de proteção de dados e a resiliência cibernética real.

A solução: IBM Cloud Object Storage Cyber Vault for IBM Storage Defender Data Protect

A IBM lida com esse desafio com uma solução integrada que combina o IBM Cloud Object Storage (COS) configurado como um vault cibernético com o IBM Storage Defender Data Protect, que fornece gerenciamento centralizado da resiliência cibernética juntamente com proteção de dados isolada e externa. Essa combinação oferece uma abordagem poderosa e moderna para proteger seus dados mais críticos contra ameaças cibernéticas em evolução.

Por que armazenamento em nuvem externo para seus arquivos e backup?

Armazenar dados de backup e arquivamento em destinos externos e isolados, como o IBM Cloud Object Storage, garante resiliência máxima contra ameaças cibernéticas. Ao manter cópias fora do ambiente de produção em armazenamento imutável e isolado, as organizações podem proteger dados críticos contra ransomware, ameaças internas e exclusão acidental. Essa separação das cópias de dados primárias e secundárias fornece uma última linha de defesa, garantindo a capacidade de recuperação mesmo diante de ataques cibernéticos avançados que comprometem os ambientes de produção.

Principais recursos do IBM Storage Defender

O IBM Storage Defender é uma solução de proteção de dados e resiliência cibernética de última geração que aproveita a IA e automação para proteger, detectar e se recuperar de ataques cibernéticos. Veja alguns dos principais recursos:

  • Resiliência e conformidade de dados: recupere com confiança backups limpos, proteja os dados com funcionalidades prontas para conformidade e escale em ambientes de armazenamento, backup e multinuvem.
  • Detecção antecipada de ameaças: detecte ameaças sofisticadas mais rápido com detecção de anomalias orientada por IA, insights sincronizados de hardware e software e integração sem dificuldades de SIEM para respostas rápidas.
  • Recuperação rápida e segura: acelere a recuperação de suas aplicações críticas com orquestrações que aproveite backups seguros e validados, armazenados fora do local para máxima proteção de dados

O IBM Storage Defender Data Protect fornece backup e recuperação de dados abrangentes e pode direcionar cópias de backup seguras para um vault cibernético isolado construído no IBM Cloud Object Storage — para retenção e recuperação de longo prazo.

Cinco maneiras de o IBM Cloud Object Storage funcionar como um vault cibernético

O IBM Cloud Object Storage (COS) proporciona uma base escalável, segura e resiliente para armazenar dados não estruturados. Quando configurado como um vault cibernético, ele se torna um componente essencial de sua estratégia de resiliência cibernética. Veja como:

1. Imutabilidade com o Object Lock

O IBM COS é compatível com o Object Lock [também conhecido como Write Once Read Many (WORM)], que permite tornar os dados imutáveis por um período de retenção especificado. Uma vez bloqueados, os objetos não podem ser modificados ou excluídos, protegendo seus dados contra agentes maliciosos e exclusão acidental.

Essa funcionalidade é fundamental na defesa contra ataques de ransomware, pois garante que as cópias de backup permaneçam intocadas e recuperáveis, mesmo que os sistemas primários estejam comprometidos.

2. Segurança de rede com restrições baseadas em contexto (CBR) da IBM

As restrições baseadas em contexto permitem definir controles granulares de acesso à rede para seus buckets do COS. Com as CBR, você pode restringir o acesso ao bucket de:

  • Endereços ou intervalos de IP específicos
  • VPNs ou VPCs específicas
  • Localizações geográficas
  • Serviços de nuvem e funções de usuários

Isso ajuda a impor uma postura de segurança zero trust, garantindo que apenas sistemas e usuários autorizados possam acessar o vault cibernético.

3. Gerenciamento de chaves de criptografia com o IBM Key Protect

Os dados em repouso no IBM COS são criptografados, e os clientes podem gerenciar suas próprias chaves de criptografia usando o IBM Key Protect. Isso permite que você:

  • Mantenha o controle sobre quem pode acessar dados criptografados
  • Mude as chaves de criptografia regularmente
  • Imponha a conformidade com as regulamentações específicas do setor (por exemplo, HIPAA, GDPR)

O Key Protect integra-se sem dificuldades ao COS, proporcionando a você um controle refinado sobre a proteção criptográfica dos dados armazenados.

4. Gerenciamento de acesso com o IBM Cloud IAM

O IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) permite gerenciar quem pode acessar seus buckets de armazenamento e quais ações eles podem executar. Com o IAM, você pode:

  • Definir políticas de acesso por função (leitor, escritor, administrador etc.)
  • Integrar-se com provedores de identidade empresarial via SSO
  • Aplicar princípios de privilégio mínimo a usuários e serviços

O IAM garante que apenas os usuários e serviços certos tenham acesso a dados críticos, reduzindo o risco de ameaças internas ou configurações incorretas.

5. Monitoramento e auditoria com o IBM Cloud Logs

Usando o IBM Cloud Logs, você pode monitorar todas as atividades relacionadas a seus buckets do COS. Isso inclui:

  • Ações de upload/download
  • Solicitações de acesso (bem-sucedidas e negadas)
  • Alterações na configuração
  • Atualizações de status de bloqueio de objetos

Os logs de monitoramento e auditoria em tempo real são críticos para detectar comportamentos suspeitos e comprovar a conformidade regulatória.

Cinco benefícios de criar uma estratégia holística para o vault cibernético

Ao integrar o IBM Storage Defender com um vault cibernético construído no IBM Cloud Object Storage, as organizações ganham:

  1. Isolamento: backup dos dados armazenados em um ambiente lógico ou fisicamente isolado
  2. Imutabilidade: proteção contra adulteração ou exclusão via Object Lock
  3. Observabilidade: monitoramento e alertas contínuos via Cloud Logs
  4. Controle de acesso granular: controles de rede e IAM robustos via CBR e Key Protect
  5. Recuperação rápida: fluxos de trabalho de recuperação orquestrados iniciados pelo Storage Defender em caso de ataque

Essa arquitetura transforma seu ambiente de backup em uma última linha de defesa que é resiliente e recuperável.

Proteja seus dados onde quer que residam

As ameaças cibernéticas não vão desaparecer. Com a combinação do IBM Storage Defender e do IBM Cloud Object Storage, você pode ir além das estratégias de backup tradicionais e adotar uma abordagem de vault que dá à sua empresa uma vantagem real na luta contra ransomware e perda de dados.

Não importa se você é líder de TI empresarial ou arquiteto de nuvem, agora é o momento de criar sua estratégia de resiliência com base na proteção inteligente e no armazenamento seguro e imutável.

Comece a usar o Cloud Object Storage

Saiba mais Acesse o resumo da solução