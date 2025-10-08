Aprimorando a resiliência cibernética com o IBM Cloud Object Storage e o IBM Storage Defender Data Protect

Ransomware, ameaças internas e eventos de exfiltração de dados estão crescendo tanto em frequência quanto em sofisticação. Modelos tradicionais em que backups são armazenados no local (frequentemente na mesma rede dos ambientes de produção que estão protegendo) representam uma oportunidade fácil para ataques cibernéticos desabilitarem organizações inteiras. Quando as cópias de backup permanecem no mesmo ambiente que os dados de produção, os invasores podem criptografá-las ou excluí-las, eliminando as opções de recuperação.
Para combater isso, as organizações estão buscando cada vez mais a nuvem para fornecer backup externo e proteção de dados. No entanto, mesmo quando as organizações migram para ambientes híbridos e de nuvem, muitas lutam para proteger e isolar seus dados de forma eficaz. Isso geralmente se deve a:
O resultado é uma lacuna cada vez maior entre a estratégia de proteção de dados e a resiliência cibernética real.
A IBM lida com esse desafio com uma solução integrada que combina o IBM Cloud Object Storage (COS) configurado como um vault cibernético com o IBM Storage Defender Data Protect, que fornece gerenciamento centralizado da resiliência cibernética juntamente com proteção de dados isolada e externa. Essa combinação oferece uma abordagem poderosa e moderna para proteger seus dados mais críticos contra ameaças cibernéticas em evolução.
Por que armazenamento em nuvem externo para seus arquivos e backup?
Armazenar dados de backup e arquivamento em destinos externos e isolados, como o IBM Cloud Object Storage, garante resiliência máxima contra ameaças cibernéticas. Ao manter cópias fora do ambiente de produção em armazenamento imutável e isolado, as organizações podem proteger dados críticos contra ransomware, ameaças internas e exclusão acidental. Essa separação das cópias de dados primárias e secundárias fornece uma última linha de defesa, garantindo a capacidade de recuperação mesmo diante de ataques cibernéticos avançados que comprometem os ambientes de produção.
O IBM Storage Defender é uma solução de proteção de dados e resiliência cibernética de última geração que aproveita a IA e automação para proteger, detectar e se recuperar de ataques cibernéticos. Veja alguns dos principais recursos:
O IBM Storage Defender Data Protect fornece backup e recuperação de dados abrangentes e pode direcionar cópias de backup seguras para um vault cibernético isolado construído no IBM Cloud Object Storage — para retenção e recuperação de longo prazo.
O IBM Cloud Object Storage (COS) proporciona uma base escalável, segura e resiliente para armazenar dados não estruturados. Quando configurado como um vault cibernético, ele se torna um componente essencial de sua estratégia de resiliência cibernética. Veja como:
O IBM COS é compatível com o Object Lock [também conhecido como Write Once Read Many (WORM)], que permite tornar os dados imutáveis por um período de retenção especificado. Uma vez bloqueados, os objetos não podem ser modificados ou excluídos, protegendo seus dados contra agentes maliciosos e exclusão acidental.
Essa funcionalidade é fundamental na defesa contra ataques de ransomware, pois garante que as cópias de backup permaneçam intocadas e recuperáveis, mesmo que os sistemas primários estejam comprometidos.
As restrições baseadas em contexto permitem definir controles granulares de acesso à rede para seus buckets do COS. Com as CBR, você pode restringir o acesso ao bucket de:
Isso ajuda a impor uma postura de segurança zero trust, garantindo que apenas sistemas e usuários autorizados possam acessar o vault cibernético.
Os dados em repouso no IBM COS são criptografados, e os clientes podem gerenciar suas próprias chaves de criptografia usando o IBM Key Protect. Isso permite que você:
O Key Protect integra-se sem dificuldades ao COS, proporcionando a você um controle refinado sobre a proteção criptográfica dos dados armazenados.
O IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) permite gerenciar quem pode acessar seus buckets de armazenamento e quais ações eles podem executar. Com o IAM, você pode:
O IAM garante que apenas os usuários e serviços certos tenham acesso a dados críticos, reduzindo o risco de ameaças internas ou configurações incorretas.
Usando o IBM Cloud Logs, você pode monitorar todas as atividades relacionadas a seus buckets do COS. Isso inclui:
Os logs de monitoramento e auditoria em tempo real são críticos para detectar comportamentos suspeitos e comprovar a conformidade regulatória.
Ao integrar o IBM Storage Defender com um vault cibernético construído no IBM Cloud Object Storage, as organizações ganham:
Essa arquitetura transforma seu ambiente de backup em uma última linha de defesa que é resiliente e recuperável.
As ameaças cibernéticas não vão desaparecer. Com a combinação do IBM Storage Defender e do IBM Cloud Object Storage, você pode ir além das estratégias de backup tradicionais e adotar uma abordagem de vault que dá à sua empresa uma vantagem real na luta contra ransomware e perda de dados.
Não importa se você é líder de TI empresarial ou arquiteto de nuvem, agora é o momento de criar sua estratégia de resiliência com base na proteção inteligente e no armazenamento seguro e imutável.