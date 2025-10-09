O IBM MQ 9.4.4 fortalece a resiliência híbrida e a conformidade federal

O IBM MQ 9.4.4 reforça o papel do MQ como uma plataforma de mensagens segura, resilient e moderna para ambientes de nuvem híbrida. Ao estender a HA e DR de nível empresarial para implementações tradicionais, aprimorar as funcionalidades de conformidade e simplificar as operações.

Entre em contato com seu representante da IBM para saber como o lançamento mais recente do CD pode ajudar sua empresa a permanecer segura, ágil e preparada para mudanças

Saiba mais sobre o IBM MQ

Comece uma avaliação sem custo