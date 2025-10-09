O IBM MQ 9.4.4 fortalece a resiliência híbrida e a conformidade federal

O IBM MQ 9.4.4 já está disponível, trazendo novos recursos que ajudam as organizações a construir sistemas de mensagens mais resilientes, atender aos requisitos de conformidade federais e operar com mais eficiência em ambientes híbridos.
Essa quarta versão de Continuous Delivery (CD) no fluxo do MQ 9.4 estende a alta disponibilidade e a recuperação de desastres além dos contêineres para ambientes Linux, máquinas virtuais e bare metal, introduz aprimoramentos de segurança para cargas de trabalho regulamentadas e simplifica a administração para plataformas distribuídas, de MQ Appliance e z/OS.
Anunciado oficialmente em 2 de outubro de 2025 e disponível em geral a partir de 16 de outubro de 2025, essa versão inclui uma série de aprimoramentos e novas funcionalidades, permitindo que os clientes:
Essa versão lança um amplo conjunto de aprimoramentos técnicos em resiliência, conformidade e administração, ajudando as organizações a fortalecer sua espinha dorsal de mensagens e, ao mesmo tempo, reduzir a complexidade.
Embora não faça parte da versão 9.4.4, a IBM está lançando uma pré-visualização do IBM MQ Agent, um assistente impulsionado por IA que ajuda os administradores a solucionar problemas usando linguagem natural. O agente se conecta a qualquer gerenciador de filas na rede MQ e fornece análise de causa raiz em segundos, projetada para ajudar a reduzir significativamente o tempo de recuperação.
O IBM MQ 9.4.4 reforça o papel do MQ como uma plataforma de mensagens segura, resilient e moderna para ambientes de nuvem híbrida. Ao estender a HA e DR de nível empresarial para implementações tradicionais, aprimorar as funcionalidades de conformidade e simplificar as operações.
Entre em contato com seu representante da IBM para saber como o lançamento mais recente do CD pode ajudar sua empresa a permanecer segura, ágil e preparada para mudanças