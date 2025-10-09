O IBM MQ 9.4.4 fortalece a resiliência híbrida e a conformidade federal

Inteligência artificial Automação de TI

O IBM MQ 9.4.4 já está disponível, trazendo novos recursos que ajudam as organizações a construir sistemas de mensagens mais resilientes, atender aos requisitos de conformidade federais e operar com mais eficiência em ambientes híbridos.  

Essa quarta versão de Continuous Delivery (CD) no fluxo do MQ 9.4 estende a alta disponibilidade e a recuperação de desastres além dos contêineres para ambientes Linux, máquinas virtuais e bare metal, introduz aprimoramentos de segurança para cargas de trabalho regulamentadas e simplifica a administração para plataformas distribuídas, de MQ Appliance e z/OS. 

Três novos benefícios do IBM MQ 9.4.4

Anunciado oficialmente em 2 de outubro de 2025 e disponível em geral a partir de 16 de outubro de 2025, essa versão inclui uma série de aprimoramentos e novas funcionalidades, permitindo que os clientes: 

  • Construído com base nos recursos Native HA e CRR lançadas no MQ 9.4.3, essa versão traz essas mesmas funcionalidades para VMs Linux e ambientes bare metal, além de sua implementação original baseada em contêineres. Agora é possível implementar HA e CRR nativos sem dependências, já que a replicação é inteiramente executada pelo próprio IBM MQ. Soluções anteriores para alta disponibilidade e recuperação de desastres em VMs Linux (várias instâncias, RDQM) tinham adições de armazenamento compartilhado ou sistema operacional.
  • Facilita a conformidade federal com aprimoramentos que ajudam os clientes a lidar com a norma federal dos EUA com mais facilidade. Proteja dados confidenciais, ajude a atender aos requisitos de auditoria e implemente com confiança em ambientes regulamentados.
  • Ajuda a reduzir as despesas operacionais com recuperação automatizada de canais no MQ for z/OS e filtragem de objetos direcionados, facilitando o gerenciamento do MQ em escala.

Oito novas funcionalidades no IBM MQ 9.4.4

Essa versão lança um amplo conjunto de aprimoramentos técnicos em resiliência, conformidade e administração, ajudando as organizações a fortalecer sua espinha dorsal de mensagens e, ao mesmo tempo, reduzir a complexidade.

  1. HA e CRR nativos em VMs Linux e bare metal: viabilize alta disponibilidade e recuperação de desastres sem dependência de armazenamento ou especificidades do sistema operacional, usando recursos nativos de MQ que antes só estavam disponíveis em contêineres. 
  2. Modo FIPS para AMS: o Advanced Message Security agora é executado no modo FIPS completo em componentes distribuídos, permitindo a implementação no AWS GovCloud e proporcionando compatibilidade com cargas de trabalho do FedRamp. 
  3. Tráfego de replicação RDQM criptografado em trânsito: adiciona criptografia padrão à replicação RDQM, atendendo aos requisitos de conformidade federais e reduzindo o risco de exposição dos dados.
  4. Global Security Kit (GSKit) v9: aprimora o protocolo TLS e a compatibilidade com a cifra nas distribuições Linux específicas, melhorando o desempenho criptográfico e se alinhando com a segurança em evolução  
  5. Canais de autocorreção no z/OS: recupere=se automaticamente de incompatibilidades de sequências, reduzindo redefinições manuais e acelerando a recuperação. 
  6. Filtros do MQ Console: permita que os administradores se concentrem em objetos relevantes com filtros personalizáveis e reutilizáveis, economizando tempo em ambientes complexos. 
  7. Compatibilidade com o Java Semeru 21: todos os componentes não z/OS agora são executados no tempo de execução mais recente da IBM, melhorando o desempenho, a compatibilidade e a postura de segurança. 
  8. Melhorias do .NET6: a compatibilidade com caminhos de certificados personalizados melhora a flexibilidade das implementações baseadas no Windows. 

Pré-visualização: IBM MQ Agent

Embora não faça parte da versão 9.4.4, a IBM está lançando uma pré-visualização do IBM MQ Agent, um assistente impulsionado por IA que ajuda os administradores a solucionar problemas usando linguagem natural. O agente se conecta a qualquer gerenciador de filas na rede MQ e fornece análise de causa raiz em segundos, projetada para ajudar a reduzir significativamente o tempo de recuperação. 

Experimente

Modernize seu sistema de mensagens

O IBM MQ 9.4.4 reforça o papel do MQ como uma plataforma de mensagens segura, resilient e moderna para ambientes de nuvem híbrida. Ao estender a HA e DR de nível empresarial para implementações tradicionais, aprimorar as funcionalidades de conformidade e simplificar as operações.  

Entre em contato com seu representante da IBM para saber como o lançamento mais recente do CD pode ajudar sua empresa a permanecer segura, ágil e preparada para mudanças 

Saiba mais sobre o IBM MQ  

Comece uma avaliação sem custo 

