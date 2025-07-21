Capacitando a empresa: apresentando o IBM MaaS360 App Catalog for iOS

22 de julho de 2025

Autor

Deviprasad Shetty

R&D Leader for MaaS360 Engineering

IBM

Khushi Kumari

IBM MaaS360 Software Development Engineer

IBM

Temos o prazer de apresentar o IBM MaaS360 App Catalog, que ajuda as empresas a compartilhar e gerenciar facilmente os aplicativos corporativos em dispositivos iOS. Esse novo catálogo de aplicativos segue os padrões de design da IBM e oferece segurança sólida, facilidade de uso e capacidade de crescer com suas necessidades.

O IBM MaaS360 App Catalog auxilia sua estratégia móvel, permitindo que você inicie ferramentas de produtividade personalizadas e dando à sua equipe acesso fácil a aplicações internas.

Por que um catálogo de aplicativos empresariais nativos?

Gerenciar aplicativos iOS internos por meio de ferramentas legadas ou visualizações na web não é mais suficiente. Com o MaaS360 App Catalog, reinventamos a experiência de descoberta e entrega de aplicativos desde o início, garantindo:

  • Desempenho nativo no iOS/iPadOS 15.0 e posteriores
  • Autenticação segura e controle de acesso
  • Branding personalizado e compatibilidade multilíngue
  • Compatibilidade tranquila com o modo claro/escuro
  • Conformidade de acessibilidade pronta para uso

Uma primeira impressão perfeita

A partir do momento em que os usuários abrem o IBM MaaS360 App Catalog, eles são apresentados a uma interface limpa e com identidade visual projetada para simplificar a descoberta de aplicativos desde o início.

  • Seção em destaque: a seção facilita a descoberta das ferramentas que suas equipes realmente usam. Na parte superior, elas encontrarão uma lista selecionada de aplicativos em destaque, pacotes escolhidos a dedo pelos administradores para garantir acesso rápido às ferramentas mais valiosas.
  • Mais baixados: logo abaixo, a seção Mais baixados destaca aplicativos populares com base no uso em toda a sua organização, ajudando novos usuários a encontrar o que já está funcionando bem para seus pares.
  • Pacotes de aplicativos: pacotes de aplicativos, como coleções de aplicativos para fluxos de trabalho específicos de tarefas, são apresentados como um conjunto unificado, facilitando a instalação de tudo com um único toque.
  • Meus aplicativos e Atualizar todos: e para os usuários que desejam manter um controle do que já instalaram ou ver o que há de novo, a visualização Meus aplicativos fornece uma lista personalizada de aplicativos instalados, completa com notificações de atualização. Quer esteja atualizando um único aplicativo ou tocando em Atualizar todos, manter-se atualizado é simples e intuitivo.

Principais melhorias para o IBM MaaS360 App Catalog

Pesquisa e navegação aprimoradas

Encontrar o aplicativo certo é simples com nosso poderoso mecanismo de busca. Independentemente de os usuários saberem o nome do aplicativo ou apenas uma função, nosso catálogo sugere correspondências relevantes entre categorias, títulos e palavras-chave.

Visão geral dos detalhes do aplicativo

Cada aplicativo no catálogo inclui uma página repleta em detalhes que fornece aos usuários tudo aquilo de que eles precisam para tomar decisões informadas, completa com uma descrição completa, capturas de tela de visualização, novidades, versão do sistema operacional compatível e estatísticas de download.

Para aumentar ainda mais a transparência e a qualidade, os usuários também podem visualizar classificações e avaliações diretamente na página de detalhes do aplicativo. Somente aqueles que instalaram o aplicativo podem enviar feedback, garantindo relevância e autenticidade. Os administradores, por sua vez, podem usar esses comentários para melhorar continuamente a experiência do aplicativo.

Configurações e suporte

O aplicativo coloca os usuários no controle de sua experiência com fácil acesso aos detalhes da conta, preferências de atualização e ferramentas de suporte. Quer seja ativando a Atualização automática, gerenciando Notificações de aplicativos ou revisando o Tour de boas-vindas, tudo está a apenas um toque de distância, simplificando a personalização do modo como o App Catalog funciona para eles.

Projetado para a empresa global

  • Compatibilidade com 16 idiomas globais
  • Totalmente compatível com as funcionalidades de acessibilidade da Apple
  • Operação sem dificuldades nos modos claro e escuro

Criado para escalar, criado para garantir a segurança

O IBM MaaS360 App Catalog for iOS foi desenvolvido para todos os tipos de organizações, desde pequenas equipes até grandes empresas. Ele foi projetado para crescer com suas necessidades, mantendo a segurança e o desempenho fortes. O aplicativo se conecta diretamente a seu portal do MaaS360, permitindo que as equipes de TI controlem de forma fácil a implementação, o acesso e as atualizações. O IBM MaaS360 App Catalog é:

  • Disponível em dispositivos com iOS/iPadOS 15.0 e posteriores;
  • Distribuído pelo IBM MaaS360 Portal e também por download na App Store; e
  • Pronto para ser personalizado para sua organização, apoiando o branding.

O IBM MaaS360 App Catalog for iOS é um divisor de águas no gerenciamento de aplicativos móveis. Não é apenas uma plataforma para instalação de aplicativos. É um espaço de trabalho digital dinâmico projetado para capacitar sua equipe, simplificar a supervisão de TI e reforçar a segurança de sua organização.

Mergulhe nele, personalize-o e veja sua capacidade crescer.

Transforme seu ecossistema interno de aplicativos em uma potência mais inteligente e eficiente. Seu futuro de produtividade começa aqui.

Saiba mais sobre o IBM MaaS360

Agende uma demonstração em tempo real do IBM MaaS360

Experimente o IBM MaaS360 sem custo

