Capacitando a empresa: apresentando o IBM MaaS360 App Catalog for iOS

O IBM MaaS360 App Catalog for iOS foi desenvolvido para todos os tipos de organizações, desde pequenas equipes até grandes empresas. Ele foi projetado para crescer com suas necessidades, mantendo a segurança e o desempenho fortes. O aplicativo se conecta diretamente a seu portal do MaaS360, permitindo que as equipes de TI controlem de forma fácil a implementação, o acesso e as atualizações. O IBM MaaS360 App Catalog é:

Disponível em dispositivos com iOS/iPadOS 15.0 e posteriores;

Distribuído pelo IBM MaaS360 Portal e também por download na App Store; e

Pronto para ser personalizado para sua organização, apoiando o branding.

O IBM MaaS360 App Catalog for iOS é um divisor de águas no gerenciamento de aplicativos móveis. Não é apenas uma plataforma para instalação de aplicativos. É um espaço de trabalho digital dinâmico projetado para capacitar sua equipe, simplificar a supervisão de TI e reforçar a segurança de sua organização.

Mergulhe nele, personalize-o e veja sua capacidade crescer.

Transforme seu ecossistema interno de aplicativos em uma potência mais inteligente e eficiente. Seu futuro de produtividade começa aqui.

Saiba mais sobre o IBM MaaS360

Agende uma demonstração em tempo real do IBM MaaS360

Experimente o IBM MaaS360 sem custo