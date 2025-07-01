1 de julho de 2025
Durante a última década, o cenário de integração de dados passou por uma grande transformação. Essa mudança foi impulsionada por uma crescente demanda por agilidade, escalabilidade e menor custo de propriedade, inaugurando um novo ecossistema de ferramentas. Migramos de data warehouses para o Hadoop, de data lakes para data warehouses na nuvem, e agora a arquitetura lakehouse nos chama.
Os desafios com o cenário de tecnologia de dados em evolução a cada mudança (de ETL a data lakes da era Hadoop e a ELT na nuvem) forçaram integradores de sistemas e equipes de TI a repensar suas estratégias de dados desde o início. Mas, quando as organizações procuram adotar plataformas mais novas, elas muitas vezes são confrontadas com uma confusão de tecnologias sobrepostas e crescente dívida técnica.
O IBM Business Parter Dot Group, um integrador de sistemas de engenharia de dados sediado no Reino Unido e com mais de 27 anos de experiência, está vendo esses desafios em primeira mão. Para ajudar as empresas a superar esses desafios, o Dot Group fez uma parceria com a IBM para oferecer uma abordagem value-first prática para a integração de dados usando o IBM watsonx.data integration, uma ferramenta moderna de integração de dados que incorpora todo o espectro de recursos de integração de dados para orquestrar dados em vários formatos e pipelines.
“A promessa de democratizar os dados e dar às pessoas acesso aos dados por autoatendimento nunca aconteceu realmente”, diz Simon Parker, Diretor Administrativo do Dot Group. "A maioria dos clientes que atendemos tem vários ERPs, ferramentas de ETL, bancos de dados, plataformas de BI e, no entanto, eles ainda têm a mesma ambição de tentar obter insights empresariais."
O resultado é um ambiente desafiador onde as equipes passam a maior parte do tempo mantendo os sistemas existentes em vez de inovar. “Muitas empresas lutam para montar um roteiro passo a passo para sair desse ciclo”, explica Parkinson. “A questão é: como arquitetar esse primeiro trampolim e, ao mesmo tempo, garantir que cada trampolim subsequente continue a gerar valor?”
Nesse ambiente, o maior desafio não é só encontrar as ferramentas certas, é saber por onde começar, como simplificar e como entregar valor incremental sem embarcar em projetos de transformação que levam vários anos.
"A proliferação de ferramentas é a chave aqui", continuar Parkinson. "Os clientes estão procurando uma ferramenta que opere bem, com modelos de licença simples, tudo em um único mercado. Com o IBM watsonx.data integration, parece genuinamente que os clientes poderão começar com qualquer caso de uso singular (seja ELT/ETL, observabilidade de dados, streaming em tempo real ou data replication) e expandir conforme a necessidade”, explica Parkinson. “Antes era preciso comprar o petroleiro inteiro. Isso é muito mais leve e fluido."
"A ideia é que os clientes possam licenciar uma parte e, em seguida, iniciar facilmente minipilotos e POCs para outros recursos, sem ter que passar por todas as avaliações de arquitetura e processos de aquisição que se tornam tão demorados e caros", compartilha Parkinson.
Embora a adoção da IA seja uma prioridade para líderes empresariais em todos os setores, os integradores de sistemas e as equipes de TI continuam sobrecarregados por problemas fundamentais de qualidade de dados. "Nossa experiência é que as empresas ainda estão presas na fase de experimentos de IA porque a falta de qualidade em seus dados as está impedindo", diz Parker. "Antes de poderem migrar para a próxima fase da maturidade da IA, as empresas precisam primeiro corrigir seus dados."
Uma vez implementado, o IBM watsonx.data integration permitirá que os clientes da Dot Group e da IBM:
“Esperamos que, ao oferecer diferentes recursos de integração de dados em um plano de controle unificado, as empresas possam liberar agilidade, produtividade e escalabilidade. Isso, combinado com a nova experiência do usuário, significa que seus engenheiros de dados ou data architects não precisarão ser especialistas em sete ferramentas diferentes”, continua Parkinson. "Eles podem ser um especialista capaz de usar sete ferramentas diferentes. Eles podem simplesmente começar."
Descubra como o watsonx.data integration pode capacitar suas equipes de dados a acelerar a entrega de dados para IA e análise de dados com um plano de controle unificado para integrar dados estruturados e dados não estruturados, usando qualquer estilo de integração.
Experimente o IBM watsonx.data integration sem custo.
Sobre o Dot Group
IBM Business Partner Dot Group é um integrador de sistemas de engenharia de dados no Reino Unido com mais de 27 anos de experiência em ajudar organizações a gerenciar, migrar e otimizar seus dados. Originado da aquisição da Ascential Software (os autores originais do DataStage e Informix), o Dot Group tem raízes técnicas profundas e um longo histórico de trabalho com sistemas de dados em escala empresarial.
Sobre Simon Parkinson
Simon Parkinson atua como Diretor Administrativo do Dot Group, onde lidera a experiência da empresa em tecnologias IBM e soluções de engenharia de dados. Como um IBM Champion, Simon é especialista em ajudar organizações a eliminar gargalos de dados e transformar suas estratégias de integração de dados para liberar insights em tempo real e vantagem competitiva.