Embora a adoção da IA seja uma prioridade para líderes empresariais em todos os setores, os integradores de sistemas e as equipes de TI continuam sobrecarregados por problemas fundamentais de qualidade de dados. "Nossa experiência é que as empresas ainda estão presas na fase de experimentos de IA porque a falta de qualidade em seus dados as está impedindo", diz Parker. "Antes de poderem migrar para a próxima fase da maturidade da IA, as empresas precisam primeiro corrigir seus dados."



Uma vez implementado, o IBM watsonx.data integration permitirá que os clientes da Dot Group e da IBM:

Reduzam as reescritas frequentes de pipelines e a expansão das ferramentas de integração de dados

Capacitem profissionais de dados de todos os níveis de habilidades para escalar a criação de pipelines

Estabeleçam uma base confiável para a IA lidando com problemas de qualidade de dados upstream

Criem uma arquitetura de dados escalável e preparada para o futuro

“Esperamos que, ao oferecer diferentes recursos de integração de dados em um plano de controle unificado, as empresas possam liberar agilidade, produtividade e escalabilidade. Isso, combinado com a nova experiência do usuário, significa que seus engenheiros de dados ou data architects não precisarão ser especialistas em sete ferramentas diferentes”, continua Parkinson. "Eles podem ser um especialista capaz de usar sete ferramentas diferentes. Eles podem simplesmente começar."

Sobre o Dot Group

IBM Business Partner Dot Group é um integrador de sistemas de engenharia de dados no Reino Unido com mais de 27 anos de experiência em ajudar organizações a gerenciar, migrar e otimizar seus dados. Originado da aquisição da Ascential Software (os autores originais do DataStage e Informix), o Dot Group tem raízes técnicas profundas e um longo histórico de trabalho com sistemas de dados em escala empresarial.



Sobre Simon Parkinson

Simon Parkinson atua como Diretor Administrativo do Dot Group, onde lidera a experiência da empresa em tecnologias IBM e soluções de engenharia de dados. Como um IBM Champion, Simon é especialista em ajudar organizações a eliminar gargalos de dados e transformar suas estratégias de integração de dados para liberar insights em tempo real e vantagem competitiva.