Capacitando usuários do IBM Z com IA agêntica

A IBM está redefinindo a forma como os usuários interagem com o IBM Z com o lançamento de novos recursos de IA agêntica que aumentam a produtividade, simplificam as operações e ajudam os usuários a trabalhar de forma mais natural e orientada por objetivos.
Independentemente de os usuários estarem obtendo insights, acelerando upgrades do sistema, simplificando tarefas do dia a dia ou automatizando respostas a incidentes por meio de soluções de gerenciamento de serviços de TI, o framework agêntico do IBM Z foi criado para trazer inteligência simplificada para toda a plataforma.
Com base no impulso do lançamento inovador do IBM z17 no início deste ano, isso não é apenas uma evolução, é uma recriação completa da experiência do IBM Z.
Nossa estratégia é elegante e simples, mas poderosamente deliberada: criar agentes de IA com base em usuários reais e casos de uso reais, começando com dois dos grupos mais impactantes: operações de TI e equipes de desenvolvimento de aplicações para o IBM Z.
Essas novas funcionalidades ajudam os operadores de TI a resolver problemas com mais eficiência, ao entender o contexto da conversa, raciocinar por meio de interações em várias etapas, tomar decisões orientadas por metas e automatizar fluxos de trabalho complexos. Isso representa uma mudança significativa da solução reativa de problemas para o gerenciamento de sistemas proativo e inteligente. O IBM watsonx Assistant for Z habilita a experiência de chat de IA e tempo de execução por trás de produtos como o IBM Concert for Z, permitindo respostas com base no contexto compatíveis com a remediação eficaz de incidentes.
O IBM watsonx Code Assistant for Z ajuda você a acelerar todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento e modernização das aplicações de mainframe aproveitando a IA e a automação. Por exemplo, a National Organization for Social Insurance (NOSI) do Egito decidiu modernizar suas aplicações principais para atender às demandas de negócios crescentes e apoiar a escalabilidade futura. Com o watsonx Code Assistant for Z, eles observaram uma redução de até 94% no tempo para analisar código COBOL complexo e uma redução de até 79% no tempo para entender aplicações complexas1. Com as mais recentes melhorias do watsonx Code Assistant for Z, os desenvolvedores agora podem:
O IBM Z está evoluindo ser compatível com a IA de nível empresarial com um conjunto de serviços fundamentais projetados para tornar a integração de IA segura, escalável e impactante. Esses serviços formam a espinha dorsal do ecossistema de IA do IBM Z e foram desenvolvidos para trabalhar com a infraestrutura existente de uma organização para:
Durante décadas, o IBM Z tem sido a espinha dorsal inabalável das cargas de trabalho de missão crítica em setores em todo o mundo. Em abril de 2025, lançamos o IBM z17, possibilitando aos clientes implementar e escalar casos de uso de IA diretamente na plataforma. Isso aproximou os insights dos dados e das transações, simplificou fluxos de trabalho complexos e acelerou a agilidade empresarial de maneiras nunca antes possíveis.
Com base nesse impulso, esta semana, apresentamos o IBM Spyre Accelerator no IBM z17, projetado para funcionar perfeitamente com o avançado processador IBM Telum II. Juntos, eles formam uma combinação poderosa e sinérgica que melhora drasticamente o desempenho da IA no IBM Z. Essa combinação cria o ambiente ideal para a execução de modelos de IA sofisticados (incluindo IA generativa) bem onde seus dados residem.
O IBM Z não é apenas capaz de lidar com a IA, ele é orientado por IA. Com serviços fundamentais de IA compatíveis com a integração de segurança, o desempenho escalável e o impacto real nos negócios, as organizações podem levar a IA para seus sistemas principais para liberar novos níveis de produtividade e insights.
A IA agêntica no IBM Z é uma mudança estratégica na forma como as empresas aproveitam o poder do mainframe. Ao colocar os usuários no centro e habilitar agentes inteligentes com reconhecimento de contexto, estamos entregando produtividade, simplicidade e eficiência e, ao mesmo tempo, aprimorando as equipes. Esse é o próximo capítulo de nosso compromisso com a inovação, e estamos apenas começando.