Gerando inovação e valor com o IBM Technology Expert Labs no Microsoft Azure

A IBM e a Microsoft têm um histórico comprovado de entrega de inovação significativa por meio de nossos portfólios de tecnologia e serviços de consultoria alinhados.

Nos últimos cinco anos, nossa colaboração estratégica resultou em:

Um portfólio em rápido crescimento de mais de 30 softwares e produtos SaaS da IBM Technology (incluindo StreamSets, Apptio e webMethods) no Azure Marketplace, vendidos em 16 países.

Quarenta e um centros de competências da Microsoft em 170 países, com profissionais que obtiveram mais de 39.000 certificações em crescimento da Microsoft.

Disponibilização de mais de 80 ofertas de consultoria estratégica da IBM no Azure Marketplace.

Agora, a adição de 42 novos "Advise" do IBM Technology Expert Labs forneceu remotamente ofertas de números de peças de serviços profissionais no Azure Marketplace.

"Na IBM, temos orgulho de reforçar ainda mais nossa parceria estratégica com a Microsoft, disponibilizando a categoria de ofertas 'Advise' do Technology Expert Labs no Azure Marketplace", disse Michelle Pellegrin, diretora administrativa global da parceria com a Microsoft. "Essa mudança ressalta nossa visão compartilhada em facilitar a integração de tecnologias avançadas."

"Com o IBM Technology Expert Labs, disponível no Azure Marketplace, nossos clientes têm novos recursos disponíveis para preencher a lacuna entre inovação e execução, para que possam ajudar as empresas a obter os benefícios da IA," disse Dinis Couto, Gerente Geral, Parceiros Comerciais da Microsoft . "Essa colaboração exemplifica nosso compromisso compartilhado de possibilitar o crescimento transformador de nossos clientes."