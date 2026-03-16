Impulsione a IA em escala com o poder do ambiente e suporte de TI híbridos

Há mais de 20 anos, a IBM e a Lenovo trabalham em parceria para oferecer infraestrutura de nível empresarial. Hoje, essa colaboração está evoluindo para ajudar os clientes a acelerar a adoção da IA em ambientes de nuvem híbrida e soberanos.
Juntas, as empresas agora oferecem suporte de ciclo de vida de ponta a ponta, reforçado por importantes avanços de produtos, incluindo GPUs de inferência de IA, IBM Storage Scale e tecnologias modernas de rede.
À medida que as organizações escalam a IA para ambientes híbridos, as cargas de trabalho com computação intensiva de dados continuam crescendo mais rápido do que os sistemas legados conseguem suportar. O resultado: pressão cada vez maior sobre a infraestrutura, latência crescente e maior exposição a riscos operacionais e de segurança. Para acompanhar o ritmo, as empresas precisam de arquiteturas escaláveis, seguras e integradas que suportem cargas de trabalho orientadas por IA com total controle e soberania, ao mesmo tempo em que reduzem a complexidade operacional.
Para a maioria das empresas, a implementação bem-sucedida da IA requer a modernização da TI. A integração sem dificuldades dos novos sistemas otimizados para IA com os ambientes existentes é uma das etapas mais críticas e desafiadoras. Mesmo pequenas configurações incorretas podem causar um downtime significativo. Estudos mostram que aproveitar o monitoramento inteligente e automatizado do sistema pode detectar proativamente os problemas antes que eles afetem a empresa, reduzindo significativamente o risco operacional.
O caminho a seguir é claro: combinar experiência com automação impulsionada por IA em todo o ciclo de vida de TI. Essa abordagem fecha lacunas operacionais, fortalece a confiabilidade e dá às equipes de TI mais tempo para inovar e se transformar.
Por meio do IBM Technology Lifecycle Services (TLS), as organizações recebem serviços de ciclo de vida e suporte multifornecedores nas plataformas de IA híbrida de missão crítica da Lenovo, incluindo ambientes de inferência de IA locais.
Os especialistas técnicos da IBM planejam, implementam, dão suporte, otimizam e atualizam soluções de nível empresarial em infraestruturas híbridas. Essa colaboração combina infraestrutura de categoria corporativa com os recursos de serviços globais do IBM TLS para apoiar a implementação, as operações em andamento e o gerenciamento do ciclo de vida de ambientes de IA híbridos de nível de produção.
O IBM TLS simplifica o suporte de TI multifornecedores para IA, servindo como um ponto único de responsabilidade para acelerar os resultados dos negócios de infraestrutura e, ao mesmo tempo, reduzir a carga operacional para sistemas da IBM e multifornecedores.
O IBM TLS transforma o suporte reativo tradicional em operações inteligentes e proativas usando IA agêntica e automação.
Os clientes se beneficiam de:
Para organizações que gerenciam ambientes híbridos complexos, essas eficiências se traduzem diretamente em melhor resiliência, maior tempo de atividade e uma experiência do cliente consistentemente melhor.
A solução de manutenção gerenciada (MMS) da IBM para a Lenovo oferece um modelo de suporte flexível e em camadas com opções que incluem um gerente técnico de contas da IBM (TAM) dedicado. Os clientes ganham orientação personalizada, planejamento proativo, atendimento priorizado e tempos de resposta acelerados.
A infraestrutura da Lenovo, combinada com o suporte do IBM TLS, ajuda ambientes corporativos complexos a operar em escala, com uma resolução média de 97%¹ na primeira chamada para hardware, software e redes de vários fornecedores e uma pontuação OSAT de 92%¹.
A inovação contínua da IBM foi recentemente reconhecida pela excelência no atendimento de campo orientada por IA, com a IDC nomeando a IBM como Líder no IDC MarketScape: Worldwide Hardware Support Services 2025 Vendor Assessment². Esse reconhecimento ressalta a capacidade da IBM de ajudar as organizações a navegar pelas crescentes demandas de TI com confiança e eficiência.
Juntas, a IBM e a Lenovo ajudam as organizações a operar com confiança as cargas de trabalho de IA em escala em infraestruturas híbridas complexas.
A IBM e a Lenovo apresentarão esses recursos em conjunto na NVIDIA GTC, localizada no The Lenovo Hub, na 402 South Market Street, San Jose, CA 95113 (atrás do McEnery Convention Center).
A demonstração ao vivo destacará como a automação inteligente, a análise preditiva de dados e o proactive support podem transformar a prestação de serviços, acelerar a resolução de problemas e melhorar a eficiência operacional nos ambientes de TI corporativos.
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