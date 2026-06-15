Docling para IBM watsonx: transforme documentos complexos em dados preparados para IA

Hoje, a IBM está anunciando a disponibilidade para o público geral do Docling para IBM watsonx, trazendo o amplamente adotado toolkit Docling de código aberto para um serviço gerenciado para transformar documentos complexos e confusos em dados estruturados e prontos para IA.
As iniciativas de IA empresarial muitas vezes têm sucesso ou fracassam com base na qualidade dos dados em que se baseiam. No entanto, a maior parte do conhecimento empresarial está presa em documentos complexos que nunca foram concebidos para serem consumidos por IA, como PDFs, imagens e apresentações de slides. À medida que as organizações desenvolvem sistemas RAG, experiências de busca empresarial e agentes de IA, transformar esses documentos em dados estruturados e confiáveis é um requisito para uma IA confiável em escala.
Com mais de 40 milhões de downloads, o toolkit Docling de código aberto surgiu como uma solução popular para esse problema, ajudando as equipes a converter documentos em formatos estruturados que preservam o layout, as tabelas, a ordem de leitura e as relações. Agora, a IBM está oferecendo o Docling como um serviço gerenciado de nível empresarial.
Com o Docling para IBM watsonx, as equipes podem migrar de documentos brutos para dados reutilizáveis, governados e preparados para IA mais rapidamente e com mais eficiência, sem precisar implementá-lo e mantê-los por conta própria. Com um custo fixo de USD 4 por 1.000 páginas, o Docling para IBM watsonx oferece um preço de tabela 20% mais baixo para conversão de documentos em comparação com alguns dos principais fornecedores*, além de ajudar as equipes a preparar entradas de maior qualidade para RAG, busca empresarial e fluxos de trabalho de agentes.
Os projetos de IA geralmente começam com o simples objetivo de tornar o conhecimento mais fácil de encontrar, entender e utilizar. Mas grande parte desse conhecimento reside em formatos não estruturados ou semiestruturados, projetados para a leitura humana, não para sistemas de IA.
Um PDF pode conter parágrafos, tabelas, gráficos, cabeçalhos de páginas, notas de rodapé, fórmulas e imagens. Um documento digitalizado pode exigir o reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Uma apresentação de slides pode conter relações visuais complexas que são óbvias para uma pessoa, mas difíceis para um modelo de IA interpretar. Quando esses documentos são convertidos em texto simples, o contexto importante pode desaparecer.
Mas esse contexto é crítico para uma IA eficaz. O layout, a hierarquia, as tabelas, a ordem de leitura e as relações entre os elementos do documento ajudam a determinar o significado. Se uma tabela for convertida em um bloco de texto desordenado, ou se uma imagem for separada de sua legenda, os sistemas de IA subsequentes podem recuperar informações erradas ou gerar respostas não confiáveis. Uma conversão de documento ruim pode prejudicar os fluxos de trabalho de pesquisa, RAG e agentes, mesmo quando o modelo de base subjacente é sólido.
Algumas equipes tentam resolver isso enviando documentos brutos diretamente para grandes modelos de fronteira. Embora isso possa funcionar, rapidamente se torna caro em escala e não cria produções estruturadas reutilizáveis. Outras equipes podem unir ferramentas de OCR, analisadores de arquivos, fragmentadores e infraestrutura personalizada. Essa abordagem implica gerenciar várias ferramentas, ajustar os pipelines para diferentes tipos de arquivos e manter a infraestrutura e, mesmo assim, pode ainda não preservar a estrutura necessária para as aplicações de IA.
O Docling para IBM watsonx ajuda as equipes a converter documentos complexos e de vários formatos em saídas estruturadas, que são mais fáceis de recuperar, processar, analisar e reutilizar em fluxos de trabalho.
Em vez de tratar o processamento de documentos como uma simples extração de texto, o Docling para IBM watsonx aplica recursos de compreensão de documentos, como modelos especializados para análise de layout e reconhecimento de tabelas, para preservar mais o significado do conteúdo original.
O OCR geralmente é otimizado para reconhecer o texto, e não para entender como esse texto é organizado em uma página. Quando possível, o Docling evita o OCR em favor de abordagens que reconhecem e categorizam elementos visuais diretamente, ajudando a reter contextos importantes, como layout, tabelas, ordem de leitura e relações entre documentos. Quando o OCR é necessário para PDFs ou imagens digitalizadas, o Docling ainda pode usá-lo como parte do pipeline de processamento.
Essa abordagem que leva em consideração a estrutura oferece um caminho mais sólido do conteúdo bruto para dados preparados para IA, ajudando as equipes a reduzir a preparação manual, melhorar a qualidade da recuperação posterior e reduzir a sobrecarga operacional.
Construído com base no toolkit Docling de código aberto, que a IBM Research desenvolveu e doou à Linux Foundation, o Docling para IBM watsonx oferece o poder do Docling como um serviço IBM totalmente gerenciado.O projeto de código aberto tem tido uma adoção significativa pela comunidade, atingindo recentemente 500 mil downloads diários, à medida que a preparação de documentos torna-se uma etapa crítica para tornar o conteúdo utilizável para RAG, busca empresarial e agentes de IA.
Agora, a IBM está facilitando para as equipes colocar o Docling em produção sem precisar implementar, configurar e manter a infraestrutura subjacente por conta própria.
"Temos usado o Docling de código aberto na produção. Recentemente, testamos [o Docling para IBM watsonx] e descobrimos que ele melhorou a precisão. A velocidade de análise também dobrou", disse um usuário de uma instituição financeira de Singapura. "Um serviço Docling gerenciado facilitaria a adoção ao abstrair as operações de infraestrutura, incluindo o dimensionamento de capacidade, para que as equipes possam se concentrar na integração em vez de na manutenção da plataforma."
O serviço foi projetado para oferecer um caminho mais rápido para a obtenção de valor, com configurações prontas para uso, dimensionamento automático com base na demanda da carga de trabalho e processamento de alto rendimento, sem exigir que as equipes planejem e gerenciem a capacidade dedicada.
As equipes podem usar o Docling para IBM watsonx por meio de uma interface de usuário simples para experimentação, inspeção e processamento rápido de documentos. Em escala, os recursos podem ser incorporados diretamente nas aplicações de produção, pipelines de automação e fluxos de trabalho de IA empresariais por meio de APIs fáceis de usar.
Ao transformar arquivos complexos em entradas mais limpas, o Docling para IBM watsonx ajuda a oferecer suporte a um amplo conjunto de fluxos de trabalho de IA e dados:
O Docling for IBM watsonx já está disponível como uma oferta SaaS hospedada na AWS. Você pode experimentá-lo gratuitamente e começar a processar documentos por meio de uma interface fácil de usar e, em seguida, migrar para a integração baseada em API quando estiver confiante para incorporar inteligência de documentos em fluxos de trabalho de produção.
O serviço está disponível no IBM Marketplace ou no AWS Marketplace com planos de pagamento simples e previsíveis conforme o uso de US$ 4 por 1.000 páginas. Em escala, isso significa que você pode economizar US$ 1.000 por milhão de páginas convertidas em comparação com a oferta comparável de menor preço com o Docling para IBM watsonx*. As assinaturas anuais também estão disponíveis a partir de 1 milhão de páginas por ano e incluem suporte e processamento premium.
O Docling para IBM watsonx oferece uma maneira prática e econômica de transformar documentos complexos em dados reutilizáveis preparados para IA e ajuda a reduzir o esforço manual, o custo e a complexidade operacional que podem atrasar as iniciativas de IA.
Experimente o Docling para IBM watsonx sem custo
*Com base em uma comparação dos preços de tabela de pagamento conforme o uso publicados nos EUA em 9 de junho de 2026 por 1.000 páginas para cargas de trabalho de processamento de documentos que vão além do OCR básico e retornam saídas estruturadas, como layout, tabelas ou formulários, em comparação com ofertas selecionadas de vários fornecedores importantes. Não inclui pacotes gratuitos, serviços somente de OCR, descontos por compromisso ou por volume, preços empresariais negociados e diferenças regionais ou cambiais. A economia em dólares foi calculada comparando o preço de tabela do Docling para IBM watsonx de US$ 4 por 1.000 páginas com as ofertas comparáveis qualificadas de menor preço. A economia real pode variar.