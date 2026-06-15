Docling para IBM watsonx: transforme documentos complexos em dados preparados para IA

As iniciativas de IA empresarial muitas vezes têm sucesso ou fracassam com base na qualidade dos dados em que se baseiam. No entanto, a maior parte do conhecimento empresarial está presa em documentos complexos que nunca foram concebidos para serem consumidos por IA, como PDFs, imagens e apresentações de slides. À medida que as organizações desenvolvem sistemas RAG, experiências de busca empresarial e agentes de IA, transformar esses documentos em dados estruturados e confiáveis é um requisito para uma IA confiável em escala.

Com mais de 40 milhões de downloads, o toolkit Docling de código aberto surgiu como uma solução popular para esse problema, ajudando as equipes a converter documentos em formatos estruturados que preservam o layout, as tabelas, a ordem de leitura e as relações. Agora, a IBM está oferecendo o Docling como um serviço gerenciado de nível empresarial.

Com o Docling para IBM watsonx, as equipes podem migrar de documentos brutos para dados reutilizáveis, governados e preparados para IA mais rapidamente e com mais eficiência, sem precisar implementá-lo e mantê-los por conta própria. Com um custo fixo de USD 4 por 1.000 páginas, o Docling para IBM watsonx oferece um preço de tabela 20% mais baixo para conversão de documentos em comparação com alguns dos principais fornecedores*, além de ajudar as equipes a preparar entradas de maior qualidade para RAG, busca empresarial e fluxos de trabalho de agentes.