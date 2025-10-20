A IBM está lançando o Rapid AI Security Assessment, uma oferta conjunta do IBM Consulting Cybersecurity Services e do IBM Guardium AI Security.
À medida que as organizações aceleram a adoção da IA, elas enfrentam um desafio crescente: como inovar de forma responsável e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos. Da IA oculta a modelos mal configurados e exposições de dados confidenciais, o cenário da IA está repleto de pontos cegos que podem levar a violações dispendiosas e falhas de conformidade.
O Rapid AI Security Assessment acelera o engajamento para ajudar as organizações a descobrir riscos ocultos, criar confiança em suas implementações de IA e estabelecer a base para uma governança de IA escalável.
O Rapid AI Security Assessment é um engajamento conduzido por especialistas projetado para ajudar os clientes a obter rapidamente visibilidade de seu cenário de IA e identificar riscos críticos de segurança em algumas semanas. Essa oferta traz uma abordagem estruturada e de alto impacto para a transformação da segurança da IA empresarial.
O Rapid AI Security Assessment fornece uma abordagem abrangente para proteger seu cenário de IA, orientando você desde a descoberta inicial até a tomada de decisão com resultados claros e praticáveis, incluindo:
O que você receberá se participar de uma avaliação de segurança de IA:
A IBM oferece uma abordagem escalável e preparada para o futuro para a segurança de IA, combinando profundo conhecimento especializado em cibersegurança, ferramentas avançadas de IA e um framework de governança comprovado.
