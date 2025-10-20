Inteligência artificial Segurança

Descubra riscos ocultos de IA com o Rapid AI Security Assessment da IBM

publicado 10/20/2025
Ilustração digital de linhas em uma esfera com nuvens, ícones e cadeados que levam a setas com documentos

Autores

Albert Puah

WW Sales Leader, Data Security & Quantum-Safe

IBM

A IBM está lançando o Rapid AI Security Assessment, uma oferta conjunta do IBM Consulting Cybersecurity Services e do IBM Guardium AI Security.

À medida que as organizações aceleram a adoção da IA, elas enfrentam um desafio crescente: como inovar de forma responsável e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos. Da IA oculta a modelos mal configurados e exposições de dados confidenciais, o cenário da IA está repleto de pontos cegos que podem levar a violações dispendiosas e falhas de conformidade.

O Rapid AI Security Assessment acelera o engajamento para ajudar as organizações a descobrir riscos ocultos, criar confiança em suas implementações de IA e estabelecer a base para uma governança de IA escalável.

O que é o Rapid AI Security Assessment?

O Rapid AI Security Assessment é um engajamento conduzido por especialistas projetado para ajudar os clientes a obter rapidamente visibilidade de seu cenário de IA e identificar riscos críticos de segurança em algumas semanas. Essa oferta traz uma abordagem estruturada e de alto impacto para a transformação da segurança da IA empresarial.

Da descoberta à decisão: 

Resultados de segurança de sua IA provenientes do Assessment

O Rapid AI Security Assessment fornece uma abordagem abrangente para proteger seu cenário de IA, orientando você desde a descoberta inicial até a tomada de decisão com resultados claros e praticáveis, incluindo:

  • Descubra ativos de IA e IA oculta: faça uma varredura em sua nuvem e ambientes de desenvolvimento para identificar componentes de IA conhecidos e desconhecidos, incluindo modelos, conjuntos de dados, endpoints e plug-ins.
  • Faça um inventário e contextualize: crie uma lista de materiais de IA estruturada (AI-BOM) alinhada a casos de uso e frameworks regulatórios, como a Lei de IA da UE e a ISO/IEC 42001.
  • Avalie e priorize os riscos: avalie vulnerabilidades, configurações incorretas e lacunas de conformidade. Receba um relatório de classificação de riscos com recomendações praticáveis.

Três entregas principais:

O que você receberá se participar de uma avaliação de segurança de IA:

  1. Relatório de inventário de ativos de IA: descoberta automatizada de componentes de IA e IA oculta em ambientes de nuvem, resultando em uma lista de materiais de IA estruturada (AI-BOM).
  2. Relatório de recomendações priorizadas: avaliação de riscos de segurança, incluindo configurações incorretas, vulnerabilidades e lacunas de conformidade, com orientação de remediação praticável.
  3. Relatório executivo: um resumo de alto nível de descobertas e recomendações estratégicas personalizadas para a tomada de decisão da liderança.

Por que os clientes escolhem a IBM pela sua segurança

A IBM oferece uma abordagem escalável e preparada para o futuro para a segurança de IA, combinando profundo conhecimento especializado em cibersegurança, ferramentas avançadas de IA e um framework de governança comprovado.

  • Proteções baseadas em pesquisas: atualizadas continuamente pela IBM Research para ficar à frente das ameaças emergentes.
  • Governança integrada: alinha a segurança da IA com a governança de IA em toda a empresa, para um gerenciamento de riscos informado e unificado.
  • Framework pronto para o futuro: projetado para proteger sistemas de IA generativa e agentes autônomos em evolução.
  • Modelo operacional escalável: automatiza e simplifica a mitigação de riscos em ambientes complexos.
  • Resposta ágil a riscos: permite a detecção precoce de riscos e mudanças rápidas para alternativas seguras.
  • Segurança de IA híbrida: impõe segurança consistente em hiperescaladores, SaaS, plataformas locais e corporativas.

Assuma o controle da sua empresa com a segurança de IA

Participe do nosso próximo webinar para saber como o Rapid AI Security Assessment pode ajudar sua organização a proteger sua jornada de IA.

Cadastre-se aqui

Saiba mais Cadastre-se aqui