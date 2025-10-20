À medida que as organizações aceleram a adoção da IA, elas enfrentam um desafio crescente: como inovar de forma responsável e, ao mesmo tempo, gerenciar os riscos. Da IA oculta a modelos mal configurados e exposições de dados confidenciais, o cenário da IA está repleto de pontos cegos que podem levar a violações dispendiosas e falhas de conformidade.

O Rapid AI Security Assessment acelera o engajamento para ajudar as organizações a descobrir riscos ocultos, criar confiança em suas implementações de IA e estabelecer a base para uma governança de IA escalável.