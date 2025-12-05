As equipes de bancos de dados modernas enfrentam uma realidade difícil: mais ambientes, mais complexidade e menos tempo para gerenciar tudo. Quase dois terços dos administradores de banco de dados (DBAs) afirmam que a solução de problemas é a tarefa mais demorada, e 68% precisam lidar com várias ferramentas todos os dias, retardando o diagnóstico e aumentando o risco operacional.*

Db2 Intelligence Center reúne esses workflows em um só lugar. Como o console de gerenciamento de banco de dados unificado e impulsionado por IA para Db2 em implementações locais, em nuvem, PureScale e em contêineres, o Intelligence Center oferece às equipes visibilidade rápida e consistente e reduz o esforço manual necessário para manter as cargas de trabalho saudáveis.

Esta versão oferece melhorias em todo o desempenho do monitoramento, flexibilidade da plataforma e simplicidade de instalação.

Os destaques incluem: