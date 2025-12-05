Inteligência artificial Automação de TI

Db2 Intelligence Center 1.1.3: Mais visibilidade, mais flexibilidade, mais velocidade

A última atualização do Intelligence Center expande a compatibilidade, aumenta a profundidade do monitoramento e simplifica a implementação para ajudar as equipes a executar o Db2 com mais velocidade, confiança e segurança.

Publicado 05/12/2025
Ilustração digital de homem em pé na frente de quatro painéis

As equipes de bancos de dados modernas enfrentam uma realidade difícil: mais ambientes, mais complexidade e menos tempo para gerenciar tudo. Quase dois terços dos administradores de banco de dados (DBAs) afirmam que a solução de problemas é a tarefa mais demorada, e 68% precisam lidar com várias ferramentas todos os dias, retardando o diagnóstico e aumentando o risco operacional.*

Db2 Intelligence Center reúne esses workflows em um só lugar. Como o console de gerenciamento de banco de dados unificado e impulsionado por IA para Db2 em implementações locais, em nuvem, PureScale e em contêineres, o Intelligence Center oferece às equipes visibilidade rápida e consistente e reduz o esforço manual necessário para manter as cargas de trabalho saudáveis.

Esta versão oferece melhorias em todo o desempenho do monitoramento, flexibilidade da plataforma e simplicidade de instalação.

Os destaques incluem:

  • Atualização mais rápida em páginas de monitoramento de alto volume
  • Redução do tempo de instalação com a implementação em contêineres
  • Insight de cluster aprimorado para clientes do PureScale que executam cargas de trabalho de missão crítica

Quatro novas melhorias no Intelligence Center

Com base no impulso de lançamentos anteriores, esta atualização traz aprimoramentos direcionados que melhoram a profundidade do monitoramento, ampliam a compatibilidade da plataforma e simplificam a implementação, garantindo que a Central de Inteligência seja mais rápida e fácil de operar em ambientes Db2 complexos.

1. Monitoramento aprimorado do PureScale

Os clientes do PureScale podem diagnosticar problemas mais rapidamente e manter a disponibilidade contínua em suas cargas de trabalho de missão crítica e de maior volume. 

Esta versão introduz uma visibilidade mais profunda e eficiente dos ambientes do PureScale, incluindo visualizações mais ricas por membro e de estado de CF, métricas em nível de nó mais rápidas e insights aprimorados sobre bloqueio, comportamento do buffer pool e utilização de recursos.

2. Suporte a macOS

As equipes podem trabalhar onde preferirem, acelerando os testes, a iteração e a colaboração interfuncional. 

Db2 Intelligence Center agora é totalmente compatível com macOS, permitindo que desenvolvedores, analistas e arquitetos executem o IC diretamente em seus dispositivos principais, acelerando o desenvolvimento local e os workflows.

3. Instalação em contêineres

Implementações mais rápidas e repetíveis reduzem o atrito para as equipes de I&O e tornam o Intelligence Center mais fácil de adotar em toda a organização. 

Uma nova opção de instalação em contêineres simplifica significativamente a configuração e garante implementações mais consistentes em todos os ambientes. Com instalação baseada em contêineres, as equipes podem ativar o Intelligence Center em minutos, com configurações previsíveis e versionadas, adequadas para desenvolvimento, teste, ambientes locais e isolados da internet.

4. Melhorias de desempenho e segurança

Esta versão inclui várias atualizações da plataforma central projetadas para melhorar o desempenho, fortalecer a postura de segurança e fortalecer a resiliência geral do sistema.

Liberando eficiência para equipes de dados modernas

Juntos, esses aprimoramentos criam um Intelligence Center mais acessível e mais resilente para dar suporte às equipes modernas do Db2:

  • Os DBAs ganham uma inteligência de cluster mais profunda e acesso mais rápido às métricas mais importantes para manter a disponibilidade contínua.
  • Os desenvolvedores e arquitetos têm mais flexibilidade, com suporte nativo ao macOS e configuração de ambiente local mais suave.
  • As equipes de infraestrutura e operações obtêm benefício da implementação padronizada, conteinerizada, o que facilita o gerenciamento das instalações em ambientes híbridos ou regulamentados.
  • Os líderes de TI obtêm maior governança e prontidão da plataforma, com desempenho e segurança reforçados incorporados em cada atualização.

À medida que os ambientes Db2 evoluem em ambientes locais, nuvem e containerizados, essas atualizações ajudam as equipes a se manterem à frente da complexidade com uma plataforma projetada para rigor operacional e eficiência orientada por IA em diferentes cenários.

Veja o Db2 Intelligence Center em ação

Assista à última demonstração do Intelligence Center mostrando monitoramento, Database Assistant, Query Tuner, workflows impulsionados por IA e as novas funcionalidades:

Desenvolvido para as cargas de trabalho de missão crítica do mundo

O Db2 combina décadas de confiança empresarial com um novo desempenho impulsionado por IA, automação inteligente e governança de nível empresarial. Com as últimas inovações do Intelligence Center, o Db2 continua elevando o padrão do que as empresas podem esperar de um banco de dados moderno: disponibilidade sempre ativa, governança de nível empresarial e operações proativas que se adaptam em tempo real.

