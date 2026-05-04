O IBM Db2 Genius Hub é uma experiência de console impulsionada por IA projetada para trazer inteligência e autonomia diretamente para as operações do banco de dados.
À medida que as empresas migram da experimentação com IA para sua operacionalização em escala, uma realidade torna-se clara: a IA deve funcionar de forma confiável onde os dados corporativos residem. Para muitas organizações, isso significa executar modelos de IA localmente, mais próximos dos sistemas de produção, rigorosamente governados e desenvolvidos para consistência, em vez de comprometimento.
Nesse contexto, a inferência de IA desempenha um papel crítico. A inferência é onde a IA fornece valor real interpretando sinais, gerando insights e orientando ações em tempo real. Em sistemas de missão crítica como bancos de dados empresariais, o desempenho de inferência afeta diretamente a confiança operacional e a experiência do usuário.
Essa é a base sobre a qual o IBM Db2 Genius Hub oferece autonomia orientada por IA e onde a inferência do Intel Gaudi ajudou a elevar a experiência de IA no local.
O IBM Db2 Genius Hub é uma experiência de console impulsionada por IA projetada para trazer inteligência e autonomia diretamente para as operações do banco de dados. Ele correlaciona continuamente sinais de desempenho e contexto operacional em toda a infraestrutura do Db2, ajudando as equipes a entender rapidamente o que mudou, por que aconteceu e o que fazer em seguida por meio de recomendações ideais e respaldadas por especialistas.
No centro dessa experiência está a inferência de IA. Cada recomendação, explicação e insight gerado pelo Db2 Genius Hub depende da capacidade de executar modelos de IA com eficiência em relação a dados operacionais em tempo real, muitas vezes em ambientes complexos de escala de produção.
A oferta desse recurso no local exige requisitos exigentes em termos de desempenho, capacidade de resposta e escalabilidade. A IA deve operar com rapidez suficiente para ser viável, com consistência suficiente para ser confiável e com eficiência suficiente para se integrar sem dificuldades à infraestrutura empresarial existente.
É aqui que a inferência do Intel Gaudi desempenha um papel fundamental como servidores de inferência. Ao aproveitar o Gaudi para acelerar as cargas de trabalho de inferência de IA, o Db2 Genius Hub fortalece a forma como a IA opera em ambientes Db2 locais e isolados. A arquitetura multiplacas do Gaudi e o mecanismo RedHat vLLM, combinados com a compatibilidade com a execução de instâncias simultâneas do LLM, permitem uma distribuição eficiente das cargas de trabalho de inferência e o tratamento contínuo da alta simultaneidade de solicitações. Esse design ajuda a manter a latência ideal para cada solicitação, oferecendo uma experiência de usuário mais responsiva, consistente e elevada para o Db2 Genius Hub em implementações locais.
Essas melhorias apoiam diretamente a missão do Db2 Genius Hub de reduzir a sobrecarga manual e direcionar as equipes da resolução reativa de problemas para o gerenciamento proativo de bancos de dados, mantendo a transparência, a explicabilidade e o controle nos ambientes de produção.
Oferecer uma experiência de IA confiável e de alta qualidade em ambientes locais requer uma estreita colaboração entre as camadas e equipes de tecnologia. Requer validação contínua em relação a cargas de trabalho reais, simultaneidade real e experiência real do usuário.
Como parte da colaboração entre a IBM e a Intel, o Db2 Genius Hub serviu como um ambiente de validação prático e real para a inferência do Intel Gaudi. O foco não estava apenas no desempenho bruto, mas em como a inferência se comporta em cenários empresariais realistas, onde várias solicitações chegam simultaneamente, a compreensão contextual é importante e a qualidade da resposta deve permanecer consistente.
Uma parte importante desse esforço envolveu a avaliação dos agentes de IA do Db2 Genius Hub usando o Gaudi como servidor de inferência. Isso incluiu a execução de testes de estresse exaustivos e avaliações específicas do domínio em diferentes cenários, como pesquisa contextual e fluxos de trabalho de chamada de ferramentas, espelhando a forma como os usuários interagem com o sistema na produção. Esses testes foram executados em diferentes níveis de simultaneidade para entender como o desempenho da inferência e a qualidade da resposta se comportavam sob carga.
Para cada avaliação, os dados detalhados de resposta e a pontuação foram capturados e compartilhados com a equipe da Intel. Esse ciclo de feedback tornou possível identificar problemas sutis que vão desde a consistência da resposta até a degradação da qualidade sob maior simultaneidade e lidar com eles de forma iterativa. Então, as melhorias foram retestadas, medidas mais uma vez e refinadas ainda mais.
Essa colaboração ressalta o valor de uma abordagem baseada em ecossistema para a inovação em IA. Ao alinhar os recursos de hardware com casos de uso empresariais reais, a IBM e a Intel conseguiram avançar na prontidão do Gaudi para a IA em produção, proporcionando, em última análise, uma experiência de IA no local mais responsiva, confiável e de nível empresarial.