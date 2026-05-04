O IBM Db2 Genius Hub é uma experiência de console impulsionada por IA projetada para trazer inteligência e autonomia diretamente para as operações do banco de dados. Ele correlaciona continuamente sinais de desempenho e contexto operacional em toda a infraestrutura do Db2, ajudando as equipes a entender rapidamente o que mudou, por que aconteceu e o que fazer em seguida por meio de recomendações ideais e respaldadas por especialistas.



No centro dessa experiência está a inferência de IA. Cada recomendação, explicação e insight gerado pelo Db2 Genius Hub depende da capacidade de executar modelos de IA com eficiência em relação a dados operacionais em tempo real, muitas vezes em ambientes complexos de escala de produção.



A oferta desse recurso no local exige requisitos exigentes em termos de desempenho, capacidade de resposta e escalabilidade. A IA deve operar com rapidez suficiente para ser viável, com consistência suficiente para ser confiável e com eficiência suficiente para se integrar sem dificuldades à infraestrutura empresarial existente.

É aqui que a inferência do Intel Gaudi desempenha um papel fundamental como servidores de inferência. Ao aproveitar o Gaudi para acelerar as cargas de trabalho de inferência de IA, o Db2 Genius Hub fortalece a forma como a IA opera em ambientes Db2 locais e isolados. A arquitetura multiplacas do Gaudi e o mecanismo RedHat vLLM, combinados com a compatibilidade com a execução de instâncias simultâneas do LLM, permitem uma distribuição eficiente das cargas de trabalho de inferência e o tratamento contínuo da alta simultaneidade de solicitações. Esse design ajuda a manter a latência ideal para cada solicitação, oferecendo uma experiência de usuário mais responsiva, consistente e elevada para o Db2 Genius Hub em implementações locais.



Essas melhorias apoiam diretamente a missão do Db2 Genius Hub de reduzir a sobrecarga manual e direcionar as equipes da resolução reativa de problemas para o gerenciamento proativo de bancos de dados, mantendo a transparência, a explicabilidade e o controle nos ambientes de produção.