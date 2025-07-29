Datavault AI lança monetização de dados corporativos por meio de agentes de IA criados com o IBM watsonx.ai

Inteligência artificial Cálculo e servidores Automação de TI

29 de julho de 2025

Autor

Biz Dziarmaga

VP Build Americas Sales & AI Partnerships

IBM

Hoje, a Datavault AI, uma parceira Platinum no IBM Partner Plus, anunciou sua expansão de comercialização, que incorpora o IBM watsonx.ai para seus principais agentes de IA (DataScore e DataValue), liderando o caminho na experiência, avaliação e monetização de dados de IA. Essa expansão foi projetada para ajudar os clientes a simplificar sua modelagem financeira corporativa, avaliação de riscos e estratégias de preços em ambientes locais, na nuvem e híbridos.

Agentes de IA: expansão e aceleração para causar impacto 

De acordo com a McKinsey & Company, a IA generativa deve adicionar entre US$ 2,6 trilhões e US$ 4,4 trilhões anualmente em aplicações de negócios essenciais, tornando a automação orientada por IA uma das fronteiras de investimento mais significativas em tecnologia empresarial.

A IBM trabalha com as principais empresas de software, colaborando para ajudá-las a incorporar a tecnologia da IBM para criar novos casos de uso dentro da experiência de um determinado parceiro para resolver os problemas do cliente. A IBM disponibiliza talentos em engenharia de IA e um profundo conhecimento técnico especializado que podem ajudar a expandir e acelerar o impacto de suas ofertas para os clientes.

 "Acreditamos que este é um ponto de inflexão estratégico para a IA da Datavault e representa um marco significativo em nosso roteiro de comercialização em escala empresarial", disse Nathaniel Bradley, CEO da Datavault AI. "Ao integrar o IBM watsonx em um nível técnico e colaborar com a IBM, estamos posicionados para escalar nossa plataforma de monetização de dados globalmente."

Entrada no mercado, em conjunto

O ecossistema IBM trabalha com parceiros em seus esforços de entrada no mercado (GTM), apoiando empresas como a Datavault AI para ajudar a implementar, testar e desenvolver soluções que podem ajudar a acelerar a adoção de IA em setores-chave, como finanças, saúde, esportes, entretenimento e governo.

Por exemplo, como parceiro Platinum da IBM, a Datavault AI colaborará com a força de vendas e a rede de parceiros da IBM para acelerar o engajamento do cliente e a adesão da Datavault.

Capacitando os três principais agentes da Datavault AI

A IBM está ansiosa para ver o ecossistema totalmente integrado impulsionado por IA da Datavault projetado para ajudar as organizações a monetizar seus ativos por meio de seus três principais agentes de IA:

  1. Data Vault Bank: um mecanismo de IA impulsionado pela Web 3.0 que converterá dados corporativos em ativos estruturados e negociáveis, agora sendo desenvolvido com a IBM e previsto para ser lançado no quarto trimestre de 2025.
  2. DataScore: uma ferramenta patenteada de pontuação e análise de risco orientada por IA que avalia a qualidade de dados e garante a conformidade com o GDPR, CCPA e outras normas regulatórias.
  3. DataValue: um mecanismo de preços patenteado orientado por IA que atribui avaliações financeiras do mundo real a dados corporativos, criando novas oportunidades de liquidez e negociação.

Além disso, a plataforma Data Vault Web 3.0 patenteada da Datavault AI é aprimorada por suas integrações completas, permitindo uma monetização de dados segura, compatível e escalável em todos os setores.

A plataforma continua evoluindo com avanços na indexação de dados, percepção e recursos de monetização. Ver tecnologia inovadora com o watsonx incorporado em ação é o motivo pelo qual fazemos parcerias com empresas como a Datavault AI.

Saiba mais sobre a IA incorporável e nossos parceiros

Saiba mais sobre nosso parceiro Datavault AI

Saiba mais IA incorporável e nossos parceiros Conheça nosso parceiro Datavault AI