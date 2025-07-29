Datavault AI lança monetização de dados corporativos por meio de agentes de IA criados com o IBM watsonx.ai

De acordo com a McKinsey & Company, a IA generativa deve adicionar entre US$ 2,6 trilhões e US$ 4,4 trilhões anualmente em aplicações de negócios essenciais, tornando a automação orientada por IA uma das fronteiras de investimento mais significativas em tecnologia empresarial.

A IBM trabalha com as principais empresas de software, colaborando para ajudá-las a incorporar a tecnologia da IBM para criar novos casos de uso dentro da experiência de um determinado parceiro para resolver os problemas do cliente. A IBM disponibiliza talentos em engenharia de IA e um profundo conhecimento técnico especializado que podem ajudar a expandir e acelerar o impacto de suas ofertas para os clientes.

"Acreditamos que este é um ponto de inflexão estratégico para a IA da Datavault e representa um marco significativo em nosso roteiro de comercialização em escala empresarial", disse Nathaniel Bradley, CEO da Datavault AI. "Ao integrar o IBM watsonx em um nível técnico e colaborar com a IBM, estamos posicionados para escalar nossa plataforma de monetização de dados globalmente."