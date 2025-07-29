Datavault AI lança monetização de dados corporativos por meio de agentes de IA criados com o IBM watsonx.ai

29 de julho de 2025
Hoje, a Datavault AI, uma parceira Platinum no IBM Partner Plus, anunciou sua expansão de comercialização, que incorpora o IBM watsonx.ai para seus principais agentes de IA (DataScore e DataValue), liderando o caminho na experiência, avaliação e monetização de dados de IA. Essa expansão foi projetada para ajudar os clientes a simplificar sua modelagem financeira corporativa, avaliação de riscos e estratégias de preços em ambientes locais, na nuvem e híbridos.
De acordo com a McKinsey & Company, a IA generativa deve adicionar entre US$ 2,6 trilhões e US$ 4,4 trilhões anualmente em aplicações de negócios essenciais, tornando a automação orientada por IA uma das fronteiras de investimento mais significativas em tecnologia empresarial.
A IBM trabalha com as principais empresas de software, colaborando para ajudá-las a incorporar a tecnologia da IBM para criar novos casos de uso dentro da experiência de um determinado parceiro para resolver os problemas do cliente. A IBM disponibiliza talentos em engenharia de IA e um profundo conhecimento técnico especializado que podem ajudar a expandir e acelerar o impacto de suas ofertas para os clientes.
"Acreditamos que este é um ponto de inflexão estratégico para a IA da Datavault e representa um marco significativo em nosso roteiro de comercialização em escala empresarial", disse Nathaniel Bradley, CEO da Datavault AI. "Ao integrar o IBM watsonx em um nível técnico e colaborar com a IBM, estamos posicionados para escalar nossa plataforma de monetização de dados globalmente."
O ecossistema IBM trabalha com parceiros em seus esforços de entrada no mercado (GTM), apoiando empresas como a Datavault AI para ajudar a implementar, testar e desenvolver soluções que podem ajudar a acelerar a adoção de IA em setores-chave, como finanças, saúde, esportes, entretenimento e governo.
Por exemplo, como parceiro Platinum da IBM, a Datavault AI colaborará com a força de vendas e a rede de parceiros da IBM para acelerar o engajamento do cliente e a adesão da Datavault.
A IBM está ansiosa para ver o ecossistema totalmente integrado impulsionado por IA da Datavault projetado para ajudar as organizações a monetizar seus ativos por meio de seus três principais agentes de IA:
Além disso, a plataforma Data Vault Web 3.0 patenteada da Datavault AI é aprimorada por suas integrações completas, permitindo uma monetização de dados segura, compatível e escalável em todos os setores.
A plataforma continua evoluindo com avanços na indexação de dados, percepção e recursos de monetização. Ver tecnologia inovadora com o watsonx incorporado em ação é o motivo pelo qual fazemos parcerias com empresas como a Datavault AI.
Saiba mais sobre a IA incorporável e nossos parceiros