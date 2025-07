Compatibilidade com a importação de modelos de base personalizados para modelos Granite Time Series

Os Granite Time Series Tiny Time Mixer (TTMs) da IBM são modelos compactos e de código aberto para forecasting de séries temporais multivariadas, disponibilizados pela IBM Research sob a licença do Apache 2.0.

TTMs pré-treinados com um a cinco milhões de parâmetros foram disponibilizados anteriormente no watsonx.ai e demonstram a capacidade de oferecer uma precisão de forecasting zero-shot de última geração em uma variedade de conjuntos de dados, que vão desde leituras de sensores de IoT até séries temporais de demanda energética e finanças, enquanto são executados com eficiência, mesmo em máquinas somente com CPU. Esses modelos são compatíveis com vários comprimentos de contextos de entrada (de 512 a 1536 pontos de tempo), tornando-os versáteis para uma ampla gama de cenários de forecasting

Com a adição da compatibilidade com TTMs personalizados, os usuários agora podem fazer ajuste fino nos próprios dados, capturando a correlação entre vários canais, bem como a compatibilidade com funcionalidades exógenas, e, em seguida, trazer esses modelos para a plataforma watsonx.ai em casos de uso de diferentes setores.