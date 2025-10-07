Assumindo o controle do risco criptográfico na era quântica: apresentando o IBM Guardium Cryptography Manager

A segurança de dados está atingindo um ponto de inflexão crítico. As informações confidenciais estão se espalhando pelos ambientes híbridos, expandindo a superfície de ataque e complicando a criptografia e a governança. Ao mesmo tempo, prevê-se que a computação quântica introduzirá riscos significativos: algoritmos de criptografia (usados pela maioria das organizações) serão quebrados, expondo os dados criptografados de hoje.
Um novo relatório do IBM Institute for Business Value revela uma lacuna preocupante: apenas 30% das organizações concluíram um inventário criptográfico, deixando a maioria desinformada sobre as vulnerabilidades atuais e os riscos quânticos emergentes.
Em resposta, a IBM está lançando o Guardium Cryptography Manager, uma solução unificada impulsionada por IA criada para ajudar as empresas a proteger os dados e assumir o controle de sua postura criptográfica. Oferecendo visibilidade, gerenciamento centralizado de ciclo de vida, criptografia e orientando a remediação de criptografia pós-quântica, essa nova solução ajuda as organizações a avançar em direção à agilidade criptográfica.
A liderança da IBM em segurança de dados e criptografia pós-quântica está enraizada em décadas de inovação criptográfica, profunda experiência empresarial e pesquisa pioneira. Desde a contribuição para os padrões de criptografia pós-quântica do NIST até a proteção da infraestrutura de missão crítica, a IBM tem estado na vanguarda do avanço criptográfico.
O que diferencia a IBM é sua posição como líder em sistemas quânticos e criptografia pós-quântica, dando-lhe insight sobre os riscos potenciais representados pela computação quântica e as ferramentas necessárias para lidar com eles. Esse conhecimento especializado duplo posiciona a IBM de forma única para ajudar os clientes a navegar pela transição para a resiliência quântica.
No ano passado, a IBM lançou o Guardium Quantum Safe para ajudar as empresas a avaliar vulnerabilidades criptográficas. Hoje, estamos expandindo essa base com o Guardium Cryptography Manager, que une insights de risco quântico com criptografia em toda a empresa e gerenciamento de objetos criptográficos.
"A abordagem da IBM à agilidade criptográfica reflete uma compreensão mais ampla do cenário criptográfico em evolução. Ao alinhar sua estratégia de segurança de dados com os riscos quânticos emergentes e aproveitar sua experiência em computação quântica, a IBM está bem posicionada para ajudar as organizações a se preparar para a próxima era da criptografia”, afirmou Heather West, PhD, Gerente de Pesquisa da IDC. “Essa postura voltada para o futuro é essencial à medida que as empresas começam a navegar na transição de longo prazo para a resiliência quântica.”
O Guardium Cryptography Manager aproveita a IA generativa para fornecer insights avançados e acelerar a remediação para permitir decisões rápidas e mais inteligentes. Os principais recursos da nova solução incluem:
O Guardium Cryptography Manager oferece visibilidade profunda do cenário criptográfico de uma organização, mapeia dependências de objetos criptográficos para ativos de TI relevantes e fornece relatórios prontos para auditoria. Novos recursos também incluem uma pontuação de risco empresarial e fluxos de trabalho de remediação automatizados para proporcionar compatibilidade com uma visão holística dos riscos em todo o ambiente e ajudar a permitir a migração sem dificuldades para a criptografia com resiliência quântica.
O Guardium Cryptography Manager oferece visibilidade centralizada e sem agentes do status de criptografia dos principais bancos de dados corporativos, facilitando a identificação de instâncias não criptografadas ou parcialmente criptografadas em todos os ambientes. Ele automatiza a detecção de lacunas de criptografia e inicia solicitações de remediação para proteger dados confidenciais usando os recursos de criptografia nativos de cada banco de dados.
O Guardium Cryptography Manager já está disponível, com compatibilidade com o gerenciamento do ciclo de vida de certificados e criptografia transparente de banco de dados, chegando em novembro de 2025. A nova solução se baseia nas inovações mais amplas do portfólio IBM Guardium, que permitem que as organizações protejam dados confidenciais em ambientes híbridos, multinuvem, SaaS e locais durante todo o seu ciclo de vida. Entre essas inovações está o primeiro software do setor para unificar a governança e a segurança agênticas.
Hoje, a IBM também está lançando novas funcionalidades de conformidade contínua de dados no Guardium Data Protection, permitindo que as organizações automatizem a supervisão, mapeiem seus requisitos regulatórios e monitorem a prontidão para auditoria.
