Assumindo o controle do risco criptográfico na era quântica: apresentando o IBM Guardium Cryptography Manager

A liderança da IBM em segurança de dados e criptografia pós-quântica está enraizada em décadas de inovação criptográfica, profunda experiência empresarial e pesquisa pioneira. Desde a contribuição para os padrões de criptografia pós-quântica do NIST até a proteção da infraestrutura de missão crítica, a IBM tem estado na vanguarda do avanço criptográfico.

O que diferencia a IBM é sua posição como líder em sistemas quânticos e criptografia pós-quântica, dando-lhe insight sobre os riscos potenciais representados pela computação quântica e as ferramentas necessárias para lidar com eles. Esse conhecimento especializado duplo posiciona a IBM de forma única para ajudar os clientes a navegar pela transição para a resiliência quântica.

No ano passado, a IBM lançou o Guardium Quantum Safe para ajudar as empresas a avaliar vulnerabilidades criptográficas. Hoje, estamos expandindo essa base com o Guardium Cryptography Manager, que une insights de risco quântico com criptografia em toda a empresa e gerenciamento de objetos criptográficos.

"A abordagem da IBM à agilidade criptográfica reflete uma compreensão mais ampla do cenário criptográfico em evolução. Ao alinhar sua estratégia de segurança de dados com os riscos quânticos emergentes e aproveitar sua experiência em computação quântica, a IBM está bem posicionada para ajudar as organizações a se preparar para a próxima era da criptografia”, afirmou Heather West, PhD, Gerente de Pesquisa da IDC. “Essa postura voltada para o futuro é essencial à medida que as empresas começam a navegar na transição de longo prazo para a resiliência quântica.”