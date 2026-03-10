Em breve no watsonx.data: transforme dados não estruturados em contexto para IA com o OpenRAG

A IBM está lançando o OpenRAG, um framework de recuperação aberto e agêntico projetado para transformar o conhecimento corporativo em contexto confiável para IA, com segurança e em escala. Em breve, o OpenRAG estará disponível no watsonx.data, A plataforma de dados híbrida e aberta da IBM para acessar, preparar e entregar dados preparados para IA.

Muitas soluções de RAG agrupam recuperação, orquestração e modelos em sistemas fechados. Com o OpenRAG, as equipes mantêm o controle sobre como seus dados são ingeridos, recuperados e usados para tomar decisões programáticas, sem ficarem presas em uma única stack controlada pelo fornecedor.

O OpenRAG reúne as três melhores tecnologias de código aberto em uma base combinável. Coletivamente, essas ferramentas acumularam mais de 200 mil estrelas do GitHub e milhões de downloads:

Docling , para converter arquivos complexos em dados preparados para IA

, para converter arquivos complexos em dados preparados para IA OpenSearch , para pesquisa e recuperação híbridas

, para pesquisa e recuperação híbridas Langflow, para orquestração de fluxos de trabalho

O OpenSearch também estará em breve no watsonx.data como um mecanismo integrado de pesquisa e recuperação, melhorando a qualidade da recuperação para que a IA obtenha o contexto certo no momento certo. Tanto o OpenSearch quanto o OpenRAG no watsonx.data preservam a experiência de código aberto ao mesmo tempo em que oferecem uma oferta de SaaS totalmente gerenciada com segurança e monitoramento integrados.