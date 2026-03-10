Em breve no watsonx.data: transforme dados não estruturados em contexto para IA com o OpenRAG

Transforme o conhecimento aprisionado em dados não estruturados em contexto para IA. O OpenRAG oferece recuperação agêntica segura para uma IA mais precisa e confiável.
A IBM está lançando o OpenRAG, um framework de recuperação aberto e agêntico projetado para transformar o conhecimento corporativo em contexto confiável para IA, com segurança e em escala. Em breve, o OpenRAG estará disponível no watsonx.data, A plataforma de dados híbrida e aberta da IBM para acessar, preparar e entregar dados preparados para IA.
Muitas soluções de RAG agrupam recuperação, orquestração e modelos em sistemas fechados. Com o OpenRAG, as equipes mantêm o controle sobre como seus dados são ingeridos, recuperados e usados para tomar decisões programáticas, sem ficarem presas em uma única stack controlada pelo fornecedor.
O OpenRAG reúne as três melhores tecnologias de código aberto em uma base combinável. Coletivamente, essas ferramentas acumularam mais de 200 mil estrelas do GitHub e milhões de downloads:
O OpenSearch também estará em breve no watsonx.data como um mecanismo integrado de pesquisa e recuperação, melhorando a qualidade da recuperação para que a IA obtenha o contexto certo no momento certo. Tanto o OpenSearch quanto o OpenRAG no watsonx.data preservam a experiência de código aberto ao mesmo tempo em que oferecem uma oferta de SaaS totalmente gerenciada com segurança e monitoramento integrados.
À medida que a IA passa da experimentação para a implementação generalizada, fica cada vez mais claro que o valor da IA depende do contexto. Para ajudar a tomar decisões confiáveis, a IA deve entender não apenas os dados em que se baseia, mas o que eles representam e como devem ser usados.
Felizmente, todas as organizações possuem enormes repositórios de conhecimento esperando para serem operacionalizados pela IA. O único problema é que ficam presos em formatos como e-mails, tickets de suporte, transcrições de chamadas e PDFs. Responsáveis por cerca de 90% dos dados empresariais, os dados não estruturados representam um recurso significativo e amplamente inexplorado para a IA. O desafio é transformar esse recurso em algo que a IA possa pesquisar e aproveitar de forma confiável em milhões de arquivos e sistemas.
Muitas equipes recorrem à geração aumentada de recuperação (RAG) para fundamentar a IA em dados corporativos. Mas a RAG convencional muitas vezes fica aquém em produção. Depende da recuperação única, da lógica de pipeline fixa, tem dificuldades com questões complexas e é, em última análise, difícil de operacionalizar, especialmente à medida que as cargas de trabalho aumentam e o uso cresce.
O OpenRAG no watsonx.data adota uma abordagem agêntica para o RAG. Ele entende a intenção do usuário e aproveita o raciocínio multietapas e as chamadas de ferramentas para gerar produções consistentemente precisas, confiáveis e fidedignas.
O OpenRAG facilita a conexão de fluxos de trabalho de IA a bases de conhecimento, seja no watsonx.data ou em sistemas de armazenamento em nuvem como Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint e AWS S3. E como a escolha do modelo é importante, você pode usar modelos de fronteira da OpenAI e Anthropic ou se conectar ao watsonx.ai para selecionar entre milhares de modelos, incluindo seus próprios modelos personalizados.
Uma vez conectada a dados, modelos e ferramentas, a recuperação se torna parte do processo de raciocínio. O agente pode decidir quando pesquisar, chamar as ferramentas certas, recuperar contexto adicional e refinar sua resposta de forma iterativa até ter informações suficientes para fornecer uma resposta fundamentada.
Essa abordagem possibilita uma ampla gama de fluxos de trabalho. Um assistente de suporte ao cliente pode recuperar tickets e documentação relevantes e chamar APIs internas para verificar os status dos pedidos. Um assistente de vendas pode extrair insights de um CRM conectado e transcrições de chamadas para montar um resumo personalizado da conta. E um assistente de conformidade pode pesquisar e raciocinar em políticas, extrair cláusulas relevantes e validar recomendações em relação às orientações regulatórias.
Como o OpenRAG é executado no watsonx.data, essas aplicações não estão confinadas a um único repositório. Elas podem acessar com segurança dados estruturados e não estruturados onde quer que se encontrem. O OpenRAG é compatível com mais de 20 tipos de arquivos, incluindo PDFs, imagens, PowerPoints e arquivos do Excel, proporcionando aos fluxos de trabalho de IA o acesso ao conhecimento no qual os funcionários confiam todos os dias, não apenas aos dados mais fáceis de consultar.
Nos bastidores, o OpenSearch fornece os principais recursos de pesquisa do OpenRAG (indexação, pesquisa híbrida por palavras-chave e vetores, pipelines de consulta e recuperação) e, por si só, é uma poderosa ferramenta de enterprise search de código aberto.
O OpenSearch no watsonx.data foi desenvolvido para cargas de trabalho de produção de longa duração e alto rendimento. As equipes podem habilitar a pesquisa e recuperação de nível empresarial sem juntar várias ferramentas.
Em sua base, o OpenSearch combina pesquisa avançada de texto completo com recuperação semântica moderna. A pesquisa tradicional por palavras-chave garante uma correspondência precisa e um ajuste fino de relevância, enquanto a pesquisa vetorial nativa permite a recuperação baseada em similaridade entre embeddings para capturar significado e contexto. A pesquisa híbrida reúne essas abordagens em um modelo de pontuação unificado, melhorando a qualidade da recuperação ao equilibrar correspondências exatas com compreensão semântica.
Consequentemente, os resultados são mais precisos, relevantes e explicáveis para pipelines de RAG, agentes de IA e aplicações de pesquisa semântica que operam com dados corporativos atuais.
Com o OpenRAG e OpenSearch no watsonx.data, a IBM possibilita que as organizações implementem cargas de trabalho com confiança com segurança, identidade e controles de acesso integrados. A governança entre recuperação de dados, entradas de usuários e produção da IA garante visibilidade, gerenciamento de riscos, conformidade e auditabilidade em escala.
Com o OpenSearch como seu principal mecanismo de recuperação, o OpenRAG permite fluxos de trabalho de IA que podem recuperar, raciocinar e agir em todo o escopo dos dados organizacionais. Esses recursos chegarão em breve ao watsonx.data, permitindo que o conhecimento atualmente oculto em documentos se torne operacional, pesquisável e pronto para impulsionar agentes de IA preparados para produção.
Saiba mais sobre o OpenRAG no watsonx.data