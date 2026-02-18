Clientes classificam a IBM entre os Top Enterprise Software Providers no 2026 G2 Best Software Awards

O Best Software Awards da G2 destaca as principais empresas e produtos de software do mundo, com base exclusivamente nas classificações e avaliações de clientes do ano anterior.

A metodologia utiliza um algoritmo de pontuação proprietário, que combina a satisfação do cliente com a presença no mercado para produzir as classificações de cada ano. Para se qualificar para inclusão nas listas de Melhores Empresas de Software ou Melhores Produtos de Software de 2026, uma empresa deve ter recebido pelo menos 50 avaliações aprovadas em todos os seus produtos listados no G2 durante o ano calendário de 2025.

Isso garante que cada reconhecimento seja respaldado por um feedback significativo e transparente dos clientes.

Abaixo está uma lista dos produtos vencedores: