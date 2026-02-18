Clientes classificam a IBM entre os Top Enterprise Software Providers no 2026 G2 Best Software Awards

Experiências reais de usuários, prêmios do setor e pesquisas de analistas oferecem aos compradores de tecnologia as provas confiáveis de que precisam para filtrar as informações dos fornecedores e escolher soluções que realmente funcionem.
À medida que as organizações aceleram os investimentos em IA, infraestrutura híbrida e cibersegurança, os compradores dependem cada vez mais de avaliações confiáveis em sites como a G2 para orientar decisões complexas de software.
No 2026 G2 Best Software Awards, a IBM recebeu o reconhecimento Top 50 Best Enterprise Products, acelerando seu impacto em IA, nuvem híbrida, automação, cibersegurança, dados e análise de dados. O IBM Guardium Data Protection ficou em primeiro lugar na lista "Melhores produtos de privacidade de dados", e mais 13 ofertas da IBM foram reconhecidas em 10 categorias.
O Best Software Awards da G2 destaca as principais empresas e produtos de software do mundo, com base exclusivamente nas classificações e avaliações de clientes do ano anterior.
A metodologia utiliza um algoritmo de pontuação proprietário, que combina a satisfação do cliente com a presença no mercado para produzir as classificações de cada ano. Para se qualificar para inclusão nas listas de Melhores Empresas de Software ou Melhores Produtos de Software de 2026, uma empresa deve ter recebido pelo menos 50 avaliações aprovadas em todos os seus produtos listados no G2 durante o ano calendário de 2025.
Isso garante que cada reconhecimento seja respaldado por um feedback significativo e transparente dos clientes.
Abaixo está uma lista dos produtos vencedores:
Esses reconhecimentos reforçam o compromisso da IBM em oferecer inovação de nível empresarial baseada em arquiteturas escaláveis, frameworks de segurança robustos e eficiências operacionais, que geram valor mensurável em ambientes de produção globais.
