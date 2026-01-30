Criação de cadeias de suprimentos resilientes com o IBM Sterling

Com um amplo pacote de soluções para cadeias de suprimentos, o IBM Sterling foi projetado para ajudar você a se adaptar, crescer e prosperar em um cenário de negócios em constante evolução.
Em um relatório recente da IDC MarketScape, a IBM foi reconhecida como líder no segmento de redes de comércio de cadeia de suprimentos de várias empresas. Esse prêmio ressalta o compromisso da IBM em fornecer soluções robustas e preparadas para o futuro que capacitam as empresas globais a navegar pelas complexidades das cadeias de suprimentos modernas, que não devem ser apenas conectadas, mas também inteligentes e adaptáveis.
Nesta avaliação, a IDC observa que a IBM Sterling Supply Chain Suite foi projetada para permitir uma colaboração fluida, inteligente e resiliente entre cadeias globais de suprimentos.
No atual cenário de constantes mudanças disruptivas, os líderes da cadeia de suprimentos estão sob crescente pressão para migrar mais rápido, colaborar de forma mais profunda e operar com maior visibilidade além de suas quatro paredes. Como observa a IDC, as redes de comércio de cadeias de suprimentos de várias empresas estão se tornando “indispensáveis” para organizações que buscam resiliência, visibilidade e orquestração em ecossistemas complexos.
Com o IBM Sterling, você não está apenas investindo em um produto; você está garantindo uma vantagem estratégica por meio de inovação contínua e sucesso comprovado. O relatório destaca os pontos fortes do IBM Sterling em sua capacidade de gerenciar redes de atendimento complexas e de alta escala com velocidade, inteligência e flexibilidade por meio de uma combinação poderosa de tecnologia avançada, recursos de integração profunda e inteligência operacional incomparável. Essas funcionalidades se traduzem em benefícios comerciais tangíveis, como custos operacionais reduzidos, visibilidade aprimorada e melhor colaboração com fornecedores.
As opções flexíveis de implementação do IBM Sterling atendem a diversas necessidades do setor, quer você esteja operando em uma nuvem, localmente ou em ambientes híbridos. A IDC também reconhece a comprovada escalabilidade empresarial da IBM, que suporta mais de 3 bilhões de transações de pedidos anualmente em marcas globais, com 99,99% de tempo de Atividade e desempenho otimizados para eventos de pico como a Black Friday e vendas relâmpago.
Igualmente importante, a IDC destaca a profunda integração da IA pela IBM em toda a plataforma que impulsiona análise preditiva de dados, integração automatizada de parceiros e alertas cognitivos para ajudar as organizações a agir de forma mais rápida e estratégica. Esses recursos ajudam as organizações a melhorar a agilidade e fortalecer a colaboração em cadeias de suprimentos cada vez mais terceirizadas e distribuídas.
Ao considerar sua estratégia de cadeia de suprimentos, lembre-se de que o IBM Sterling é mais do que apenas uma ferramenta, é um parceiro em sua jornada rumo à resiliência da cadeia de suprimentos. Com seu abrangente pacote de soluções, da troca de dados B2B ao gerenciamento de pedidos, o IBM Sterling foi projetado para ajudar você a se adaptar, crescer e prosperar em um cenário de negócios em constante evolução.
Explore como o IBM Sterling pode ajudar você a alcançar novos níveis de eficiência, colaboração e resiliência. Para entender os critérios de avaliação, a análise detalhada do fornecedor e por que IBM foi posicionada como líder neste mercado crítico, leia o relatório completo.
Leia o relatório completo da IDC MarketScape