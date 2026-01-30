Inteligência artificial Automação de TI

Criação de cadeias de suprimentos resilientes com o IBM Sterling

Com um amplo pacote de soluções para cadeias de suprimentos, o IBM Sterling foi projetado para ajudar você a se adaptar, crescer e prosperar em um cenário de negócios em constante evolução.

Publicado 30/01/2026
By Baan Slavens

Em um relatório recente da IDC MarketScape, a IBM foi reconhecida como líder no segmento de redes de comércio de cadeia de suprimentos de várias empresas. Esse prêmio ressalta o compromisso da IBM em fornecer soluções robustas e preparadas para o futuro que capacitam as empresas globais a navegar pelas complexidades das cadeias de suprimentos modernas, que não devem ser apenas conectadas, mas também inteligentes e adaptáveis.

Nesta avaliação, a IDC observa que a IBM Sterling Supply Chain Suite foi projetada para permitir uma colaboração fluida, inteligente e resiliente entre cadeias globais de suprimentos.

Garantindo uma vantagem estratégica com o IBM Sterling

No atual cenário de constantes mudanças disruptivas, os líderes da cadeia de suprimentos estão sob crescente pressão para migrar mais rápido, colaborar de forma mais profunda e operar com maior visibilidade além de suas quatro paredes. Como observa a IDC, as redes de comércio de cadeias de suprimentos de várias empresas estão se tornando “indispensáveis” para organizações que buscam resiliência, visibilidade e orquestração em ecossistemas complexos.

Com o IBM Sterling, você não está apenas investindo em um produto; você está garantindo uma vantagem estratégica por meio de inovação contínua e sucesso comprovado. O relatório destaca os pontos fortes do IBM Sterling em sua capacidade de gerenciar redes de atendimento complexas e de alta escala com velocidade, inteligência e flexibilidade por meio de uma combinação poderosa de tecnologia avançada, recursos de integração profunda e inteligência operacional incomparável. Essas funcionalidades se traduzem em benefícios comerciais tangíveis, como custos operacionais reduzidos, visibilidade aprimorada e melhor colaboração com fornecedores.

Atendendo às diversas necessidades dos setores

As opções flexíveis de implementação do IBM Sterling atendem a diversas necessidades do setor, quer você esteja operando em uma nuvem, localmente ou em ambientes híbridos. A IDC também reconhece a comprovada escalabilidade empresarial da IBM, que suporta mais de 3 bilhões de transações de pedidos anualmente em marcas globais, com 99,99% de tempo de Atividade e desempenho otimizados para eventos de pico como a Black Friday e vendas relâmpago.

Igualmente importante, a IDC destaca a profunda integração da IA pela IBM em toda a plataforma que impulsiona análise preditiva de dados, integração automatizada de parceiros e alertas cognitivos para ajudar as organizações a agir de forma mais rápida e estratégica. Esses recursos ajudam as organizações a melhorar a agilidade e fortalecer a colaboração em cadeias de suprimentos cada vez mais terceirizadas e distribuídas.

Um parceiro em sua jornada rumo à resiliência

Ao considerar sua estratégia de cadeia de suprimentos, lembre-se de que o IBM Sterling é mais do que apenas uma ferramenta, é um parceiro em sua jornada rumo à resiliência da cadeia de suprimentos. Com seu abrangente pacote de soluções, da troca de dados B2B ao gerenciamento de pedidos, o IBM Sterling foi projetado para ajudar você a se adaptar, crescer e prosperar em um cenário de negócios em constante evolução.

Explore como o IBM Sterling pode ajudar você a alcançar novos níveis de eficiência, colaboração e resiliência. Para entender os critérios de avaliação, a análise detalhada do fornecedor e por que IBM foi posicionada como líder neste mercado crítico, leia o relatório completo.

