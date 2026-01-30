Criação de cadeias de suprimentos resilientes com o IBM Sterling

No atual cenário de constantes mudanças disruptivas, os líderes da cadeia de suprimentos estão sob crescente pressão para migrar mais rápido, colaborar de forma mais profunda e operar com maior visibilidade além de suas quatro paredes. Como observa a IDC, as redes de comércio de cadeias de suprimentos de várias empresas estão se tornando “indispensáveis” para organizações que buscam resiliência, visibilidade e orquestração em ecossistemas complexos.

Com o IBM Sterling, você não está apenas investindo em um produto; você está garantindo uma vantagem estratégica por meio de inovação contínua e sucesso comprovado. O relatório destaca os pontos fortes do IBM Sterling em sua capacidade de gerenciar redes de atendimento complexas e de alta escala com velocidade, inteligência e flexibilidade por meio de uma combinação poderosa de tecnologia avançada, recursos de integração profunda e inteligência operacional incomparável. Essas funcionalidades se traduzem em benefícios comerciais tangíveis, como custos operacionais reduzidos, visibilidade aprimorada e melhor colaboração com fornecedores.