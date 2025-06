Construção de agilidade na integração com o IBM Cloud Pak for Integration 16.1.2

O IBM Cloud Pak for Integration foi desenvolvido e otimizado para ser implementado e executar integrações no Red Hat OpenShift. O Cloud Pak for Integration também oferece uma licença flexível que dá o direito aos clientes de implementar qualquer um dos produtos de integração incluídos em qualquer plataforma compatível.

Todos os produtos de integração incluídos (IBM MQ, IBM App Connect, IBM API Connect, IBM DataPower Virtual Gateway, IBM Event Streams e IBM Event Endpoint Management) incluem imagens de contêineres para implementação em qualquer plataforma CNCF Kubernetes. Isso permite que as empresas implementem integrações da IBM usando a licença do Cloud Pak for Integration em Kubernetes não OpenShift.

Essa nova versão do Cloud Pak for Integration adiciona compatibilidade com a IU da plataforma a ser implementada no Azure Kubernetes Service (AKS). Clientes que optam por implementar integrações no AKS agora podem usar a IU da plataforma para implementar, visualizar e gerenciar essas integrações.