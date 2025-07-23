Crie sistemas resilientes prontos para auditoria por design com o IBM Concert

23 de julho de 2025
Temos o prazer de anunciar grandes avanços no IBM Concert, incluindo dois novos agentes de IA (o CISO Agent e o Resilience Agent), além de novas e poderosas funcionalidades de conformidade projetadas para os ambientes híbridos e regulamentados de hoje.
Com o IBM Concert, as organizações ganham um hub de resiliência e conformidade centrado em aplicações que identifica proativamente riscos, automatiza a remediação e gera evidências prontas para auditoria, antes que incidentes ou reguladores batem à porta.
Uma resiliência de aplicações fraca ameaça não apenas o tempo de atividade, mas também prejudica sua capacidade de cumprir as normas de conformidade.
Os reguladores estão aumentando as apostas: em frameworks como o GDPR, as organizações podem enfrentar multas de até € 20 milhões, ou 4% da receita anual. No entanto, 84% das empresas ainda operam de forma reativa, lidando com a conformidade apenas durante os ciclos de auditoria, ficando vulneráveis no restante do tempo.
A conformidade está ficando mais complexa a cada dia. O gerenciamento de frameworks como DORA, SOC 2, FedRAMP e PCI em sistemas nativos da nuvem e legados é manual, fragmentado e propenso a erros. As mesmas fraquezas sistêmicas que causam o downtime (como sistemas configurados incorretamente, controles ausentes ou certificados expirados) também levam a falhas de auditoria.
O IBM Concert resolve os dois problemas de uma só vez, tornando a conformidade um resultado natural da criação de sistemas mais resilientes.
O IBM Concert oferece às organizações uma solução compartilhada e impulsionada por IA para detectar riscos antecipadamente, reforçar a conformidade de forma contínua e automatizar a remediação em ambientes de aplicações. Quer você esteja se preparando para uma auditoria, se recuperando de uma interrupção ou fortalecendo um serviço crítico, o Concert ajuda você a migrar do combate a incêndios reativo para a governança proativa.
Cinco resultados de negócios:
Agora em pré-visualização técnica, o CISO Agent é um sistema de IA inteligente e autodirigido que automatiza todo o ciclo de vida da conformidade. Ele transforma as políticas em controles executáveis por máquinas e os controles em avaliações e planos de ação em tempo real.
Principais recursos:
Diga adeus às dificuldades de auditoria de última hora. O CISO Agent entrega conformidade proativa e contínua que se adapta a seu ambiente e libera sua equipe.
Definir e acompanhar a resiliência sempre foi uma tarefa manual que consome muitos recursos. O Resilience Agent utiliza a IA agêntica para analisar os artefatos das aplicações (diagramas de arquitetura, manifestos, runbooks) e gerar automaticamente gerar perfis de resiliência e estratégias de monitoramento.
Veja como funciona:
Reduza o tempo de análise de dias para minutos. Garanta que cada aplicação esteja sendo monitorada em relação aos riscos corretos, com base em sua arquitetura e criticidade para os negócios.
Além desses dois agentes de IA, o IBM Concert agora inclui um pacote de ferramentas aprimoradas de conformidade para simplificar os relatórios e acelerar a remediação:
Novas funcionalidades:
Elimine trilhas de evidências fragmentadas e reduza o tempo gasto na busca de dados de conformidade. Capacite as equipes com uma fonte compartilhada da verdade que apoia igualmente os processos de risco e auditoria.
O IBM Concert foi desenvolvido especificamente para os ambientes corporativos complexos de hoje, incluindo:
Não importa se você está executando aplicativos de missão crítica na AWS, contêineres no EKS ou sistemas centrais no z/OS, o Concert se adapta ao seu ambiente — e à sua realidade regulatória.
A resiliência não é mais opcional. A conformidade não pode ser reativa.
Com o IBM Concert, você não precisa escolher entre agilidade e governança. Ao convergir engenharia de resiliência e automação de conformidade, você ganha visibilidade, controle e velocidade para atender às demandas de negócios, regulatórias e operacionais sem concessões.
Com o lançamento do CISO Agent, do Resilience Agent e de recursos de conformidade de última geração, o IBM Concert permite que você:
Do risco à prontidão. Do caos ao controle. Esse é o futuro da conformidade e da resiliência — impulsionado pelo IBM Concert.
Saiba mais sobre o IBM Concert