Crie sistemas resilientes prontos para auditoria por design com o IBM Concert

Uma resiliência de aplicações fraca ameaça não apenas o tempo de atividade, mas também prejudica sua capacidade de cumprir as normas de conformidade.

Os reguladores estão aumentando as apostas: em frameworks como o GDPR, as organizações podem enfrentar multas de até € 20 milhões, ou 4% da receita anual. No entanto, 84% das empresas ainda operam de forma reativa, lidando com a conformidade apenas durante os ciclos de auditoria, ficando vulneráveis no restante do tempo.

A conformidade está ficando mais complexa a cada dia. O gerenciamento de frameworks como DORA, SOC 2, FedRAMP e PCI em sistemas nativos da nuvem e legados é manual, fragmentado e propenso a erros. As mesmas fraquezas sistêmicas que causam o downtime (como sistemas configurados incorretamente, controles ausentes ou certificados expirados) também levam a falhas de auditoria.

O IBM Concert resolve os dois problemas de uma só vez, tornando a conformidade um resultado natural da criação de sistemas mais resilientes.