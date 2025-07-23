Crie sistemas resilientes prontos para auditoria por design com o IBM Concert

23 de julho de 2025

Trent Shupe

Senior Product Marketing Manager

IBM Concert

Temos o prazer de anunciar grandes avanços no IBM Concert, incluindo dois novos agentes de IA (o CISO Agent e o Resilience Agent), além de novas e poderosas funcionalidades de conformidade projetadas para os ambientes híbridos e regulamentados de hoje.

Com o IBM Concert, as organizações ganham um hub de resiliência e conformidade centrado em aplicações que identifica proativamente riscos, automatiza a remediação e gera evidências prontas para auditoria, antes que incidentes ou reguladores batem à porta.

Por que é importante: resiliência é conformidade

Uma resiliência de aplicações fraca ameaça não apenas o tempo de atividade, mas também prejudica sua capacidade de cumprir as normas de conformidade.

Os reguladores estão aumentando as apostas: em frameworks como o GDPR, as organizações podem enfrentar multas de até € 20 milhões, ou 4% da receita anual. No entanto, 84% das empresas ainda operam de forma reativa, lidando com a conformidade apenas durante os ciclos de auditoria, ficando vulneráveis no restante do tempo.

A conformidade está ficando mais complexa a cada dia. O gerenciamento de frameworks como DORA, SOC 2, FedRAMP e PCI em sistemas nativos da nuvem e legados é manual, fragmentado e propenso a erros. As mesmas fraquezas sistêmicas que causam o downtime (como sistemas configurados incorretamente, controles ausentes ou certificados expirados) também levam a falhas de auditoria.

O IBM Concert resolve os dois problemas de uma só vez, tornando a conformidade um resultado natural da criação de sistemas mais resilientes.

IBM Concert: uma solução unificada para resiliência e conformidade

O IBM Concert oferece às organizações uma solução compartilhada e impulsionada por IA para detectar riscos antecipadamente, reforçar a conformidade de forma contínua e automatizar a remediação em ambientes de aplicações. Quer você esteja se preparando para uma auditoria, se recuperando de uma interrupção ou fortalecendo um serviço crítico, o Concert ajuda você a migrar do combate a incêndios reativo para a governança proativa.

Cinco resultados de negócios:

  1. Prontidão contínua para auditoria por meio do cumprimento contínuo da conformidade
  2. Resposta mais rápida a incidentes com remediação e contexto integrados
  3. Redução dos custos de conformidade ao automatizar a coleta de evidências e a geração de relatórios
  4. Colaboração aprimorada entre as equipes de risco, conformidade, SRE e desenvolvimento
  5. Mais resiliência de aplicações, alinhada às expectativas regulatórias

O CISO Agent (em pré-visualização técnica)

Agora em pré-visualização técnica, o CISO Agent é um sistema de IA inteligente e autodirigido que automatiza todo o ciclo de vida da conformidade. Ele transforma as políticas em controles executáveis por máquinas e os controles em avaliações e planos de ação em tempo real.

Principais recursos:

  • Lê e interpreta padrões de conformidade (NIST, ISO, CIS, políticas internas)
  • Gera conformidade como código usando Ansible, OPA, Kyverno e Python
  • Agenda e executa avaliações com pontuação de postura e sugestões de remediação
  • Cria artefatos prontos para auditoria alimentados diretamente nos dashboards do Concert e armazenamentos de evidências

Diga adeus às dificuldades de auditoria de última hora. O CISO Agent entrega conformidade proativa e contínua que se adapta a seu ambiente e libera sua equipe.

O Resilience Agent (em pré-visualização técnica)

Definir e acompanhar a resiliência sempre foi uma tarefa manual que consome muitos recursos. O Resilience Agent utiliza a IA agêntica para analisar os artefatos das aplicações (diagramas de arquitetura, manifestos, runbooks) e gerar automaticamente gerar perfis de resiliência e estratégias de monitoramento.

Veja como funciona:

  • Analisa a documentação para extrair dependências importantes e requisitos não funcionais
  • Resume metas de resiliência como tempo de atividade, prontidão para failover e escalabilidade
  • Recomenda métricas e limites relevantes
  • Gera perfis reutilizáveis para dashboards, alertas e governança

Reduza o tempo de análise de dias para minutos. Garanta que cada aplicação esteja sendo monitorada em relação aos riscos corretos, com base em sua arquitetura e criticidade para os negócios.

Conformidade 2.0: novos recursos para requisitos modernos

Além desses dois agentes de IA, o IBM Concert agora inclui um pacote de ferramentas aprimoradas de conformidade para simplificar os relatórios e acelerar a remediação:

Novas funcionalidades:

  • Planos de remediação de conformidade: gere automaticamente scripts e ações para resolver falhas nos controles
  • Integração do Trivy: ingira os resultados da varredura do Kubernetes para segurança de contêineres e conformidade de CIS
  • Agregação de resultados: combine pontuações de diferentes ambientes em uma única visualização
  • Integração do IBM zSCC: importe dados de conformidade do IBM Z Security Compliance Center (PCI, NIST)

Elimine trilhas de evidências fragmentadas e reduza o tempo gasto na busca de dados de conformidade. Capacite as equipes com uma fonte compartilhada da verdade que apoia igualmente os processos de risco e auditoria.

Desenvolvido para o mundo real: híbrido, multinuvem e regulamentado

O IBM Concert foi desenvolvido especificamente para os ambientes corporativos complexos de hoje, incluindo:

  • Arquiteturas nativas da nuvem, híbridas e mainframe
  • Compatível com multiframeworks (FedRAMP, DORA, GDPR, SOC 2, PCI-DSS e outros)
  • Integração com suas ferramentas existentes de observabilidade, CI/CD, segurança e ITSM

Não importa se você está executando aplicativos de missão crítica na AWS, contêineres no EKS ou sistemas centrais no z/OS, o Concert se adapta ao seu ambiente — e à sua realidade regulatória.

A próxima geração de conformidade

A resiliência não é mais opcional. A conformidade não pode ser reativa.

Com o IBM Concert, você não precisa escolher entre agilidade e governança. Ao convergir engenharia de resiliência e automação de conformidade, você ganha visibilidade, controle e velocidade para atender às demandas de negócios, regulatórias e operacionais sem concessões.

Com o lançamento do CISO Agent, do Resilience Agent e de recursos de conformidade de última geração, o IBM Concert permite que você:

  • Reduza os riscos
  • Melhorar o tempo de atividade
  • Aprovar auditorias com confiança
  • Liberar as equipes para se concentrar na inovação, não na documentação

Do risco à prontidão. Do caos ao controle. Esse é o futuro da conformidade e da resiliência — impulsionado pelo IBM Concert.

