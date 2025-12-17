Todas as organizações sentem a pressão do cenário de dados atual: as equipes de negócios precisam de insights mais rápidos, as equipes de dados estão sobrecarregadas por sistemas frágeis e fragmentados, e os líderes de conformidade se preocupam com a possibilidade de dados confidenciais escaparem. Essas pressões se intensificam com o surgimento da IA agêntica, onde o sucesso depende não só dos modelos poderosos, mas da força da base dos dados subjacentes a eles.

No centro dessa base está a integração de dados: os pipelines que conectam, transformam e fornecem dados para que possam ser confiáveis e usados. Quando a integração falha, a IA falha. De acordo com The GenAI Divide, do MIT, 95% dos projetos-piloto de IA generativa falham não porque os modelos sejam insuficientes, mas porque a base de dados não está preparada. Ao mesmo tempo, as equipes de dados estão sendo solicitadas a construir e gerenciar mais pipelines em mais tipos de dados e ambientes, mesmo que 77% das organizações relatem escassez das habilidades necessárias.

Essa lacuna crescente entre demanda e capacidade deixa claro que o desenvolvimento de pipelines deve ser flexível, atendendo aos usuários onde eles estiverem. A criação tradicional não é mais suficiente. Os usuários corporativos desejam expressar intenção por meio de linguagem natural. Profissionais técnicos querem código. E muitas equipes contam com uma tela visual para design rápido.

A IBM está investindo profundamente nessa abordagem multimodal para que o watsonx.data integration possa dar suporte a cada usuário em seu fluxo de trabalho preferido.