O novo IBM watsonx.data integration representa um avanço significativo nessa visão, pois oferece a desenvolvedores e engenheiros de dados uma abordagem code-first poderosa para criar, automatizar e manter pipelines de forma programática, reduzindo o esforço manual e acelerando o time to value.
Engenheiros de dados e desenvolvedores de ETL há muito valorizam a escolha de como construir pipelines de dados, incluindo o uso de interfaces visuais no-code/pouco código ou programação diretamente. Independentemente do estilo de autoria, os pipelines podem ser definidos uma vez, versionados no Git e implementados consistentemente por meio de fluxos de trabalho CI/CD. Cada abordagem atende a necessidades e conjuntos de habilidades diferentes dentro das equipes de dados.
Agora, com o SDK do Python, as equipes podem criar e gerenciar pipelines de integração de dados usando uma das linguagens mais amplamente adotadas em engenharia de dados. Como os engenheiros de dados se sentem à vontade para ler, escrever e revisar código Python, eles aplicam essas mesmas habilidades à integração do IBM watsonx.data Pipelines como código liberarão novos caminhos para reutilização de código. Ao disponibilizar esse SDK do Python, as equipes de dados podem escolher entre várias opções de autoria que se alinham com suas habilidades e preferências.
Com o SDK, as equipes podem: