Proteja os dados em uso: trazendo computação confidencial para o Red Hat OpenShift e Kubernetes on IBM Cloud

À medida que a adoção de ambientes híbridos e multinuvem se acelera, a proteção de dados em repouso e em trânsito está bem estabelecida. Mas a próxima fronteira é proteger os dados em uso. Contêineres confidenciais isolam cargas de trabalho dentro de ambientes de execução confiáveis (TEEs), garantindo que nem mesmo os administradores privilegiados de infraestrutura ou plataforma possam observar ou adulterar a execução das cargas de trabalho dos contêineres.

Para grandes empresas e engenheiros de infraestrutura de nuvem, isso significa que você pode:

Cargas de trabalho confidenciais : execute cargas de trabalho confidenciais, como inferência de modelos de IA/ML, processamento financeiro, tratamento de dados regulamentados, com garantias de isolamento mais fortes.

: execute cargas de trabalho confidenciais, como inferência de modelos de IA/ML, processamento financeiro, tratamento de dados regulamentados, com garantias de isolamento mais fortes. Separação de função : mantenha zero trust e separação de função, onde o operador de plataforma ou nuvem não pode “espreitar dentro” de seu contêiner em tempo de execução.

: mantenha zero trust e separação de função, onde o operador de plataforma ou nuvem não pode “espreitar dentro” de seu contêiner em tempo de execução. Adição de segurança: aproveite o contêiner existente (Kubernetes) com o mínimo de interrupção, ao mesmo tempo em que adiciona uma boundary de segurança baseada em hardware.

Além disso, por meio dos recursos de contêineres do Red Hat OpenShift, você pode: