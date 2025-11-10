Proteja os dados em uso: trazendo computação confidencial para o Red Hat OpenShift e Kubernetes on IBM Cloud

Os contêineres com áreas de testes do Red Hat OpenShift no IBM Cloud são só o começo. Ao experimentar esta prévia tecnológica, você ajuda a moldar o futuro da computação confidencial para cargas de trabalho conteinerizadas, influenciando assim os recursos, as integrações e as otimizações de desempenho mais importantes para empresas como a sua.
Comece hoje mesmo com três etapas simples:
- Implemente um exemplo de carga de trabalho confidencial no seu ambiente Red Hat OpenShift on IBM Cloud em um operador de contêineres com área de testes no Red Hat OperatorHub.
- Explore fluxos de trabalho de implementação, atestação e isolamento para verificar a integridade em tempo de execução compatibilidade com documentos IBM Confidential Containers.
- Compartilhe seus feedback e ideias com a equipe do IBM Cloud para orientar a próxima fase de desenvolvimento.
Esta prévia representa mais do que apenas uma funcionalidade nova; é um passo em direção a um futuro no qual a confiança na nuvem seja intrínseca, de ponta a ponta e independente das boundaries.
Ao estendermos as proteções de computação confidencial para o tempo de execução, abrimos as portas para classes totalmente novas de aplicação, modelos colaborativos e inovação em ambientes que antes eram considerados confidenciais demais para a nuvem. O caminho a seguir é aquele em que cada carga de trabalho, por mais crítica que seja, possa operar com segurança em qualquer localização e esta prévia técnica é um vislumbre desse futuro.
Juntos, podemos construir uma nuvem em que cada carga de trabalho seja executada com confiança incomparável, não importa onde seja implementada.
Comece a usar contêineres em área de testes do Red Hat OpenShift no IBM Cloud