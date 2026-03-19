O SQL Data Insights Pro elimina esses desafios ao trazer a IA diretamente para o Db2 for z/OS. Os insights ficam disponíveis de forma instantânea e segura, sem mover dados para fora da plataforma.

Por exemplo, um analista de fraudes pode começar com uma transação suspeita conhecida e encontrar instantaneamente outras exibindo padrões semelhantes, incluindo sinais ocultos em descrições de pagamentos, sem mover os dados para fora da plataforma. E uma equipe de análise de clientes pode começar com clientes recentemente perdidos e identificar outros que apresentam comportamentos semelhantes, permitindo uma intervenção mais precoce.

O SQL Data Insights Pro oferece isso ao permitir que as organizações analisem dados estruturados (números, categorias e outros) e texto não estruturado juntos no local usando um único modelo unificado. Com SQL familiar, as equipes podem identificar registros que são semelhantes em significado, comportamento ou contexto, liberando insights que as consultas tradicionais baseadas em valores sozinhas não conseguem detectar.