Ilustração digital de fundo preto com pequenos pontos brancos acima de um avião cinza-escuro em 3D com texto nele
Inteligência artificial Automação de TI

Trazendo a IA para dados de mainframe

Temos o prazer de anunciar o IBM SQL Data Insights Pro, um novo recurso impulsionado por IA que revela padrões ocultos em dados de missão crítica diretamente dentro do Db2 for z/OS.

Publicado 19/03/2026

O IBM Z tem servido como sistema confiável de registro para processamento transacional de alto valor por décadas. Dentro desses dados transacionais estão padrões comportamentais que podem revelar risco de fraude, intenção do cliente, anomalias operacionais e muito mais. No entanto, muitas organizações ainda copiam dados de mainframe para plataformas externas de análise de dados, introduzindo custos desnecessários, complexidade operacional, latência de dados, controle e risco de conformidade.

Apresentação do IBM SQL Data Insights Pro

O SQL Data Insights Pro elimina esses desafios ao trazer a IA diretamente para o Db2 for z/OS. Os insights ficam disponíveis de forma instantânea e segura, sem mover dados para fora da plataforma.

Por exemplo, um analista de fraudes pode começar com uma transação suspeita conhecida e encontrar instantaneamente outras exibindo padrões semelhantes, incluindo sinais ocultos em descrições de pagamentos, sem mover os dados para fora da plataforma. E uma equipe de análise de clientes pode começar com clientes recentemente perdidos e identificar outros que apresentam comportamentos semelhantes, permitindo uma intervenção mais precoce.

O SQL Data Insights Pro oferece isso ao permitir que as organizações analisem dados estruturados (números, categorias e outros) e texto não estruturado juntos no local usando um único modelo unificado. Com SQL familiar, as equipes podem identificar registros que são semelhantes em significado, comportamento ou contexto, liberando insights que as consultas tradicionais baseadas em valores sozinhas não conseguem detectar.

O que torna o SQL Data Insights Pro diferente

O SQL Data Insights Pro se destaca por trazer:

  • Descoberta de padrões e anomalias: detecte sinais, clusters e atividades incomuns em grandes conjuntos de dados sem qualquer risco ou custo de mover dados ou impactar os SLAs das aplicações.
  • Análise unificada de dados estruturados e não estruturados: dados relacionais unificados com notas, descrições ou registros para descobrir insights mais vastos que, de outra forma, permaneceriam ocultos.
  • Time to value rápido, sem precisar de habilidades especializadas de IA: os cientistas de dados não são obrigados a construir ou operar pipelines de IA. O SQL Data Insights Pro integra recursos de IA diretamente ao Db2 for z/OS, permitindo que profissionais e analistas de banco de dados executem consultas impulsionadas por IA usando as habilidades que já possuem.
  • Treinamento de modelos de IA sem riscos e retreinamento incremental de modelos: o treinamento de modelos é executado em IFLs, protegendo cargas de trabalho críticas do Db2. A compatibilidade com o retreinamento incremental permite que os modelos sejam atualizados com eficiência usando apenas dados novos ou alterados.

Impacto nos negócios: o que as organizações podem fazer

O SQL Data Insights Pro abre novas possibilidades em todos os setores. Aqui estão alguns exemplos que as equipes dentro das organizações podem aplicar hoje mesmo: 

Análise de dados e personalização do cliente

  • Retenção de clientes: identifique clientes que se assemelham àqueles que cancelaram recentemente um serviço, ajudando as equipes a intervir mais cedo.
  • Recomendação de produtos: encontre clientes cujo comportamento de compra se assemelhe àqueles que compraram um determinado produto, possibilitando oportunidades de vendas cruzadas e vendas complementares mais direcionadas.

Detecção de fraudes, riscos e anomalias

  • Detecção de fraude: comece com uma transação suspeita conhecida e encontre instantaneamente transações semelhantes, incluindo padrões comportamentais ocultos em descrições de texto.
  • Detecção de anomalias operacionais: detecte sistemas ou eventos operacionais incomuns analisando logs estruturados com mensagens de texto livre.

Gerenciamento de dados

  • Resolução de entidades: resolva perfis de clientes duplicados ou incompletos para obter uma visão unificada do cliente.

Esses insights são gerados sem exportar dados, sem stacks de IA externas e sem a necessidade de conhecimento especializado em ciência de dados.

Insight de IA, exatamente onde seus dados já estão

O SQL Data Insights Pro permite a análise baseada em significado em todos os tipos de dados sem mover ou expor dados — reduzindo a complexidade arquitetônica, minimizando o risco operacional, sendo compatível com requisitos regulatórios e de conformidade e acelerando o tempo para a decisão.

O IBM SQL Data Insights Pro estará publicamente disponível em 20 de março de 2026.

Para ajudar as equipes a começar rapidamente, apresentaremos os kits de iniciante específicos do setor logo após o GA. Esses kits incluem conjuntos de dados selecionados, modelos de IA criados previamente e consultas de IA de SQL prontas para uso que as equipes podem adaptar a seus próprios dados e cenários de negócios. 

Inscreva-se em nosso próximo webinar

Leia o anúncio aqui

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

IBM Z Software