Temos o prazer de anunciar o IBM SQL Data Insights Pro, um novo recurso impulsionado por IA que revela padrões ocultos em dados de missão crítica diretamente dentro do Db2 for z/OS.
O IBM Z tem servido como sistema confiável de registro para processamento transacional de alto valor por décadas. Dentro desses dados transacionais estão padrões comportamentais que podem revelar risco de fraude, intenção do cliente, anomalias operacionais e muito mais. No entanto, muitas organizações ainda copiam dados de mainframe para plataformas externas de análise de dados, introduzindo custos desnecessários, complexidade operacional, latência de dados, controle e risco de conformidade.
O SQL Data Insights Pro elimina esses desafios ao trazer a IA diretamente para o Db2 for z/OS. Os insights ficam disponíveis de forma instantânea e segura, sem mover dados para fora da plataforma.
Por exemplo, um analista de fraudes pode começar com uma transação suspeita conhecida e encontrar instantaneamente outras exibindo padrões semelhantes, incluindo sinais ocultos em descrições de pagamentos, sem mover os dados para fora da plataforma. E uma equipe de análise de clientes pode começar com clientes recentemente perdidos e identificar outros que apresentam comportamentos semelhantes, permitindo uma intervenção mais precoce.
O SQL Data Insights Pro oferece isso ao permitir que as organizações analisem dados estruturados (números, categorias e outros) e texto não estruturado juntos no local usando um único modelo unificado. Com SQL familiar, as equipes podem identificar registros que são semelhantes em significado, comportamento ou contexto, liberando insights que as consultas tradicionais baseadas em valores sozinhas não conseguem detectar.
O SQL Data Insights Pro se destaca por trazer:
O SQL Data Insights Pro abre novas possibilidades em todos os setores. Aqui estão alguns exemplos que as equipes dentro das organizações podem aplicar hoje mesmo:
Esses insights são gerados sem exportar dados, sem stacks de IA externas e sem a necessidade de conhecimento especializado em ciência de dados.
O SQL Data Insights Pro permite a análise baseada em significado em todos os tipos de dados sem mover ou expor dados — reduzindo a complexidade arquitetônica, minimizando o risco operacional, sendo compatível com requisitos regulatórios e de conformidade e acelerando o tempo para a decisão.
O IBM SQL Data Insights Pro estará publicamente disponível em 20 de março de 2026.
Para ajudar as equipes a começar rapidamente, apresentaremos os kits de iniciante específicos do setor logo após o GA. Esses kits incluem conjuntos de dados selecionados, modelos de IA criados previamente e consultas de IA de SQL prontas para uso que as equipes podem adaptar a seus próprios dados e cenários de negócios.
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