As empresas estão acelerando suas agendas de IA, mas muitas ainda têm dificuldades sobre por onde começar e como escalar. Na IBM, acreditamos que a adoção da IA deve começar com uma compreensão clara de como o trabalho é feito, processo por processo, fluxo de trabalho por fluxo de trabalho, e como as oportunidades são mapeadas para os sistemas que já executam os negócios.

Os esforços tradicionais de descoberta de IA geralmente envolvem semanas de workshops, entrevistas e análises manuais. Ao aplicar o Hackett AI XPLR ao lado dos métodos de transformação da IBM, as organizações podem otimizar esse processo, reduzindo drasticamente o ciclo de semanas para dias, sem comprometer a diligência, a governança ou a profundidade.

Para ilustrar como isso funciona, a abordagem aplica a avaliação estruturada logo no início do processo. Tudo começa com os ativos disponíveis, como SOPs digitais, mapas de processos, metadados do sistema, saídas de mineração de processos e inventários de tecnologia, reduzindo a interpretação manual e o retrabalho. Em seguida, avalia as oportunidades dentro do cenário real do sistema do cliente, para garantir que as recomendações sejam práticas e implementáveis, em vez de duplicar os recursos já existentes.

Para priorizar de forma eficaz, as oportunidades são avaliadas usando critérios consistentes, incluindo viabilidade, valor esperado, prontidão dos dados, considerações de controle e impacto da mudança. Isso permite decisões mais rápidas e baseadas em evidências e resultados em um conjunto de oportunidades bem definido e pronto para a implementação.

O resultado é uma lista classificada e confiável de oportunidades de IA e um caso de valor quantificado, entregue em um cronograma acelerado.