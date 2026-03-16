Organizações que buscam escalar a IA de forma responsável agora podem identificar e priorizar oportunidades de alto valor com mais rapidez por meio de uma abordagem estruturada e baseada no contexto que proporciona um impacto mensurável nos negócios.
A IBM está fazendo uma parceria com o The Hackett Group para integrar o Hackett AI XPLR a programas de transformação, ajudando os clientes a identificar oportunidades de IA que se adaptam ao seu ambiente e proporcionam um impacto mensurável. Essa abordagem reúne inteligência de processos e contexto de tecnologia, para que as equipes possam identificar onde a IA pode melhorar o desempenho, como as soluções se conectam aos sistemas existentes e que valor elas podem alcançar de forma confiável.
As empresas estão acelerando suas agendas de IA, mas muitas ainda têm dificuldades sobre por onde começar e como escalar. Na IBM, acreditamos que a adoção da IA deve começar com uma compreensão clara de como o trabalho é feito, processo por processo, fluxo de trabalho por fluxo de trabalho, e como as oportunidades são mapeadas para os sistemas que já executam os negócios.
Os esforços tradicionais de descoberta de IA geralmente envolvem semanas de workshops, entrevistas e análises manuais. Ao aplicar o Hackett AI XPLR ao lado dos métodos de transformação da IBM, as organizações podem otimizar esse processo, reduzindo drasticamente o ciclo de semanas para dias, sem comprometer a diligência, a governança ou a profundidade.
Para ilustrar como isso funciona, a abordagem aplica a avaliação estruturada logo no início do processo. Tudo começa com os ativos disponíveis, como SOPs digitais, mapas de processos, metadados do sistema, saídas de mineração de processos e inventários de tecnologia, reduzindo a interpretação manual e o retrabalho. Em seguida, avalia as oportunidades dentro do cenário real do sistema do cliente, para garantir que as recomendações sejam práticas e implementáveis, em vez de duplicar os recursos já existentes.
Para priorizar de forma eficaz, as oportunidades são avaliadas usando critérios consistentes, incluindo viabilidade, valor esperado, prontidão dos dados, considerações de controle e impacto da mudança. Isso permite decisões mais rápidas e baseadas em evidências e resultados em um conjunto de oportunidades bem definido e pronto para a implementação.
O resultado é uma lista classificada e confiável de oportunidades de IA e um caso de valor quantificado, entregue em um cronograma acelerado.
Quando usados juntos, o Hackett IA XPLR e os métodos de transformação da IBM fornecem ativos que ajudam as organizações a agir de forma decisiva. Eles incluem:
Essas saídas ajudam as organizações a migrar com eficiência da descoberta para o planejamento, com a clareza necessária para construir um roteiro alinhado às metas de negócios.
Este trabalho baseia-se em dois princípios fundamentais:
Como observa Ted A. Fernandez, presidente e CEO do The Hackett Group: "A IA tem sucesso quando é implementada usando o contexto de negócios específico de um cliente". Juntos, a IBM e o The Hackett Group estão ajudando organizações a identificar oportunidades de IA práticas, relevantes e fundamentadas na realidade da empresa.
À medida que as organizações buscam escalar a IA, é essencial ter clareza sobre onde focar e como gerar valor mensurável. Essa abordagem combinada ajuda as equipes a reduzir o ruído, priorizar iniciativas de IA que se adaptem ao seu ambiente e acelerar em direção à implementação em dias, não semanas.