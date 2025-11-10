Traga os testes de nível de produção para a pré-produção: o Instana adiciona o Synthetic Monitoring a seu CI/CD

As equipes de entrega modernas enviam código continuamente, mas muitas testam a experiência "real" do usuário somente após a implementação. A essa altura, as regressões de desempenho, os recursos desperdiçados e os riscos de downtime já estarão em ação.

Nossa visão é simples: realizar o "shift-left", integrando automação e inteligência desde o dia 0, é importante. Isso ajuda as equipes a se manterem à frente, reduzir custos e garantir o desempenho antes que os problemas aconteçam.

Com esse recurso, as equipes de DevOps e SRE podem reutilizar exatamente os mesmos testes sintéticos de produção em seus pipelines de pré-produção, impondo, assim, padrões de desempenho, disponibilidade e funcionalidade antes que o código alcance a produção. Os pipelines podem executar testes selecionados sob demanda e tomar decisões de promoção automaticamente com base em sinais de aprovação/reprovação.