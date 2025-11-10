Traga os testes de nível de produção para a pré-produção: o Instana adiciona o Synthetic Monitoring a seu CI/CD
Anunciando o Synthetic Monitoring em CI/CD para o IBM Instana Observability, disponível como pré-visualização pública.
As equipes de entrega modernas enviam código continuamente, mas muitas testam a experiência "real" do usuário somente após a implementação. A essa altura, as regressões de desempenho, os recursos desperdiçados e os riscos de downtime já estarão em ação.
Nossa visão é simples: realizar o "shift-left", integrando automação e inteligência desde o dia 0, é importante. Isso ajuda as equipes a se manterem à frente, reduzir custos e garantir o desempenho antes que os problemas aconteçam.
Com esse recurso, as equipes de DevOps e SRE podem reutilizar exatamente os mesmos testes sintéticos de produção em seus pipelines de pré-produção, impondo, assim, padrões de desempenho, disponibilidade e funcionalidade antes que o código alcance a produção. Os pipelines podem executar testes selecionados sob demanda e tomar decisões de promoção automaticamente com base em sinais de aprovação/reprovação.
A observabilidade que começa apenas na produção cria pontos cegos entre a preparação e o tráfego em tempo real. Realizar o "shift-left" do monitoramento sintético preenche essa lacuna e faz isso com os mesmos limites e jornadas de usuário dos quais você depende na produção.
Esses cinco avanços ilustram como o Instana estende a observabilidade para o pipeline de CI/CD, capacitando as equipes a testar antes, implementar com mais rapidez e liberar com confiança.
As equipes que adotam o CI/CD Synthetic Monitoring do Instana podem esperar melhorias tangíveis em confiabilidade, eficiência e velocidade. Ao aplicar as mesmas verificações rigorosas no início do ciclo de vida, você pode reduzir as regressões e ganhar confiança na liberação; os pipelines falham rapidamente com feedback prático e detalhado, sem ataques secretos.
Quando um teste falha, as equipes obtêm evidências sintéticas detalhadas correlacionadas com o contexto de observabilidade, permitindo que diagnostiquem e façam correções antes de tentar novamente. Isso reduz os custos de retrabalho e minimiza o combate a incêndios após a entrada em operação.
Mesmo que uma etapa de gating possa adicionar minutos a uma compilação, o efeito geral é um rendimento mais rápido, evitando reversões e hotfixes posteriormente.
Com a API de execução de testes sob demanda, acione testes do Instana sob demanda e receba resultados em tempo real, ajudando o DevOps a criar implementações automatizadas e restritas a testes. Isso ajuda as organizações a realizar o "shift-left" ao introduzir monitoramento sintético em seu pipeline de CI/CD.
O Instana Synthetic Monitoring simula ações do usuário em locais, dispositivos e redes para rastrear a disponibilidade e o tempo de resposta. Ele está profundamente integrado à plataforma de observabilidade do Instana, portanto, os sinais sintéticos chegam com o mesmo contexto rico que você usa para o monitoramento de APM, infraestrutura e usuário final.
