O Box MCP Server agora está disponível no watsonx Orchestrate Agent Catalog

Esse lançamento ocorre em um momento crítico. Embora tenha se tornado relativamente fácil construir agentes de IA, a maioria das iniciativas tem dificuldades para ir além dos pilotos devido ao atrito na integração, gargalos de acesso a dados e preocupações com segurança.

O resultado é uma tensão arquitetônica crescente: os agentes são fáceis de criar, mas difíceis de operacionalizar em escala quando não conseguem se conectar com segurança aos dados corporativos. Como resultado, o principal trabalho a ser realizado pelas organizações que adotam a IA agêntica é claro: conectar os agentes ao conteúdo e dados corporativos reais de forma rápida, segura e sem substituir os sistemas existentes.

O Box MCP Server no watsonx Orchestrate foi projetado para lidar exatamente com esse desafio — permitindo que os agentes acessem, raciocinem e atuem com segurança em relação ao conteúdo do Box, sem integrações complexas. Ao trazer os recursos de conteúdo do Box para o ecossistema watsonx Orchestrate por meio do MCP, os clientes ganham uma nova vantagem de produtividade: agentes baseados em conhecimento empresarial e prontos para dar suporte ao trabalho real desde o primeiro dia.