O Box MCP Server agora está disponível no watsonx Orchestrate Agent Catalog

Hoje, estamos anunciando a disponibilidade do Box MCP Server (Model Context Protocol) no watsonx Orchestrate Agent Catalog, permitindo que as organizações conectem agentes de IA diretamente ao conteúdo empresarial usando padrões abertos.
Esse lançamento ocorre em um momento crítico. Embora tenha se tornado relativamente fácil construir agentes de IA, a maioria das iniciativas tem dificuldades para ir além dos pilotos devido ao atrito na integração, gargalos de acesso a dados e preocupações com segurança.
O resultado é uma tensão arquitetônica crescente: os agentes são fáceis de criar, mas difíceis de operacionalizar em escala quando não conseguem se conectar com segurança aos dados corporativos. Como resultado, o principal trabalho a ser realizado pelas organizações que adotam a IA agêntica é claro: conectar os agentes ao conteúdo e dados corporativos reais de forma rápida, segura e sem substituir os sistemas existentes.
O Box MCP Server no watsonx Orchestrate foi projetado para lidar exatamente com esse desafio — permitindo que os agentes acessem, raciocinem e atuem com segurança em relação ao conteúdo do Box, sem integrações complexas. Ao trazer os recursos de conteúdo do Box para o ecossistema watsonx Orchestrate por meio do MCP, os clientes ganham uma nova vantagem de produtividade: agentes baseados em conhecimento empresarial e prontos para dar suporte ao trabalho real desde o primeiro dia.
A disponibilidade do Box MCP Server no watsonx Orchestrate Agent Catalog reflete uma mudança mais ampla na forma como as empresas estão abordando a IA agêntica, à medida que estão migrando em direção a formas mais padronizadas, flexíveis e seguras de conectar agentes a sistemas corporativos.
Em sua essência, essa integração destaca uma abordagem mais aberta para a conectividade de agentes. O Box MCP Server oferece uma maneira padronizada e não proprietária para os agentes se conectarem com segurança ao conteúdo empresarial, eliminando a necessidade de integrações personalizadas e permitindo uma arquitetura mais extensível e pronta para o futuro.
Essa abordagem também é inerentemente híbrida. Embora o Box seja um ponto de partida poderoso, o mesmo padrão baseado em MCP pode se estender por outros sistemas corporativos, abrangendo plataformas de conteúdo, aplicações de SaaS e ferramentas internas em ambientes distribuídos. O watsonx Orchestrate atua como painel de controle, permitindo que as organizações projetem, gerenciem e escalem ecossistemas de agentes que operam perfeitamente em todos os sistemas, não apenas em uma única integração.
Igualmente importante, essa conectividade foi desenvolvida para ser confiável. Com o Box MCP Server, os agentes herdam os modelos de permissão, controles de acesso e auditabilidade do Box existentes, garantindo que as interações com o conteúdo empresarial permaneçam seguras, em conformidade e alinhadas com as políticas organizacionais.
Juntos, esses princípios fornecem uma base consistente e escalável para passar de experimentos de IA isolados para implementações de agentes prontas para produção em toda a empresa.
Com o Box MCP Server agora disponível no watsonx Orchestrate Agent Catalog, as organizações podem obter valor imediato e, ao mesmo tempo, estabelecer uma base mais escalável e padronizada para conectar os agentes aos dados empresariais:
Juntos, esses benefícios ajudam as organizações a migrar de experimentos isolados de IA para implementações de agentes que apoiam a produtividade diária.
Esse recurso não se limita a casos de uso individuais; ele permite padrões empresariais repetíveis que as organizações podem aplicar em equipes, fluxos de trabalho e setores.
Tradicionalmente, as equipes gastam muito tempo procurando os documentos certos, validando versões e reunindo o contexto. Com os agentes conectados ao MCP, isso muda para:
A consequência são resultados mais rápidos com menos esforço manual.
O trabalho empresarial raramente acontece em um único sistema, mas a maioria das ferramentas de IA opera dessa forma. Ao conectar os agentes ao conteúdo do Box por meio de uma interface padronizada, as organizações podem:
Isso cria uma experiência mais integrada, em que os agentes não apenas auxiliam, mas orquestram o trabalho entre os sistemas.
O conteúdo empresarial está em constante evolução, mas a automação tradicional muitas vezes depende de dados estáticos ou desatualizados. Com acesso seguro em tempo real ao conteúdo do Box:
Isso é especialmente importante em ambientes de alto risco, onde informações desatualizadas introduzem risco.
Embora os primeiros esforços de IA frequentemente se concentrem na produtividade individual, a conectividade habilitada pelo MCP libera valor em toda a organização:
Como esse padrão é padronizado, ele pode ser replicado entre funções, transformando ganhos isolados em transformação escalável.
Em todos esses cenários, o valor aumenta da mesma forma: os agentes se tornam significativamente mais úteis quando podem acessar e agir com segurança sobre dados corporativos confiáveis e contextualizados.
A disponibilidade do Box MCP Server no watsonx Orchestrate Agent Catalog marca um passo importante em direção a experiências de agentes mais conectadas, seguras e produtivas. Ao combinar a base de conteúdo do Box com os recursos de orquestração, monitoramento, controle e catálogo governado do watsonx Orchestrate, os clientes podem criar agentes baseados nas realidades do trabalho diário.
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