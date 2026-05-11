Gradiente de um dashboard inclinado mostrando o watsonx Orchestrate Agent Catalog com roxo na parte superior
Inteligência artificial Automação de TI

O Box MCP Server agora está disponível no watsonx Orchestrate Agent Catalog

Hoje, estamos anunciando a disponibilidade do Box MCP Server (Model Context Protocol) no watsonx Orchestrate Agent Catalog, permitindo que as organizações conectem agentes de IA diretamente ao conteúdo empresarial usando padrões abertos.

Publicado 11/05/2026

Esse lançamento ocorre em um momento crítico. Embora tenha se tornado relativamente fácil construir agentes de IA, a maioria das iniciativas tem dificuldades para ir além dos pilotos devido ao atrito na integração, gargalos de acesso a dados e preocupações com segurança.

O resultado é uma tensão arquitetônica crescente: os agentes são fáceis de criar, mas difíceis de operacionalizar em escala quando não conseguem se conectar com segurança aos dados corporativos. Como resultado, o principal trabalho a ser realizado pelas organizações que adotam a IA agêntica é claro: conectar os agentes ao conteúdo e dados corporativos reais de forma rápida, segura e sem substituir os sistemas existentes.

O Box MCP Server no watsonx Orchestrate foi projetado para lidar exatamente com esse desafio — permitindo que os agentes acessem, raciocinem e atuem com segurança em relação ao conteúdo do Box, sem integrações complexas. Ao trazer os recursos de conteúdo do Box para o ecossistema watsonx Orchestrate por meio do MCP, os clientes ganham uma nova vantagem de produtividade: agentes baseados em conhecimento empresarial e prontos para dar suporte ao trabalho real desde o primeiro dia.

Criado sobre bases agênticas abertas, híbridas e seguras

A disponibilidade do Box MCP Server no watsonx Orchestrate Agent Catalog reflete uma mudança mais ampla na forma como as empresas estão abordando a IA agêntica, à medida que estão migrando em direção a formas mais padronizadas, flexíveis e seguras de conectar agentes a sistemas corporativos.

Em sua essência, essa integração destaca uma abordagem mais aberta para a conectividade de agentes. O Box MCP Server oferece uma maneira padronizada e não proprietária para os agentes se conectarem com segurança ao conteúdo empresarial, eliminando a necessidade de integrações personalizadas e permitindo uma arquitetura mais extensível e pronta para o futuro.

Essa abordagem também é inerentemente híbrida. Embora o Box seja um ponto de partida poderoso, o mesmo padrão baseado em MCP pode se estender por outros sistemas corporativos, abrangendo plataformas de conteúdo, aplicações de SaaS e ferramentas internas em ambientes distribuídos. O watsonx Orchestrate atua como painel de controle, permitindo que as organizações projetem, gerenciem e escalem ecossistemas de agentes que operam perfeitamente em todos os sistemas, não apenas em uma única integração.

Igualmente importante, essa conectividade foi desenvolvida para ser confiável. Com o Box MCP Server, os agentes herdam os modelos de permissão, controles de acesso e auditabilidade do Box existentes, garantindo que as interações com o conteúdo empresarial permaneçam seguras, em conformidade e alinhadas com as políticas organizacionais.

Juntos, esses princípios fornecem uma base consistente e escalável para passar de experimentos de IA isolados para implementações de agentes prontas para produção em toda a empresa.

Principais benefícios do Box MCP no watsonx Orchestrate

Com o Box MCP Server agora disponível no watsonx Orchestrate Agent Catalog, as organizações podem obter valor imediato e, ao mesmo tempo, estabelecer uma base mais escalável e padronizada para conectar os agentes aos dados empresariais:

  • Integração mais rápida de agentes: acesse o Box MCP Server diretamente do Agent Catalog para reduzir o tempo necessário para conectar agentes ao conteúdo empresarial de meses de trabalho de integração personalizada para dias.
  • Saídas de maior qualidade e com reconhecimento de contexto: permita que os agentes localizem, recuperem e raciocinem sobre o conteúdo do Box no contexto, melhorando a precisão, relevância e utilidade das respostas e ações.
  • Confiança e governança corporativa integradas: garanta que os agentes operem dentro dos modelos de permissão do Box existentes, mantendo a segurança, a conformidade e a auditabilidade sem configurações adicionais.
  • Redução da complexidade e do custo da integração: elimine a necessidade de conectores únicos e de manutenção contínua adotando uma abordagem padronizada para a conectividade entre agentes e dados.
  • Flexibilidade por meio de padrões abertos: use o MCP para estender esse padrão para além do Box, proporcionando compatibilidade com um ecossistema híbrido mais amplo de sistemas empresariais sem lock-in com fornecedor.

Juntos, esses benefícios ajudam as organizações a migrar de experimentos isolados de IA para implementações de agentes que apoiam a produtividade diária.

Onde os clientes veem valor imediato

Esse recurso não se limita a casos de uso individuais; ele permite padrões empresariais repetíveis que as organizações podem aplicar em equipes, fluxos de trabalho e setores.

Da recuperação de informações à execução inteligente

Tradicionalmente, as equipes gastam muito tempo procurando os documentos certos, validando versões e reunindo o contexto. Com os agentes conectados ao MCP, isso muda para:

  • Agentes que localizam, resumem e agem em relação ao conteúdo em tempo real
  • Fluxos de trabalho que passam da pesquisa manual para a execução automatizada com reconhecimento de contexto
  • Decisões corroboradas por conhecimento empresarial completo e atualizado

A consequência são resultados mais rápidos com menos esforço manual.

De fluxos de trabalho fragmentados a experiências orquestradas

O trabalho empresarial raramente acontece em um único sistema, mas a maioria das ferramentas de IA opera dessa forma. Ao conectar os agentes ao conteúdo do Box por meio de uma interface padronizada, as organizações podem:

  • Incorporar conteúdo diretamente em fluxos de trabalho de ponta a ponta
  • Permitir que os agentes se movam entre sistemas mantendo o contexto
  • Reduzir a troca entre ferramentas e processos desconectados

Isso cria uma experiência mais integrada, em que os agentes não apenas auxiliam, mas orquestram o trabalho entre os sistemas.

Do conhecimento estático ao contexto de negócios em tempo real

O conteúdo empresarial está em constante evolução, mas a automação tradicional muitas vezes depende de dados estáticos ou desatualizados. Com acesso seguro em tempo real ao conteúdo do Box:

  • Os agentes operam com informações atuais e autoritativas
  • As saídas são mais precisas, relevantes e confiáveis
  • As equipes podem contar com agentes para decisões e ações críticas de negócios

Isso é especialmente importante em ambientes de alto risco, onde informações desatualizadas introduzem risco.

De ganhos de produtividade isolados a um impacto escalável na empresa

Embora os primeiros esforços de IA frequentemente se concentrem na produtividade individual, a conectividade habilitada pelo MCP libera valor em toda a organização:

  • Trabalho com uso intensivo de conhecimento: as equipes podem acessar e agir instantaneamente com base em documentos, contratos e pesquisas relevantes
  • Equipes voltadas para o cliente: vendas e suporte podem responder mais rapidamente com os materiais e insights mais atuais
  • Operações internas: RH, TI e finanças podem automatizar fluxos de trabalho orientados por documentos com maior consistência e velocidade

Como esse padrão é padronizado, ele pode ser replicado entre funções, transformando ganhos isolados em transformação escalável.

A vantagem consistente

Em todos esses cenários, o valor aumenta da mesma forma: os agentes se tornam significativamente mais úteis quando podem acessar e agir com segurança sobre dados corporativos confiáveis e contextualizados.

Explorando o que é possível a seguir

A disponibilidade do Box MCP Server no watsonx Orchestrate Agent Catalog marca um passo importante em direção a experiências de agentes mais conectadas, seguras e produtivas. Ao combinar a base de conteúdo do Box com os recursos de orquestração, monitoramento, controle e catálogo governado do watsonx Orchestrate, os clientes podem criar agentes baseados nas realidades do trabalho diário.

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

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