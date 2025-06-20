20 de junho de 2025
A equipe da Direct Link tem o prazer de anunciar a disponibilidade geral da funcionalidade de segurança Media Access Control (MACsec) para o Direct Link Dedicated. O MACsec oferece criptografia baseada em hardware, garantindo latência mínima e alta taxa de transferência, crucial para aplicações de alta largura de banda. Ele estará disponível em 1º de junho de 2025, e os mercados iniciais incluem Toronto, Montreal, Dallas e Washington DC.
O IBM Cloud Direct Link Dedicated for VPC oferece uma conexão direta de camada 3 OSI de alta velocidade entre a infraestrutura local dos clientes e o IBM Cloud VPC e a infraestrutura clássica, proporcionando baixa latência e rendimento de até 10 Gbps . Projetada para empresas com instalações de colocation próximas ou provedores de serviços que gerenciam circuitos de clientes, essa solução baseada em fibra de locatário único garante conectividade de nuvem híbrida segura e perfeita.
O MACsec protege todo o tráfego de Ethernet, incluindo protocolos do plano de controle, como ARP e DHCP. O MACsec se destaca no fornecimento de segurança granular e de alto desempenho para links de Ethernet locais. Os benefícios adicionais incluem:
Esse padrão de rede de camada 2 (IEEE 802.1AE) fortalece dispositivos conectados à Ethernet por meio de vários mecanismos importantes:
Essa funcionalidade oferece uma política do MACsec configurável, com um CAK primário e um CAK de fallback opcional. O CAK de fallback atua como backup, protegendo a sessão do MACsec se surgir uma discrepância de nome ou segredo com o CAK primário entre pares. Os segredos do CAK são armazenados com segurança como recursos de chave do Hyper Protect Crypto Services (HPCS) na instância de HPCS do cliente. Depois que os pares forem configurados com uma política do MACsec e CAK(s), o Direct Link iniciará uma sessão do MACsec, protegendo quadros de dados trocados entre o dispositivo com capacidade para MACsec do cliente e o switch de conexão cruzada da IBM.
A cobertura do MACsec continuará se expandindo para além de seus locais atuais. Todas as novas instalações de comutadores do Direct Link serão compatíveis com o MACsec. A compatibilidade futura com vários CAKs primários com tempo de vida permitirá que os clientes pré-configurem as rotações de CAKs.
Use o código promocional de período limitado VPC1000, que oferece US$ 1.000 em créditos gratuitos do IBM Cloud para começar sua jornada do IBM Cloud Direct Link Dedicated.