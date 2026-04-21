O Autonomous Security for Cloud (ASC) da IBM representa uma mudança em direção a esse modelo em que o Azure Policy não é mais apenas configurado, mas continuamente gerado e otimizado.
Em ambientes Microsoft Azure, a segurança de cargas de trabalho, infraestrutura e permissões é imposta por meio da configuração do Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud ou Azure RBAC. E a configuração, em escala, é onde as coisas geralmente têm problemas.
A maioria das organizações já possui políticas de segurança bem definidas. Muitas adotaram controles nativos do Azure, como o Azure Policy. No entanto, a lacuna entre a intenção da política e a imposição efetiva continua sendo significativa, impulsionada pelo provisionamento rápido de recursos, tradução inconsistente de políticas ou desvios de configuração entre assinaturas e regiões.
O resultado? As configurações incorretas persistem, a conformidade torna-se pontual e as equipes de segurança são deixadas reagindo em vez de prevenir. Essa é a lacuna que o Autonomous Security for Cloud (ASC) para Azure da IBM foi projetado para preencher.
O ASC altera fundamentalmente a forma como as políticas de segurança são operacionalizadas no Azure. Em vez de depender de definições de políticas interpretadas e criadas manualmente, que são estáticas, o ASC utiliza IA generativa e verdade fundamental para:
Isso significa que a segurança não depende mais da manutenção manual de grandes bibliotecas de políticas. Em vez disso, as iniciativas de políticas são geradas, refinadas e impostas continuamente com base no contexto real da nuvem.
O ASC opera como um ciclo de controle contínuo em três recursos principais:
O resultado é um framework autoatualizável do Azure Policy, em que as políticas evoluem à medida que o ambiente muda, em vez de ficarem desatualizadas.
Com o ASC, as organizações podem passar da governança reativa para o controle proativo, aproveitando:
Mais importante ainda, garante que todos os recursos implementados no Azure sejam regidos por políticas atuais, relevantes e impostas.
O ASC representa uma mudança em direção a esse modelo em que o Azure Policy não é mais apenas configurado, mas continuamente gerado e otimizado. Porque nos ambientes de nuvem modernos, a segurança não se resume apenas a definir as políticas certas; é garantir que elas sejam sempre impostas.