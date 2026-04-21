Em ambientes Microsoft Azure, a segurança de cargas de trabalho, infraestrutura e permissões é imposta por meio da configuração do Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud ou Azure RBAC. E a configuração, em escala, é onde as coisas geralmente têm problemas.

A maioria das organizações já possui políticas de segurança bem definidas. Muitas adotaram controles nativos do Azure, como o Azure Policy. No entanto, a lacuna entre a intenção da política e a imposição efetiva continua sendo significativa, impulsionada pelo provisionamento rápido de recursos, tradução inconsistente de políticas ou desvios de configuração entre assinaturas e regiões.

O resultado? As configurações incorretas persistem, a conformidade torna-se pontual e as equipes de segurança são deixadas reagindo em vez de prevenir. Essa é a lacuna que o Autonomous Security for Cloud (ASC) para Azure da IBM foi projetado para preencher.