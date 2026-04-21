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Segurança autônoma para nuvem na Azure: preenchimento da lacuna entre a intenção da política e a realidade imposta

O Autonomous Security for Cloud (ASC) da IBM representa uma mudança em direção a esse modelo em que o Azure Policy não é mais apenas configurado, mas continuamente gerado e otimizado.

Publicado 21/04/2026

Em ambientes Microsoft Azure, a segurança de cargas de trabalho, infraestrutura e permissões é imposta por meio da configuração do Azure Policy, Microsoft Defender for Cloud ou Azure RBAC. E a configuração, em escala, é onde as coisas geralmente têm problemas.

A maioria das organizações já possui políticas de segurança bem definidas. Muitas adotaram controles nativos do Azure, como o Azure Policy. No entanto, a lacuna entre a intenção da política e a imposição efetiva continua sendo significativa, impulsionada pelo provisionamento rápido de recursos, tradução inconsistente de políticas ou desvios de configuração entre assinaturas e regiões.

O resultado? As configurações incorretas persistem, a conformidade torna-se pontual e as equipes de segurança são deixadas reagindo em vez de prevenir. Essa é a lacuna que o Autonomous Security for Cloud (ASC) para Azure da IBM foi projetado para preencher.

Transformação de políticas de segurança em controles nativos do Azure

O ASC altera fundamentalmente a forma como as políticas de segurança são operacionalizadas no Azure. Em vez de depender de definições de políticas interpretadas e criadas manualmente, que são estáticas, o ASC utiliza IA generativa e verdade fundamental para:

  • Interpretar políticas e normas de segurança empresarial em controles de configuração técnica
  • Mapeá-los para construções nativas do Azure
  • Gerar automaticamente iniciativas do Azure Policy selecionando definições do Azure Policy alinhadas ao ambiente

Isso significa que a segurança não depende mais da manutenção manual de grandes bibliotecas de políticas. Em vez disso, as iniciativas de políticas são geradas, refinadas e impostas continuamente com base no contexto real da nuvem.

Um modelo de circuito fechado criado para o Azure

O ASC opera como um ciclo de controle contínuo em três recursos principais:

  • Mecanismo de políticas (entender): ingere segurança empresarial e a traduz em lógica estruturada que pode ser mapeada diretamente para construções do Azure Policy.
  • Mecanismo de reconhecimento (observar): verifica continuamente as assinaturas e recursos do Azure para detectar alterações, novas implementações e desvios de configuração.
  • Mecanismo de inferência (agir): gera dinamicamente Azure Policy Initiatives e atualiza as atribuições do Azure Policy, garantindo que os controles estejam sempre alinhados com a intenção da política e o estado atual do ambiente.

O resultado é um framework autoatualizável do Azure Policy, em que as políticas evoluem à medida que o ambiente muda, em vez de ficarem desatualizadas.

O que isso oferece na prática

Com o ASC, as organizações podem passar da governança reativa para o controle proativo, aproveitando:

  • Pacotes do Azure Policy gerados automaticamente e adaptados a cada ambiente
  • Atualizações contínuas e adaptáveis de políticas alinhadas a serviços em evolução e mudanças de configuração que substituem definições estáticas e únicas
  • Imposição contínua de políticas com base no contexto em assinaturas e grupos de recursos alinhados às configurações de recursos em tempo real
  • Redução da sobrecarga operacional no gerenciamento do Azure Policy em escala
  • Avaliação contínua da conformidade em todos os recursos do Azure em relação a políticas ativas
  • Geração de relatórios prontos para auditoria alinhados a frameworks como o CSA Cloud Controls Matrix

Mais importante ainda, garante que todos os recursos implementados no Azure sejam regidos por políticas atuais, relevantes e impostas.

A mudança para a segurança autônoma na nuvem

O ASC representa uma mudança em direção a esse modelo em que o Azure Policy não é mais apenas configurado, mas continuamente gerado e otimizado. Porque nos ambientes de nuvem modernos, a segurança não se resume apenas a definir as políticas certas; é garantir que elas sejam sempre impostas.

Saiba mais sobre o IBM Autonomous Security for Cloud

Abhijit Chakravorty

Partner & Cloud Security Competency Leader

IBM Security

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

Saurabh Bansal

Partner and Practice Leader, AI & Analytics

IBM Consulting

Souvik Khamaru

Executive Security Consultant

EMEA Cloud Security Center of Competency