Prepare-se para o futuro da IA agêntica: o API Agent no IBM API Connect agora disponível

23 de junho de 2025
Temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral do API Agent no IBM API Connect, uma funcionalidade lançada no THINK em maio deste ano.
O API Agent marca um momento chave em nossa jornada para apoiar as empresas na era agêntica. Esse lançamento nos leva para mais perto de nosso objetivo de dar às organizações as ferramentas para criar, gerenciar e escalar APIs com a inteligência e a flexibilidade exigidas pelos ambientes atuais orientados por IA.
Projetamos o API Agent para atender às necessidades em constante evolução das equipes de desenvolvimento de APIs e à ascensão de agentes de IA. Atuando como um assistente inteligente treinado na plataforma API Connect e no patrimônio de API de sua empresa, o API Agent entende seu ambiente e sua intenção, transformando prompts de linguagem natural em APIs totalmente governadas e prontas para produção. Independentemente de suas equipes seguirem uma abordagem que prioriza o design ou o código, o API Agent se adapta aos fluxos de trabalho, acelerando a entrega e reduzindo a expansão, aplicando a governança e melhorando a qualidade das APIs.
Desde seu lançamento no THINK, a nova funcionalidade gerou um forte interesse em toda a nossa base de clientes. Durante a pré-visualização pública, organizações de vários setores, de bancos a produção de alimentos, rapidamente reconheceram seu impacto.
Os primeiros a adotar o API Agent destacaram a capacidade dele de simplificar e acelerar os principais estágios do ciclo de vida de APIs. É notável que a validação impulsionada por IA em relação a regras de governança ajudou as equipes a impor políticas de governança com maior consistência, reduzindo despesas manuais e melhorando a conformidade. A estrutura automatizada reduziu significativamente o tempo para a primeira API, enquanto a geração de testes integrada fez uma diferença notável na eficiência e no tempo para implementação.
Em todos os aspectos, o feedback dos clientes tem sido consistente: o Agent reduz a complexidade, aumenta a produtividade e permite a entrega mais rápida de APIs de maior qualidade e bem governadas.
Além de planejar e executar de forma autônoma ações de API Management (como descobrir, criar, testar APIs e dar suporte à governança de APIs), a versão GA aproveita esse impulso com outro aprimoramento importante: a implementação de código via API Agent.
Os usuários agora podem solicitar que o Agent implemente um microsserviço, e o Agent implementará automaticamente a aplicação em uma instância temporária e gratuita do IBM Code Engine, sem necessidade de configuração. Uma vez implementado, o Agent pode publicar a API no API Connect e gerenciar o ciclo de vida.
Como os agentes de IA atuarão cada vez mais em nome de usuários que reservam viagens, gerenciam logística ou integram serviços, suas APIs devem ser detectáveis, reutilizáveis e governadas pelo design. O API Agent enfrenta esse desafio com confiança. Em vez de reinventar a roda, ele verifica primeiro seu catálogo de APIs existentes, ajudando você a evitar duplicações desnecessárias e gerenciar a expansão de APIs. Ela também mantém suas APIs alinhadas com os padrões da empresa desde o início, detectando possíveis problemas com antecedência e garantindo que as melhores práticas sejam seguidas durante todo o ciclo de vida.
O API Agent representa uma mudança fundamental na criação e gerenciamento de APIs: não é apenas uma etapa incremental na automação, é uma mudança em direção a um ecossistema de APIs inteligente, adaptável e confiável. Com o API Agent, suas equipes podem manter o fluxo, focar na inovação e fornecer APIs prontas para o futuro impulsionado por IA.
O API Agent agora está disponível para todos os clientes do IBM API Connect: você pode começar a usá-lo hoje mesmo no ambiente API Connect. Para empresas que buscam uma experiência unificada em todos os cenários de integração, o API Agent também é uma funcionalidade do recém-lançado IBM webMethods Hybrid Integration, uma plataforma para desenvolvimento, implementação, gerenciamento e monitoramento abrangentes de diversos padrões de integração no local e multinuvem.
Para saber mais e ver como o API Agent pode ajudar você a construir de forma mais inteligente, governar melhor e migrar com mais rapidez em um mundo cada vez mais agêntico, inscreva-se para uma demonstração em tempo real ou solicite uma avaliação sem custo de 30 dias.