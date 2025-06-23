Prepare-se para o futuro da IA agêntica: o API Agent no IBM API Connect agora disponível

Projetamos o API Agent para atender às necessidades em constante evolução das equipes de desenvolvimento de APIs e à ascensão de agentes de IA. Atuando como um assistente inteligente treinado na plataforma API Connect e no patrimônio de API de sua empresa, o API Agent entende seu ambiente e sua intenção, transformando prompts de linguagem natural em APIs totalmente governadas e prontas para produção. Independentemente de suas equipes seguirem uma abordagem que prioriza o design ou o código, o API Agent se adapta aos fluxos de trabalho, acelerando a entrega e reduzindo a expansão, aplicando a governança e melhorando a qualidade das APIs.

Desde seu lançamento no THINK, a nova funcionalidade gerou um forte interesse em toda a nossa base de clientes. Durante a pré-visualização pública, organizações de vários setores, de bancos a produção de alimentos, rapidamente reconheceram seu impacto.

Os primeiros a adotar o API Agent destacaram a capacidade dele de simplificar e acelerar os principais estágios do ciclo de vida de APIs. É notável que a validação impulsionada por IA em relação a regras de governança ajudou as equipes a impor políticas de governança com maior consistência, reduzindo despesas manuais e melhorando a conformidade. A estrutura automatizada reduziu significativamente o tempo para a primeira API, enquanto a geração de testes integrada fez uma diferença notável na eficiência e no tempo para implementação.

Em todos os aspectos, o feedback dos clientes tem sido consistente: o Agent reduz a complexidade, aumenta a produtividade e permite a entrega mais rápida de APIs de maior qualidade e bem governadas.