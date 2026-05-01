Anunciamos o watsonx Orchestrate eCommerce Pilot para agentes de IA

A IBM está lançando um piloto de e-commerce por tempo limitado que permite que os clientes comprem e selecionem agentes de IA criados por parceiros diretamente em IBM.com, junto com uma assinatura do watsonx Orchestrate.
Pela primeira vez, os clientes podem descobrir, adquirir e começar a usar um conjunto selecionado de agentes prontos para empresas por meio de uma experiência de compra única e unificada no site público de produtos da IBM.
Este projeto piloto elimina o atrito em um dos maiores desafios que as organizações enfrentam ao adotar a IA agêntica: passar rapidamente da avaliação para a produção. Em vez de lidar com vários fornecedores, contratos e processos de integração, os clientes podem acessar os agentes de IA comprovados, prontos para operar nos fluxos de trabalho reais dos negócios desde o primeiro dia.
À medida que as organizações vão além da experimentação com IA rumo à implementação operacional real, a coordenação se torna essencial. Os agentes de IA oferecem o maior valor quando trabalham juntos (entre sistemas, equipes e processos) em vez de operar isoladamente.
O watsonx Orchestrate foi desenvolvido para permitir esse tipo de coordenação. Ele fornece a camada de orquestração que permite que os agentes de IA colaborem dentro dos fluxos de trabalho empresariais, com governança, monitoramento e controles integrados. Isso garante que as ações conduzidas pelos agentes permaneçam transparentes, auditáveis e alinhadas com as políticas organizacionais.
Este projeto piloto de comércio eletrônico se baseia nisso, combinando o watsonx Orchestrate com um conjunto selecionado de agentes de IA que atendem às necessidades comuns das empresas, desde pesquisa e acesso a dados até inteligência de vendas e engajamento do cliente, permitindo que os clientes coloquem a IA agêntica para trabalhar mais rapidamente e com maior confiança.
Como parte deste projeto piloto, os clientes podem comprar o watsonx Orchestrate junto com até seis agentes de IA desenvolvidos por parceiros do watsonx Orchestrate a uma taxa promocional por tempo limitado.
Os agentes a seguir foram selecionados para mostrar aos clientes o que se torna possível quando a inteligência é coordenada em todos os fluxos de trabalho, desde o momento em que uma pergunta é feita, passando pela pesquisa e geração de insights, até a execução de vendas e o engajamento do cliente. Cada agente oferece valor individual em seu domínio, mas juntos, habilitados pelo watsonx Orchestrate, eles funcionam como um fluxo de trabalho integrado que gera maior impacto nos negócios.
As perguntas e solicitações são apenas o ponto de partida. Esses agentes aceleram o caminho da consulta para respostas confiáveis e praticáveis, combinando dados ao vivo da web, conhecimento interno e fluxos de trabalho de pesquisa coordenados.
Insight sem execução é apenas ruído. Esses agentes preenchem a lacuna, conectando o que você sabe sobre o mercado ao que suas equipes fazem em seguida.
Quando orquestrados juntos, esses agentes oferecem suporte a um fluxo de ponta a ponta contínuo: identifique as contas certas, crie a mensagem certa e entre em contato com os clientes por meio do canal certo automaticamente.
O Symplistic.ContentIQ da Symplistic.ai transforma sites, documentos e bases de conhecimento em agentes de conversação que fornecem respostas precisas e sensíveis ao contexto por meio de um pipeline RAG totalmente automatizado.
Para as organizações que possuem vastas bibliotecas de conteúdo, esse agente transforma o que antes era estático em algo dinâmico, oferecendo aos funcionários e clientes uma maneira mais inteligente de encontrar o que precisam, quando precisam.
Nenhum agente sozinho conta toda a história, mas quando os agentes de pesquisa revelam informações que orientam as decisões, os agentes de conhecimento mantêm cada conversa fundamentada em informações precisas e os agentes de engajamento alcançam as pessoas certas no momento certo, em todas as funções, equipes e fluxos de trabalho. Isso é orquestração agêntica em ação.
Seja você da área de vendas, operações, atendimento ao cliente ou gerenciamento de conhecimento, o verdadeiro poder não está em um único agente. Está no que acontece quando eles trabalham juntos, coordenados por meio de uma única plataforma, em busca de um resultado comum.
Este projeto piloto foi concebido para tornar isso possível, ajudar os clientes a começar a usar a IA agêntica de forma mais rápida e confiante. Ao reunir inteligência, orquestração e confiança em uma única experiência, a IBM está dando um passo prático para simplificar a forma como as organizações acessam, implementam e escalam a IA agêntica em toda a empresa. Esse é o watsonx Orchestrate.
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