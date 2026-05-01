Anunciamos o watsonx Orchestrate eCommerce Pilot para agentes de IA

À medida que as organizações vão além da experimentação com IA rumo à implementação operacional real, a coordenação se torna essencial. Os agentes de IA oferecem o maior valor quando trabalham juntos (entre sistemas, equipes e processos) em vez de operar isoladamente.

O watsonx Orchestrate foi desenvolvido para permitir esse tipo de coordenação. Ele fornece a camada de orquestração que permite que os agentes de IA colaborem dentro dos fluxos de trabalho empresariais, com governança, monitoramento e controles integrados. Isso garante que as ações conduzidas pelos agentes permaneçam transparentes, auditáveis e alinhadas com as políticas organizacionais.

Este projeto piloto de comércio eletrônico se baseia nisso, combinando o watsonx Orchestrate com um conjunto selecionado de agentes de IA que atendem às necessidades comuns das empresas, desde pesquisa e acesso a dados até inteligência de vendas e engajamento do cliente, permitindo que os clientes coloquem a IA agêntica para trabalhar mais rapidamente e com maior confiança.