Apresentando o IBM Bob Premium Package for Z

Os desenvolvedores modernos esperam uma experiência de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) agêntica de ponta, e as equipes que trabalham em aplicações IBM Z podem ter essa experiência com o IBM Bob.

O IBM Bob é uma ferramenta de desenvolvimento impulsionada por IA para desenvolvedores corporativos que pode planejar, executar, validar e controlar tarefas de modernização multietapas ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Ele reúne a IA com a orquestração agêntica para impulsionar ativamente fluxos de trabalho de desenvolvimento complexos diretamente no IDE.

Criado com base no IBM Bob, o Premium Package for Z traz um profundo conhecimento especializado de middleware e da linguagem de domínio do IBM Z diretamente para a experiência do IBM Bob. Ele adiciona contexto específico do Z, ferramentas de análise avançadas e inteligência com reconhecimento corporativo que podem fornecer insights da plataforma para o desenvolvimento de aplicações de mainframe. Fornecido por meio de um IDE integrado, ele é compatível com edição, linting e depuração para aplicações z/OS e, ao mesmo tempo, aproveita sinais contextuais avançados, como metadados da aplicações, consciência de linguagem e middleware e ferramentas específicas da plataforma. Juntos, esses recursos podem gerar visibilidade em toda a aplicação, documentação abrangente, compreensão de código e assistência alinhada às normas, projetadas para a escala e complexidade dos ambientes IBM Z corporativos.