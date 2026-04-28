Apresentando o IBM Bob Premium Package for Z

A IBM está anunciando um marco significativo em sua estratégia para ajudar as empresas a modernizar aplicações de mainframe, trazendo novos níveis de eficiência, produtividade e inteligência ao ciclo de vida de desenvolvimento de aplicações IBM Z.
Temos o prazer de apresentar o IBM Bob Premium Package for Z, que integra e aprimora os recursos do IBM watsonx Code Assistant for Z para oferecer funcionalidades avançadas para aplicações de mainframe em escala empresarial. O IBM Bob Premium Package for Z está atualmente disponível em pré-visualização técnica.
Os desenvolvedores modernos esperam uma experiência de ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) agêntica de ponta, e as equipes que trabalham em aplicações IBM Z podem ter essa experiência com o IBM Bob.
O IBM Bob é uma ferramenta de desenvolvimento impulsionada por IA para desenvolvedores corporativos que pode planejar, executar, validar e controlar tarefas de modernização multietapas ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Ele reúne a IA com a orquestração agêntica para impulsionar ativamente fluxos de trabalho de desenvolvimento complexos diretamente no IDE.
Criado com base no IBM Bob, o Premium Package for Z traz um profundo conhecimento especializado de middleware e da linguagem de domínio do IBM Z diretamente para a experiência do IBM Bob. Ele adiciona contexto específico do Z, ferramentas de análise avançadas e inteligência com reconhecimento corporativo que podem fornecer insights da plataforma para o desenvolvimento de aplicações de mainframe. Fornecido por meio de um IDE integrado, ele é compatível com edição, linting e depuração para aplicações z/OS e, ao mesmo tempo, aproveita sinais contextuais avançados, como metadados da aplicações, consciência de linguagem e middleware e ferramentas específicas da plataforma. Juntos, esses recursos podem gerar visibilidade em toda a aplicação, documentação abrangente, compreensão de código e assistência alinhada às normas, projetadas para a escala e complexidade dos ambientes IBM Z corporativos.
A experiência é fornecida por meio de modos de mainframe criados especificamente dentro do Bob, que se alinham com a forma como as equipes empresariais projetam, evoluem e modernizam as aplicações Z:
O modo de arquiteto permite o raciocínio em nível de sistema em aplicações de mainframe, ajudando as equipes a entender a estrutura da aplicação, as dependências, a intenção dos negócios e o impacto das mudanças antes que as atualizações sejam feitas. Ao combinar metadados avançados de aplicações com inteligência multimodelos, ele pode fornecer insights em toda a empresa com base no contexto que podem impulsionar a produtividade dos desenvolvedores, apoiar o planejamento confiante e impulsionar decisões arquitetônicas alinhadas ao valor de negócios.
O modo de código executa tarefas de desenvolvimento complexas e demoradas, aproveitando parceiros inteligentes e fluxos de trabalho automatizados para gerar resultados rápidos e eficientes. Ele gera, refatora e transforma o código alinhado aos padrões usando o contexto com reconhecimento do Z e, em seguida, ajuda a otimizar, depurar e melhorar a qualidade por meio de insights priorizados e resolução automatizada de problemas, ajudando a reduzir a dívida técnica, o risco e o tempo de entrega.
Uma pré-visualização técnica privada e sem custo do IBM Bob Premium Package for Z já está disponível. Os clientes podem solicitar acesso concluindo as etapas abaixo. Depois de aceitos, os clientes receberão um e-mail de confirmação com acesso às extensões necessárias.
Registre-se no Think 2026 de 4 a 7 de maio de 2026 em Boston, MA e participe do tech byte "Deliver AI‑powered development to Z with IBM Bob" em 5 de maio de 2026, das 11h30 às 11h45 (horário de Brasília) para ver o Bob Premium Package for Z em ação.
Para mais informações sobre o IBM Bob, leia o blog do anúncio e explore a avaliação sem custo para ver como os desenvolvedores podem começar a criar código de qualidade mais rápido.
Os recursos disponíveis durante a pré-visualização técnica podem diferir dos recursos disponíveis durante a versão de disponibilidade geral do SaaS. O roteiro está sujeito a alterações.