No cenário digital acelerado atual, os proprietários de aplicações e engenheiros de confiabilidade de sites (SREs) enfrentam o crescente desafio de gerenciar a complexidade, manter o desempenho e lidar com as vulnerabilidades em ambientes híbridos e multinuvem. Estamos empolgados em compartilhar a nova integração do IBM Concert e do IBM Instana, uma solução combinada que preenche lacunas críticas na observabilidade e no gerenciamento de aplicações, oferecendo insights automatizados e processos simplificados que priorizam seus esforços para minimizar o risco de vulnerabilidades das aplicações.