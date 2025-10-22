Anunciando a integração do IBM Db2 Vector Store para LlamaIndex

Construída com base no tipo de dados vetoriais nativo do Db2, essa integração combina a escalabilidade e a confiabilidade do Db2 com a flexibilidade de um dos frameworks de código aberto mais utilizados para o desenvolvimento de LLMs.

Esse lançamento se baseia em nossa integração anterior do Db2 com o LangChain, expandindo a compatibilidade do Db2 para os frameworks mais populares do Python usados para criar aplicações de IA agêntica com recuperação-aumentada. Juntas, essas integrações facilitam para os desenvolvedores criar protótipos, experimentar e implementar com Db2 como uma base confiável para inovação de código aberto de IA.