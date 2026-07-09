Anunciando o IBM Bob Premium Package for Z: Acelerando a modernização de aplicações de mainframe empresarial

A IA está mudando a forma como as organizações pensam sobre a modernização do IBM Z, mas gerar ou traduzir código é apenas uma parte do desafio. Modernizar aplicações de mainframe empresarial significa entender todo o panorama das aplicações, avaliar dependências, validar mudanças e evoluir sistemas críticos para a missão sem comprometer a resiliência, segurança ou desempenho.
Hoje, a IBM está anunciando a disponibilidade geral do IBM Bob Premium Package for Z, uma evolução do IBM watsonx Code Assistant for Z para oferecer IA avançada em escala empresarial para o desenvolvimento de aplicações de mainframe. Desenvolvido especificamente para ambientes IBM Z, o Pacote Premium traz novos níveis de eficiência, produtividade e inteligência em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de aplicações, ajudando as organizações a modernizarem com rapidez, precisão e confiança.
IBM Bob é um parceiro de desenvolvimento com foco em IA para desenvolvedores empresariais que ajuda a planejar, executar, validar e governar tarefas de modernização em múltiplas etapas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC). Ele reúne IA com orquestração agêntica para conduzir ativamente fluxos de trabalho de desenvolvimento complexos diretamente dentro do IDE.Junto com um raciocínio profundo, o IBM Bob conduz ativamente as tarefas de desenvolvimento diretamente dentro do IDE, indo além da assistência para a execução, entregando trabalhos de engenharia complexos 20-40% mais rápido e reduzindo o esforço em 50–80% para fluxos de trabalho estruturados com automação de fluxo de trabalho orquestrada de ponta a ponta.1
Baseado no IBM Bob, o Pacote Premium para Z introduz a profunda expertise em IBM Z diretamente na experiência do IBM Bob. Ele infunde linguagem específica da plataforma, consciência de middleware e análises avançadas para fornecer inteligência ciente da empresa adaptada a aplicações de mainframe. O resultado é um contexto mais rico, insights mais profundos e resultados mais significativos para desenvolvedores e arquitetos de mainframe.
A solução é entregue por meio de modos, habilidades e ferramentas de mainframe desenvolvidos para esse fim, que se alinham à forma como as equipes empresariais projetam, evoluem e modernizam aplicações IBM Z.
Integrado diretamente no IDE, o Bob Premium Package for Z oferece suporte à edição, linting e depuração para aplicações z/OS, enriquecido por sinais contextuais, como metadados de aplicação, reconhecimento de linguagem e middleware, e ferramentas específicas da plataforma. Os desenvolvedores obtêm visibilidade e insight de ponta a ponta sem sair de seu fluxo de trabalho.
Juntos, esses recursos ajudam os desenvolvedores a completar tarefas complexas de modernização do IBM Z mais rapidamente, desde o entendimento dos panoramas das aplicações até a refatoração de código monolítico e o avanço das iniciativas de modernização com IA agêntica. Aproveitando o Z Understand e a análise estática para criar uma visão consultável do panorama das aplicações de mainframe, o Bob Premium Package for Z ajuda as equipes a avaliar o impacto das mudanças em extensas dependências de programas e bases de código com maior confiança do que apenas a análise manual.
Por exemplo, um desenvolvedor encarregado de aprimorar uma aplicação COBOL de seguros pode iniciar um fluxo de trabalho de modernização em várias etapas com um único comando:
Preciso adicionar uma coluna à Tabela de Apólices de Automóveis que registre se o veículo é elétrico. Você pode aplicar meus padrões de programação e atualizar todos os programas impactados?
Com esse prompt, a ferramenta aplicará um conhecimento profundo e específico de mainframe Z por meio de um fluxo de trabalho governado de ponta a ponta. Governança, escala, execução e raciocínio são unificados em uma única experiência sem dificuldades, proporcionando resultados previsíveis e confiáveis, enquanto reduzem drasticamente o esforço manual.
O IBM Bob Premium Package for Z oferece visibilidade em toda a aplicação, documentação abrangente, compreensão mais profunda do código e assistência alinhada aos padrões, tudo projetado para a escala, complexidade e rigor dos ambientes empresariais IBM Z.
Ao ampliar o IBM Bob com décadas de experiência da IBM em IBM Z, por meio de fluxos de trabalho desenvolvidos especificamente, inteligência de domínio e contexto empresarial, ele ajuda as equipes a acelerar a compreensão das aplicações, automatizar a análise de impacto e modernizar com a confiança, a qualidade e o controle exigidos por sistemas essenciais aos negócios.
Quer experimentar o Bob? Explore nosso teste sem custo
Explore a página do produto IBM Bob