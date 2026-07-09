Anunciando o IBM Bob Premium Package for Z: Acelerando a modernização de aplicações de mainframe empresarial

Juntos, esses recursos ajudam os desenvolvedores a completar tarefas complexas de modernização do IBM Z mais rapidamente, desde o entendimento dos panoramas das aplicações até a refatoração de código monolítico e o avanço das iniciativas de modernização com IA agêntica. Aproveitando o Z Understand e a análise estática para criar uma visão consultável do panorama das aplicações de mainframe, o Bob Premium Package for Z ajuda as equipes a avaliar o impacto das mudanças em extensas dependências de programas e bases de código com maior confiança do que apenas a análise manual.

Por exemplo, um desenvolvedor encarregado de aprimorar uma aplicação COBOL de seguros pode iniciar um fluxo de trabalho de modernização em várias etapas com um único comando:

Preciso adicionar uma coluna à Tabela de Apólices de Automóveis que registre se o veículo é elétrico. Você pode aplicar meus padrões de programação e atualizar todos os programas impactados?

Com esse prompt, a ferramenta aplicará um conhecimento profundo e específico de mainframe Z por meio de um fluxo de trabalho governado de ponta a ponta. Governança, escala, execução e raciocínio são unificados em uma única experiência sem dificuldades, proporcionando resultados previsíveis e confiáveis, enquanto reduzem drasticamente o esforço manual.