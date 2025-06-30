Anunciando a disponibilidade geral do IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azure

30 de junho de 2025
Temos o orgulho de anunciar a disponibilidade geral do Db2 Bring Your Own Cloud (BYOC) on Azure. Essa solução transformadora, construída sobre os benefícios existentes do Db2 on Cloud, é um serviço gerenciado compatível com as cargas de trabalho de missão crítica do mundo no IBM Cloud e na AWS, e estamos entusiasmados em trazer o serviço para o Azure.
Nosso serviço gerenciado é desenvolvido desde o início para incorporar tecnologias nativas da nuvem, ajudando os clientes a aproveitar rapidamente os benefícios da nuvem durante sua modernização. O IBM Db2 SaaS on Azure, como o AWS e o IBM Cloud, oferece escalabilidade independente de computação e armazenamento, alta disponibilidade com múltiplos nós com compatibilidade com as aplicações dos clientes e durabilidade por meio de backups automatizados e recuperação em pontos específicos no tempo.
Os clientes que migram para o Azure VPC com o Db2 podem aproveitar essas características principais:
Também planejamos lançar algumas funcionalidades adicionais logo após a disponibilidade geral. Elas incluem:
O lançamento desses serviços no Azure como um serviço gerenciado conjunto [o modelo Bring Your Own Cloud (BYOC)] com a instância do banco de dados implementada diretamente na nuvem privada virtual (VPC) do Azure do cliente oferece um framework de integração robusto que se alinha sem dificuldades ao ambiente de nuvem existente do cliente.
Nossos clientes poderão agora ter a experiência dos seguintes benefícios enquanto possuem seus dados dentro de seu ambiente:
O IBM Db2 on Azure foi desenvolvido para lidar com todos os requisitos críticos de negócios, servindo como uma solução revolucionária para empresas que desejam fazer a transição para o SaaS e estabelecer o Azure como seu provedor de nuvem principal.