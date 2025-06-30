Anunciando a disponibilidade geral do IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azure

30 de junho de 2025

Autores

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Debleena Mondal

Product Manager, Hybrid Data Management, Data and AI

IBM

Temos o orgulho de anunciar a disponibilidade geral do Db2 Bring Your Own Cloud (BYOC) on Azure. Essa solução transformadora, construída sobre os benefícios existentes do Db2 on Cloud, é um serviço gerenciado compatível com as cargas de trabalho de missão crítica do mundo no IBM Cloud e na AWS, e estamos entusiasmados em trazer o serviço para o Azure.

Oito principais recursos do IBM Db2

Nosso serviço gerenciado é desenvolvido desde o início para incorporar tecnologias nativas da nuvem, ajudando os clientes a aproveitar rapidamente os benefícios da nuvem durante sua modernização. O IBM Db2 SaaS on Azure, como o AWS e o IBM Cloud, oferece escalabilidade independente de computação e armazenamento, alta disponibilidade com múltiplos nós com compatibilidade com as aplicações dos clientes e durabilidade por meio de backups automatizados e recuperação em pontos específicos no tempo.

Os clientes que migram para o Azure VPC com o Db2 podem aproveitar essas características principais:

  1. Escalonamento de uma instância de até 256 TiB de armazenamento e até 128 vCPUs de computação
  2. Escalabilidade independente e integrada de computação e armazenamento
  3. O aumento automático de armazenamento garante que nosso cliente nunca fique sem armazenamento
  4. IOPS (Operações de entrada/saída por segundo) e escalabilidade de armazenamento baseada em taxa de transferência, facilitando o aumento do desempenho dos volumes de armazenamento existentes
  5. Alta disponibilidade com dois nós disponíveis espalhados por duas zonas de disponibilidade
  6. Mude facilmente de um único nó para uma configuração de alta disponibilidade
  7. Backup/restauração com snapshots contínuos de 14 dias e backup semanal completo do Db2 com a opção de backups ilimitados para o armazenamento Azure Blob (Binary Large Object)
  8. Compatibilidade com conectividade pública/privada do Azure em uma VNET (rede virtual) do cliente

Também planejamos lançar algumas funcionalidades adicionais logo após a disponibilidade geral. Elas incluem:

  • Recuperação de desastres entre regiões para garantir a continuidade dos negócios e das operações caso uma região inteira seja afetada por uma interrupção
  • Integração com o Active Directory/LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), facilitando a conexão com diretórios corporativos
  • Múltiplos bancos de dados DB2 por instância, facilitando a execução do Db2 de maneira econômica
  • Migração fácil com backup do banco de dados no local e restauração para o Db2 on Azure

Seis benefícios do IBM® Db2 Bring Your Own Cloud on Azure

O lançamento desses serviços no Azure como um serviço gerenciado conjunto [o modelo Bring Your Own Cloud (BYOC)] com a instância do banco de dados implementada diretamente na nuvem privada virtual (VPC) do Azure do cliente oferece um framework de integração robusto que se alinha sem dificuldades ao ambiente de nuvem existente do cliente.

Nossos clientes poderão agora ter a experiência dos seguintes benefícios enquanto possuem seus dados dentro de seu ambiente:

  1. Conformidade e segurança: permite que os clientes executem a instância do banco de dados dentro de sua conta do Azure Cloud ou Nuvem Privada Virtual, capacitando-os a aproveitar a postura de segurança de nuvem existente para atender aos requisitos mais rigorosos.
  2. Monitoramento e auditoria: permite monitoramento e auditoria granulares, incluindo controles em nível de rede que criam visibilidade e controle incomparáveis.
  3. Colocalização de dados: ajuda nossos clientes a colocar suas fontes de dados em suas próprias VPCs ou conta do Azure, garantindo conectividade perfeita com recursos e aplicações. Elimina a necessidade de redes externas.
  4. Eficiência da infraestrutura: aproveite os descontos do provedor de nuvem com a infraestrutura na conta do Azure do cliente para otimizar o uso e os custos da infraestrutura.
  5. Escalabilidade e elasticidade: fornecem a capacidade de ajustar dinamicamente os recursos de computação com base nas necessidades em constante mudança.
  6. Serviços gerenciados: gerenciados por especialistas em Db2 para que nossos clientes possam se concentrar no que realmente importa para eles.

Desenvolvido para as cargas de trabalho de missão crítica do mundo no Azure

O IBM Db2 on Azure foi desenvolvido para lidar com todos os requisitos críticos de negócios, servindo como uma solução revolucionária para empresas que desejam fazer a transição para o SaaS e estabelecer o Azure como seu provedor de nuvem principal.

Acesse a página do IBM Db2 para explorar mais

