Anunciando a disponibilidade geral do IBM Db2 Bring Your Own Cloud on Azure

Nosso serviço gerenciado é desenvolvido desde o início para incorporar tecnologias nativas da nuvem, ajudando os clientes a aproveitar rapidamente os benefícios da nuvem durante sua modernização. O IBM Db2 SaaS on Azure, como o AWS e o IBM Cloud, oferece escalabilidade independente de computação e armazenamento, alta disponibilidade com múltiplos nós com compatibilidade com as aplicações dos clientes e durabilidade por meio de backups automatizados e recuperação em pontos específicos no tempo.

Os clientes que migram para o Azure VPC com o Db2 podem aproveitar essas características principais:

Escalonamento de uma instância de até 256 TiB de armazenamento e até 128 vCPUs de computação Escalabilidade independente e integrada de computação e armazenamento O aumento automático de armazenamento garante que nosso cliente nunca fique sem armazenamento IOPS (Operações de entrada/saída por segundo) e escalabilidade de armazenamento baseada em taxa de transferência, facilitando o aumento do desempenho dos volumes de armazenamento existentes Alta disponibilidade com dois nós disponíveis espalhados por duas zonas de disponibilidade Mude facilmente de um único nó para uma configuração de alta disponibilidade Backup/restauração com snapshots contínuos de 14 dias e backup semanal completo do Db2 com a opção de backups ilimitados para o armazenamento Azure Blob (Binary Large Object) Compatibilidade com conectividade pública/privada do Azure em uma VNET (rede virtual) do cliente

Também planejamos lançar algumas funcionalidades adicionais logo após a disponibilidade geral. Elas incluem: