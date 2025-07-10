10 de julho de 2025
Temos o prazer de anunciar o lançamento do Db2 LangChain Connector, uma biblioteca Python de código aberto que traz o IBM Db2 para o ecossistema LangChain. Desenvolvido com base nos recursos vetoriais recém-lançados no Db2 12 Mod Pack 2, esse conector permite que os desenvolvedores usem o Db2 como um armazenamento de vetores nos fluxos de trabalho do LangChain.
Esse conector Python simplifica o desenvolvimento de aplicações LLM [como agentes de IA e geração aumentada de recuperação (RAG)] usando o Db2 como o armazenamento de vetores para pesquisa semântica e muitas tarefas de IA generativa. A integração lida com uma necessidade crítica da comunidade de desenvolvedores de IA: acesso contínuo a recursos de armazenamento de nível empresarial no Db2 por meio de um framework Python familiar e amplamente adotado.
O LangChain oferece um framework flexível para combinar modelos de linguagem com ferramentas, fontes de dados e armazenamentos de vetores para orquestrar pipelines de aplicações LLM de ponta a ponta. O Db2 LangChain Connector amplia esse framework ao fornecer uma interface nativa do Python que permite aos desenvolvedores:
Todas as operações são suportadas por meio de fluxos de trabalho do Python, facilitando a integração do Db2 em aplicações modernas de IA generativa e IA agêntica sem a necessidade de conhecimento especializado de bancos de dados.
Nosso objetivo é reduzir o atrito para os desenvolvedores que trabalham com frameworks abertos adotados pela comunidade, como o LangChain, e, ao mesmo tempo, liberar o poder da pesquisa vetorial de nível empresarial com o Db2. Ao fornecer essa integração nativa, permitimos que os desenvolvedores se concentrem na criação de aplicações de IA inovadoras, em vez de gerenciar configurações complexas de bancos de dados ou código de integração personalizado.
O conector preenche a lacuna entre a prototipagem rápida e a implementação em produção, permitindo que as equipes comecem com fluxos de trabalho de desenvolvimento baseados em Python familiares e escalem sem dificuldades para os requisitos empresariais sem alterações arquitetônicas.
O conector está disponível para download no PyPI usando ferramentas padrão de gerenciamento de pacotes Python. A instalação é simples e requer configuração mínima para começar a trabalhar com os recursos vetoriais do Db2.
Para ajudar você a começar, publicamos um bloco de notas tutorial abrangente que demonstra como usar o Db2 LangChain Connector como parte de um fluxo de trabalho do Python. O tutorial aborda cenários comuns de uso, incluindo embedding de documentos, implementação de pesquisa semântica e construção de pipelines RAG.
Esse lançamento representa nosso compromisso de apoiar a comunidade de desenvolvimento de IA de código aberto e, ao mesmo tempo, fornece acesso a recursos de gerenciamento de dados de nível empresarial que escalam com suas aplicações.