O LangChain oferece um framework flexível para combinar modelos de linguagem com ferramentas, fontes de dados e armazenamentos de vetores para orquestrar pipelines de aplicações LLM de ponta a ponta. O Db2 LangChain Connector amplia esse framework ao fornecer uma interface nativa do Python que permite aos desenvolvedores:

Criar tabelas com colunas vetoriais no Db2 por meio de comandos intuitivos do Python

Inserir, armazenar e gerenciar de forma eficiente embeddings vetoriais em escala

Realizar uma pesquisa de similaridade usando métricas de distância compatíveis, incluindo similaridade de cosseno, distância euclidiana e produto escalar

Aproveitar as funcionalidades de desempenho, segurança e confiabilidade de nível empresarial do Db2

Todas as operações são suportadas por meio de fluxos de trabalho do Python, facilitando a integração do Db2 em aplicações modernas de IA generativa e IA agêntica sem a necessidade de conhecimento especializado de bancos de dados.