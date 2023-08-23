Anunciando o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem com o IBM Power Virtual Server

O Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem foi criado para lidar com a necessidade de um processo simplificado e acelerado de avaliação e tomada de decisão para migrar cargas de trabalho Power no local para o Power Virtual Server. O programa visa ajudar os clientes a tomar decisões mais informadas para apoiar sua transformação tecnológica:

Processo simplificado: o Programa de Aceleração da Migração oferece um processo que inclui orientação prescritiva, planejamento técnico e de negócios abrangente e suporte estratégico de especialistas de integração e migração da IBM. O programa foi adotado por várias empresas para suas necessidades de migração para a nuvem.

o Programa de Aceleração da Migração oferece um processo que inclui orientação prescritiva, planejamento técnico e de negócios abrangente e suporte estratégico de especialistas de integração e migração da IBM. O programa foi adotado por várias empresas para suas necessidades de migração para a nuvem. Orientação profissional do IBM Expert Labs: os clientes recebem orientação de especialistas da IBM que têm acesso a padrões de migração comprovados, códigos, ferramentas e arquiteturas implementáveis, projetados especificamente para o IBM Cloud. Os clientes têm acesso a treinamento técnico, certificações e avaliações para aprimorar seus recursos e experiências de migração. Isso fornece aos clientes os recursos e suporte para navegar em sua migração para o Power Virtual Server.

os clientes recebem orientação de especialistas da IBM que têm acesso a padrões de migração comprovados, códigos, ferramentas e arquiteturas implementáveis, projetados especificamente para o IBM Cloud. Os clientes têm acesso a treinamento técnico, certificações e avaliações para aprimorar seus recursos e experiências de migração. Isso fornece aos clientes os recursos e suporte para navegar em sua migração para o Power Virtual Server. Oportuno e estruturado: o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem orienta os clientes por meio de um processo estruturado para migrar cargas de trabalho para a nuvem. Inclui uma carga de trabalho piloto de avaliação, planejamento e comprovação de valor (PoV). O programa segue um modelo de engajamento do cliente passo a passo, com workshops para descoberta, planejamento e elaboração de soluções.

o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem orienta os clientes por meio de um processo estruturado para migrar cargas de trabalho para a nuvem. Inclui uma carga de trabalho piloto de avaliação, planejamento e comprovação de valor (PoV). O programa segue um modelo de engajamento do cliente passo a passo, com workshops para descoberta, planejamento e elaboração de soluções. Redução de custos: existem incentivos financeiros disponíveis para ajudar a compensar os custos da migração. A IBM oferece incentivos financeiros na forma de créditos do IBM Cloud, que cobrem até 50% do custo da migração. [1] Para se qualificar para o programa, os clientes precisam estar no Plano de Poupança IBM Enterprise.

Migrar cargas de trabalho e aplicações para a nuvem pode ser uma tarefa transformadora e dispendiosa. No entanto, o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem com o IBM Power Virtual Server apresenta uma oportunidade valiosa para as empresas migrarem para a nuvem de uma forma projetada para ser econômica e eficiente. Ao lidar com as preocupações financeiras e conceder acesso a recursos e conhecimentos especializados essenciais, oferecemos apoio para facilitar uma transição tranquila e econômica ao longo de todo o processo migratório.