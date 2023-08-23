Anunciando o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem com o IBM Power Virtual Server

CEO conversando e trocando ideias com um gerente de desenvolvimento de negócios em um escritório de serviços financeiros

No cenário digital acelerado de hoje, as empresas estão constantemente buscando maneiras de melhorar sua eficiência operacional, escalar sua infraestrutura e melhorar a segurança de dados. A nuvem surgiu como um divisor de águas, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e economia sem precedentes. No entanto, migrar cargas de trabalho, dados e aplicações corporativas, garantindo a equivalência lógica entre o ambiente em nuvem e no local, pode ser uma tarefa assustadora. Para lidar com esses desafios, estamos entusiasmados em anunciar nossa mais recente iniciativa para ajudar clientes a modernizar sua infraestrutura e criar uma migração rápida para o IBM Cloud com o IBM Power Virtual Server.

Por que um Programa de Aceleração da Migração?

O Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem foi criado para lidar com a necessidade de um processo simplificado e acelerado de avaliação e tomada de decisão para migrar cargas de trabalho Power no local para o Power Virtual Server. O programa visa ajudar os clientes a tomar decisões mais informadas para apoiar sua transformação tecnológica:

  • Processo simplificado: o Programa de Aceleração da Migração oferece um processo que inclui orientação prescritiva, planejamento técnico e de negócios abrangente e suporte estratégico de especialistas de integração e migração da IBM. O programa foi adotado por várias empresas para suas necessidades de migração para a nuvem.
  • Orientação profissional do IBM Expert Labs: os clientes recebem orientação de especialistas da IBM que têm acesso a padrões de migração comprovados, códigos, ferramentas e arquiteturas implementáveis, projetados especificamente para o IBM Cloud. Os clientes têm acesso a treinamento técnico, certificações e avaliações para aprimorar seus recursos e experiências de migração. Isso fornece aos clientes os recursos e suporte para navegar em sua migração para o Power Virtual Server.
  • Oportuno e estruturado: o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem orienta os clientes por meio de um processo estruturado para migrar cargas de trabalho para a nuvem. Inclui uma carga de trabalho piloto de avaliação, planejamento e comprovação de valor (PoV). O programa segue um modelo de engajamento do cliente passo a passo, com workshops para descoberta, planejamento e elaboração de soluções.
  • Redução de custos: existem incentivos financeiros disponíveis para ajudar a compensar os custos da migração. A IBM oferece incentivos financeiros na forma de créditos do IBM Cloud, que cobrem até 50% do custo da migração. [1] Para se qualificar para o programa, os clientes precisam estar no Plano de Poupança IBM Enterprise.

Migrar cargas de trabalho e aplicações para a nuvem pode ser uma tarefa transformadora e dispendiosa. No entanto, o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem com o IBM Power Virtual Server apresenta uma oportunidade valiosa para as empresas migrarem para a nuvem de uma forma projetada para ser econômica e eficiente. Ao lidar com as preocupações financeiras e conceder acesso a recursos e conhecimentos especializados essenciais, oferecemos apoio para facilitar uma transição tranquila e econômica ao longo de todo o processo migratório.

Por que migrar para a nuvem?

Os clientes devem considerar a migração de suas cargas de trabalho para a nuvem por vários motivos:

  • Modernização das cargas de trabalho do Power sem necessidade de nova plataforma: em primeiro lugar, ele permite a modernização da infraestrutura do Power sem a necessidade de sacrificar as habilidades, ferramentas ou plataformas existentes — projetado para uma transição perfeita.
  • Economia de infraestrutura: migrar para a nuvem pode ajudar a reduzir as despesas de capital associadas à manutenção e à atualização da infraestrutura no local. Os data centers tradicionais exigem investimentos substanciais em equipamento, sistemas de resfriamento, energia e pessoal para gerenciar tudo. Ao contrário, o IBM Cloud opera em um modelo de pagamento conforme o uso, ou seja, as empresas pagam apenas pelos recursos que utilizam. Essa eficiência de custos posiciona as empresas para realocar seu orçamento de TI para iniciativas focadas em inovação e crescimento.
  • Maior flexibilidade: outro benefício da migração de cargas de trabalho para a nuvem é a capacidade da nuvem para escalar com base nos requisitos dinâmicos dos negócios. A infraestrutura no local tradicional geralmente enfrenta limitações para lidar com flutuações na demanda ou aumentos repentinos no tráfego de usuários. No entanto, com a nuvem, as empresas podem aumentar ou diminuir seus recursos com base nos requisitos em tempo real.
  • Melhores resultados de negócios: a modernização da infraestrutura pode levar a resultados de negócios concretos. A migração das operações para a nuvem pode ajudar a aumentar a agilidade por meio de sua elasticidade inerente, permitindo que as equipes criem rapidamente novos ambientes, experimentem ideias e impulsionem a inovação em um ritmo inatingível apenas com sistemas legados.
  • Produtividade e aceleração da força de trabalho: a migração promove a produtividade e a aceleração da força de trabalho, realocando a mão de obra administrativa da infraestrutura e acelerando os ciclos de desenvolvimento.

Comece a colher os benefícios

O Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem com o IBM Power Virtual Server capacita as empresas a migrar suas cargas de trabalho para a nuvem. Com o conhecimento, os incentivos e as metodologias da IBM, as organizações podem fazer a transição dos seus ambientes Power no local para o IBM Power Virtual Server. O programa oferece planejamento abrangente e suporte estratégico para uma migração bem-sucedida. Os incentivos à aceleração da migração podem lidar com as preocupações financeiras para uma transição suave e econômica.

O IBM Power Virtual Server foi criado para oferecer desempenho, escalabilidade e funcionalidades de segurança excepcionais. Ele foi projetado para simplificar o processo de migração com ferramentas e serviços específicos. Adote o potencial da nuvem com o IBM Power Virtual Server e o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem.

Referências

Consulte os seguintes recursos para obter informações adicionais:

 

Autora

Bill Singleton

Vice President

Cloud Deployment & Onboarding

Ming Christensen

Director of Product Management (Power and SAP)

Terry Thomas

Director

Product Management - Power Systems Virtual Server

Notas de rodapé

[1] Clientes no Plano de Poupança IBM Enterprise podem reduzir seus custos de migração para a nuvem solicitando um incentivo de Crédito Promocional para ser usado nos serviços de nuvem da IBM. O Crédito Promocional será emitido nos primeiros seis meses do processo de migração e calculado em um modelo escalonado com base no custo anual de migração. 50% do custo de migração para o Nível 1 (custos anuais acima de US$ 500 mil), 35% do custo de migração para o Nível 2 (custos anuais de US$ 250 mil a US$ 500 mil), ou 25% do custo de migração para o Nível 3 (custos anuais de US$ 150 mil a US$ 250 mil).