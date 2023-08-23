Anunciando o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem com o IBM Power Virtual Server

No cenário digital acelerado de hoje, as empresas estão constantemente buscando maneiras de melhorar sua eficiência operacional, escalar sua infraestrutura e melhorar a segurança de dados. A nuvem surgiu como um divisor de águas, oferecendo flexibilidade, escalabilidade e economia sem precedentes. No entanto, migrar cargas de trabalho, dados e aplicações corporativas, garantindo a equivalência lógica entre o ambiente em nuvem e no local, pode ser uma tarefa assustadora. Para lidar com esses desafios, estamos entusiasmados em anunciar nossa mais recente iniciativa para ajudar clientes a modernizar sua infraestrutura e criar uma migração rápida para o IBM Cloud com o IBM Power Virtual Server.
O Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem foi criado para lidar com a necessidade de um processo simplificado e acelerado de avaliação e tomada de decisão para migrar cargas de trabalho Power no local para o Power Virtual Server. O programa visa ajudar os clientes a tomar decisões mais informadas para apoiar sua transformação tecnológica:
Migrar cargas de trabalho e aplicações para a nuvem pode ser uma tarefa transformadora e dispendiosa. No entanto, o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem com o IBM Power Virtual Server apresenta uma oportunidade valiosa para as empresas migrarem para a nuvem de uma forma projetada para ser econômica e eficiente. Ao lidar com as preocupações financeiras e conceder acesso a recursos e conhecimentos especializados essenciais, oferecemos apoio para facilitar uma transição tranquila e econômica ao longo de todo o processo migratório.
Os clientes devem considerar a migração de suas cargas de trabalho para a nuvem por vários motivos:
O Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem com o IBM Power Virtual Server capacita as empresas a migrar suas cargas de trabalho para a nuvem. Com o conhecimento, os incentivos e as metodologias da IBM, as organizações podem fazer a transição dos seus ambientes Power no local para o IBM Power Virtual Server. O programa oferece planejamento abrangente e suporte estratégico para uma migração bem-sucedida. Os incentivos à aceleração da migração podem lidar com as preocupações financeiras para uma transição suave e econômica.
O IBM Power Virtual Server foi criado para oferecer desempenho, escalabilidade e funcionalidades de segurança excepcionais. Ele foi projetado para simplificar o processo de migração com ferramentas e serviços específicos. Adote o potencial da nuvem com o IBM Power Virtual Server e o Programa de Aceleração da Migração para a Nuvem.
Consulte os seguintes recursos para obter informações adicionais:
[1] Clientes no Plano de Poupança IBM Enterprise podem reduzir seus custos de migração para a nuvem solicitando um incentivo de Crédito Promocional para ser usado nos serviços de nuvem da IBM. O Crédito Promocional será emitido nos primeiros seis meses do processo de migração e calculado em um modelo escalonado com base no custo anual de migração. 50% do custo de migração para o Nível 1 (custos anuais acima de US$ 500 mil), 35% do custo de migração para o Nível 2 (custos anuais de US$ 250 mil a US$ 500 mil), ou 25% do custo de migração para o Nível 3 (custos anuais de US$ 150 mil a US$ 250 mil).