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Inteligência artificial Automação de TI

Ansible para IBM Z: impulsionando a automação corporativa com o z/OS Core Collection 2.0

Com o lançamento do IBM z/OS core collection 2.0, a automação corporativa avança significativamente em direção à unificação das operações entre ambientes de nuvem, sistemas distribuídos e ambientes IBM Z.

Publicado 28/05/2026

A automação empresarial atingiu um ponto de inflexão. Não é mais definida por ganhos de eficiência isolados, mas pela capacidade de operar todas as plataformas (sistemas em nuvem, distribuídos e de missão crítica) por meio de uma única estrutura de automação confiável.

Com o IBM z/OS core collection 2.0 para a Red Hat Ansible Automation Platform, o IBM Z avança ainda mais rumo a esse futuro. Agora, as organizações podem gerenciar sistemas IBM Z usando o mesmo framework de automação governada que utilizam no restante da empresa, levando políticas, controles e disciplina operacional consistentes às suas cargas de trabalho mais críticas.

Isso representa uma mudança fundamental: da automação específica da plataforma para a orquestração em toda a empresa, permitindo que os líderes escalem a automação com confiança.

Resultados de automação que fazem a diferença em nível empresarial

O que importa para as empresas hoje não é mais automação, mas sim uma melhor automação que seja previsível, governável e resiliente em escala.

A versão mais recente, 2.0, do IBM z/OS core collection continua impulsionando a missão do Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z, promovendo o IBM Z como um endpoint governado e padronizado dentro da automação empresarial, alinhado ao mesmo modelo operacional de automação Ansible que o restante da nuvem distribuída, local ou ambiente híbrido.

  • Controle consistente em todas as plataformas, incluindo o IBM Z: o Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z (Ansible for IBM Z) operando na Ansible Automation Platform permite que as organizações apliquem práticas uniformes de governança de automação, auditabilidade e controle de alterações. Isso elimina a necessidade de processos de automação paralelos ou desatualizados específicos para mainframe.
  • Padronização dos fluxos de trabalho operacionais: ao definir o conteúdo de automação suportado para atividades comuns do z/OS, as organizações deixam de depender de scripts mantidos individualmente e de conhecimento institucional. Isso cria um modelo de execução consistente para operações críticas, reduzindo a variabilidade e fortalecendo a disciplina operacional.
  • Alinhamento com a estratégia de automação empresarial: o IBM Z não é mais tratado como um ambiente independente com ferramentas personalizadas. Em vez disso, ele participa diretamente do ecossistema da Ansible Automation Platform, permitindo que as empresas estendam os investimentos em automação existentes para o IBM Z em vez de duplicá-los.
  • Modelo de força de trabalho escalável sem fragmentação: com o IBM Z integrado no mesmo framework de automação que o restante da empresa, as equipes podem operar usando ferramentas e processos compartilhados. Isso reduz a necessidade de modelos operacionais profundamente isolados e, ao mesmo tempo, preserva o rigor necessário para sistemas de missão crítica.
  • Adoção incremental nos sistemas de registro existentes: o Ansible para IBM Z permite que as organizações introduzam automação para cargas de trabalho do z/OS estabelecidas sem a necessidade de interrupções. Isso apoia uma abordagem de modernização controlada, incorporando práticas de automação padrão às operações existentes em vez de substituí-las.

Integrando o IBM Z ao ciclo de vida de automação de ponta a ponta com o Terraform

Igualmente importante, a versão 2.0 recentemente lançada do z/OS core collection posiciona o IBM Z para participar naturalmente de ciclos de vida de automação mais amplos que abrangem provisionamento, configuração e operações.

É aqui que tecnologias como Terraform e Ansible se unem. O Terraform define e provisiona o estado da infraestrutura, enquanto o Ansible orquestra a configuração, a aplicação de políticas e as operações contínuas. Combinados, eles permitem a automação de ponta a ponta em toda a empresa, colocando o IBM Z no mesmo ciclo de vida orientado por código dos sistemas distribuídos e em nuvem.

Com a automação assistida por IA acelerando a criação dos fluxos de trabalho, essa base garante que a execução permaneça determinística, auditável e governada.

Automação empresarial na prática

Os clientes estão aplicando o Ansible para IBM Z em uma ampla gama de cenários operacionais para obter os resultados de automação descritos acima. Um dos exemplos mais impactantes tem sido a renovação e o gerenciamento de certificados SSL, em que a automação ajuda a reduzir o esforço manual e o risco operacional em ambientes de produção.

Além do gerenciamento de certificados, as organizações estão estendendo a automação em todo o ciclo de vida operacional do IBM Z para se alinhar aos padrões e fluxos de trabalho da empresa:

  • Integração do provisionamento de infraestrutura e implementação de aplicações IBM Z em pipelines de CI/CD, permitindo entrega consistente e repetível em todas as plataformas.
  • Construção, provisionamento e configuração de subsistemas de middleware z/OS, incluindo IBM CICS e IBM IMS, usando fluxos de trabalho de automação padronizados.
  • Gerenciamento da configuração de rede e segurança do z/OS por meio de automação controlada e auditável.
  • Coleta de dados de auditoria e configuração de segurança, status do sistema e verificações de integridade para dar suporte à conformidade e à visibilidade operacional.
  • Redefinições de senhas e gerenciamento de acesso de novos usuários por meio de automação governada baseada em funções.

Em conjunto, esses casos de uso ilustram como o Ansible para IBM Z e o recente lançamento do IBM z/OS core collection contribuem para que as organizações apliquem uma governança consistente, reduzam o risco operacional e modernizem as operações diárias, utilizando as mesmas práticas de automação em todo o IBM Z e no restante da empresa.

Desbloqueie um novo nível de agilidade com o IBM Z

À medida que a automação converge para frameworks de infraestrutura como código, como o Terraform e o desenvolvimento assistido por IA, as empresas ganham a capacidade de orquestrar a configuração e o provisionamento em um fluxo de trabalho único e coeso. Isso permitirá que os ambientes sejam definidos, implementados e governados de ponta a ponta por meio de código. Para o IBM Z, isso libera um novo nível de agilidade, ao mesmo tempo em que preserva a disciplina, a segurança e a confiabilidade que as organizações esperam.

Com o Ansible para IBM Z e o recente lançamento do IBM z/OS core collection 2.0, o IBM Z não é mais simplesmente automatizado. Ele está integrado à estrutura de automação empresarial como uma plataforma previsível e regida por políticas, pronta para o que vem a seguir.

Essa é uma redefinição de como o mainframe participa da empresa moderna.

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Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

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