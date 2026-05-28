Ansible para IBM Z: impulsionando a automação corporativa com o z/OS Core Collection 2.0

Com o lançamento do IBM z/OS core collection 2.0, a automação corporativa avança significativamente em direção à unificação das operações entre ambientes de nuvem, sistemas distribuídos e ambientes IBM Z.
A automação empresarial atingiu um ponto de inflexão. Não é mais definida por ganhos de eficiência isolados, mas pela capacidade de operar todas as plataformas (sistemas em nuvem, distribuídos e de missão crítica) por meio de uma única estrutura de automação confiável.
Com o IBM z/OS core collection 2.0 para a Red Hat Ansible Automation Platform, o IBM Z avança ainda mais rumo a esse futuro. Agora, as organizações podem gerenciar sistemas IBM Z usando o mesmo framework de automação governada que utilizam no restante da empresa, levando políticas, controles e disciplina operacional consistentes às suas cargas de trabalho mais críticas.
Isso representa uma mudança fundamental: da automação específica da plataforma para a orquestração em toda a empresa, permitindo que os líderes escalem a automação com confiança.
O que importa para as empresas hoje não é mais automação, mas sim uma melhor automação que seja previsível, governável e resiliente em escala.
A versão mais recente, 2.0, do IBM z/OS core collection continua impulsionando a missão do Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z, promovendo o IBM Z como um endpoint governado e padronizado dentro da automação empresarial, alinhado ao mesmo modelo operacional de automação Ansible que o restante da nuvem distribuída, local ou ambiente híbrido.
Igualmente importante, a versão 2.0 recentemente lançada do z/OS core collection posiciona o IBM Z para participar naturalmente de ciclos de vida de automação mais amplos que abrangem provisionamento, configuração e operações.
É aqui que tecnologias como Terraform e Ansible se unem. O Terraform define e provisiona o estado da infraestrutura, enquanto o Ansible orquestra a configuração, a aplicação de políticas e as operações contínuas. Combinados, eles permitem a automação de ponta a ponta em toda a empresa, colocando o IBM Z no mesmo ciclo de vida orientado por código dos sistemas distribuídos e em nuvem.
Com a automação assistida por IA acelerando a criação dos fluxos de trabalho, essa base garante que a execução permaneça determinística, auditável e governada.
Os clientes estão aplicando o Ansible para IBM Z em uma ampla gama de cenários operacionais para obter os resultados de automação descritos acima. Um dos exemplos mais impactantes tem sido a renovação e o gerenciamento de certificados SSL, em que a automação ajuda a reduzir o esforço manual e o risco operacional em ambientes de produção.
Além do gerenciamento de certificados, as organizações estão estendendo a automação em todo o ciclo de vida operacional do IBM Z para se alinhar aos padrões e fluxos de trabalho da empresa:
Em conjunto, esses casos de uso ilustram como o Ansible para IBM Z e o recente lançamento do IBM z/OS core collection contribuem para que as organizações apliquem uma governança consistente, reduzam o risco operacional e modernizem as operações diárias, utilizando as mesmas práticas de automação em todo o IBM Z e no restante da empresa.
À medida que a automação converge para frameworks de infraestrutura como código, como o Terraform e o desenvolvimento assistido por IA, as empresas ganham a capacidade de orquestrar a configuração e o provisionamento em um fluxo de trabalho único e coeso. Isso permitirá que os ambientes sejam definidos, implementados e governados de ponta a ponta por meio de código. Para o IBM Z, isso libera um novo nível de agilidade, ao mesmo tempo em que preserva a disciplina, a segurança e a confiabilidade que as organizações esperam.
Com o Ansible para IBM Z e o recente lançamento do IBM z/OS core collection 2.0, o IBM Z não é mais simplesmente automatizado. Ele está integrado à estrutura de automação empresarial como uma plataforma previsível e regida por políticas, pronta para o que vem a seguir.
Essa é uma redefinição de como o mainframe participa da empresa moderna.