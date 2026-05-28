Ansible para IBM Z: impulsionando a automação corporativa com o z/OS Core Collection 2.0

A automação empresarial atingiu um ponto de inflexão. Não é mais definida por ganhos de eficiência isolados, mas pela capacidade de operar todas as plataformas (sistemas em nuvem, distribuídos e de missão crítica) por meio de uma única estrutura de automação confiável.

Com o IBM z/OS core collection 2.0 para a Red Hat Ansible Automation Platform, o IBM Z avança ainda mais rumo a esse futuro. Agora, as organizações podem gerenciar sistemas IBM Z usando o mesmo framework de automação governada que utilizam no restante da empresa, levando políticas, controles e disciplina operacional consistentes às suas cargas de trabalho mais críticas.

Isso representa uma mudança fundamental: da automação específica da plataforma para a orquestração em toda a empresa, permitindo que os líderes escalem a automação com confiança.