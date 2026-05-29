Anunciamos o IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

Os órgãos governamentais têm uma necessidade crescente de modernizar sistemas legados, melhorar a prestação de serviços digitais e compartilhar dados com segurança entre organizações. Mas, para muitos órgãos, a integração continua sendo uma das maiores barreiras ao progresso.

As aplicações legadas geralmente ficam em silos. Novos serviços de nuvem precisam trabalhar junto com os sistemas locais existentes. As equipes devem expor e governar APIs com segurança, gerenciar fluxos de dados em ambientes distribuídos e manter a visibilidade e o controle, tudo isso enquanto cumprem requisitos rigorosos de segurança e conformidade.

Essa combinação de pressão por modernização e complexidade de conformidade pode desacelerar significativamente os esforços de transformação. Para lidar com esse desafio, o IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government conquistou a autorização FedRAMP Moderate, oferecendo às agências federais uma plataforma de integração segura e compatível com os requisitos regulatórios, implementada na AWS GovCloud, um ambiente confiável projetado para atender aos padrões do governo.