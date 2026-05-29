Anunciamos o IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government

O IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government agora possui autorização FedRAMP, oferecendo um caminho seguro e em conformidade para a integração híbrida, permitindo que órgãos governamentais liberem de forma rápida dados em tempo real de sistemas de registro existentes. Ao mesmo tempo, a governança federada organiza a proliferação de APIs de múltiplos fornecedores.
Os órgãos governamentais têm uma necessidade crescente de modernizar sistemas legados, melhorar a prestação de serviços digitais e compartilhar dados com segurança entre organizações. Mas, para muitos órgãos, a integração continua sendo uma das maiores barreiras ao progresso.
As aplicações legadas geralmente ficam em silos. Novos serviços de nuvem precisam trabalhar junto com os sistemas locais existentes. As equipes devem expor e governar APIs com segurança, gerenciar fluxos de dados em ambientes distribuídos e manter a visibilidade e o controle, tudo isso enquanto cumprem requisitos rigorosos de segurança e conformidade.
Essa combinação de pressão por modernização e complexidade de conformidade pode desacelerar significativamente os esforços de transformação. Para lidar com esse desafio, o IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government conquistou a autorização FedRAMP Moderate, oferecendo às agências federais uma plataforma de integração segura e compatível com os requisitos regulatórios, implementada na AWS GovCloud, um ambiente confiável projetado para atender aos padrões do governo.
Para agências federais, estaduais e locais, bem como contratados e organizações regulamentadas, a segurança e a conformidade não são opcionais. Elas são requisitos fundamentais. As agências precisam de tecnologias que não apenas atendam aos requisitos regulatórios, mas também ajudem a promover os resultados das missões com velocidade e confiança.
A autorização FedRAMP Moderate fornece um nível importante de garantia de que a plataforma foi avaliada em relação a rigorosos padrões de segurança federais. As agências agora têm acesso a uma plataforma de integração pronta para implementação que acelera a inovação e, ao mesmo tempo, mantém padrões rigorosos de cibersegurança e conformidade. Em termos práticos, isso significa que as agências podem se concentrar mais nos resultados da missão e menos na complexidade operacional que muitas vezes atrasa os esforços de modernização.
Essa conquista também está alinhada à missão mais ampla da IBM no setor público: ajudar as agências a modernizar suas operações com segurança, melhorar a prestação de serviços e gerar mais valor a partir dos dados. Dentro dessa estratégia, a integração é fundamental e o IBM webMethods Hybrid Integration ajuda a fornecer a conexão segura entre sistemas, aplicações e APIs.
Muitas organizações governamentais estão tentando resolver um conjunto semelhante de problemas:
Esses desafios podem criar gargalos para a modernização, limitar a visibilidade entre sistemas e dificultar a entrega das experiências digitais conectadas que os cidadãos e as equipes governamentais esperam cada vez mais.
O IBM webMethods Hybrid Integration SaaS for Government permite que os órgãos do governo dos EUA conectem, com segurança, aplicações, dados e APIs em ambientes híbridos e multinuvem.
Os recursos incluem:
Para agências que buscam transformação digital, a integração não é apenas um requisito técnico, é um facilitador estratégico. A capacidade de conectar sistemas, migrar dados com segurança, governar APIs e manter a supervisão em ambientes híbridos é essencial para fornecer serviços governamentais modernos.
Ao combinar recursos de integração híbrida com uma experiência SaaS totalmente gerenciada projetada para requisitos governamentais, a IBM está ajudando as agências a migrar de forma mais rápida, mantendo os padrões de segurança e conformidade dos quais dependem.
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