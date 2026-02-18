Inteligência artificial Automação de TI

Anunciando os 40 anos do AIX: a base autônoma para a era crítica da IA

Durante 40 anos, o AIX deu suporte a muitos dos sistemas empresariais mais importantes do mundo.

Publicado 18/02/2026
Em setores como bancos, saúde, governo e transporte, o AIX tem entregue de forma consistente a estabilidade, a segurança e a continuidade operacional que as organizações esperam de seus ambientes de missão crítica.

Hoje, à medida que as empresas evoluem para operações empresariais cada vez mais baseadas em dados e IA, o AIX continua avançando como uma base inteligente e habilitada por automação, projetada para dar suporte a essas necessidades emergentes.

Uma base que molda as pessoas e o desempenho

Na comunidade do AIX, muitos profissionais atribuem seu desenvolvimento técnico inicial a essa plataforma. Foi no AIX que eles aprenderam os fundamentos da administração empresarial (desde SMIT até o gerenciamento de volumes lógicos) e ganharam experiência no gerenciamento de ambientes de produção.

Essa familiaridade de longa data continua fazendo parte do valor do AIX, permitindo que as organizações se beneficiem de habilidades consolidadas e experiência operacional.

Confiabilidade que você não vê, mas espera

Nos bastidores, o AIX tem sido utilizado em ambientes que exigem altos níveis de estabilidade e segurança, incluindo:

  • Sistemas financeiros que processam grandes volumes de transações diárias
  • Sistemas clínicos que exigem disponibilidade consistente
  • Ambientes do setor público com expectativas de segurança específicas
  • Sistemas aéreos e logísticos que coordenam operações complexas

Estes exemplos refletem como as organizações têm contado com o AIX como parte de sua infraestrutura operacional.

Quando a transformação exige estabilidade

O AIX também serviu como plataforma para grandes transições de infraestrutura.

Quando a Airbus assumiu o controle total do programa A220, ela fez a transição de mais de 100 sistemas interconectados em ambientes de PLM, ERP, MES e fornecedores. Trabalhando com a IBM, a Airbus concluiu essa migração em aproximadamente 18 meses, mantendo a produção em andamento. Os resultados relatados incluíram processos simplificados de fechamento financeiro e aumento da produtividade da engenharia

Projetado para as realidades empresariais modernas

À medida que as empresas se modernizam, elas precisam de plataformas mantenham as operações consistentes e, ao mesmo tempo, forneçam um caminho para o futuro.O AIX oferece:

  • Atualização de kernel em tempo real (LKU) para aplicar atualizações selecionadas sem reiniciar o sistema.
  • Forte integração com o IBM® Power, ajudando a otimizar o desempenho para as cargas de trabalho exigentes.
  • Recursos de segurança adequados para organizações com necessidades rigorosas de conformidade.

Essas funcionalidades ajudam a manter a continuidade operacional em ambientes modernos.

Da missão crítica à IA crítica 

À medida que as organizações adotam aplicações com uso intenso de dados e aprimoradas por IA, a infraestrutura deve ajudar a manter o desempenho e a disponibilidade consistentes. O AIX está alinhado com essa direção por meio de:

  • Orientação pública da Oracle indicando o alinhamento planejado do Oracle AI Database 26ai com o AIX em 2026 (sujeito aos processos de certificação da Oracle; os clientes devem consultar o My Oracle Support para obter mais informações)
  • Padrões de operações contínuas no IBM Power11, projetados para ajudar a manter a disponibilidade do serviço durante mudanças planejadas

Esses avanços apoiam o papel do AIX nas cargas de trabalho corporativas críticas para a IA.

A era autônoma: uma base em evolução com você

O AIX está entrando em uma nova fase, em que a automação e a inteligência são fundamentais para a experiência da plataforma. Isso inclui:

  • Automação expandida por meio de funções do Ansible para aplicação de correções, aplicação de políticas e operações do sistema, aprimorada pelo Ansible Lightspeed com tecnologia watsonx.
  • Acesso a um ecossistema crescente de bibliotecas e frameworks relacionados à IA, otimizados para o IBM Power10 e o Power11.
  • Maior extensibilidade de código aberto, com mais de 500 pacotes no AIX Toolbox e gerenciamento de pacotes baseado em DNF para uma administração simplificada.

Esses desenvolvimentos refletem a evolução contínua do AIX como plataforma projetada para dar suporte às operações mais autônomas e orientadas por insights.

Projetado para o que está por vir

O roteiro do AIX publicado pela IBM descreve o investimento contínuo na plataforma e sua integração com o IBM Power. Isso inclui o foco contínuo em segurança, prontidão para a nuvem híbrida e suporte para cargas de trabalho de missão crítica.

O AIX continua representando as qualidades que as empresas modernas priorizam:

  • Confiabilidade
  • Continuidade
  • Desempenho comprovado
  • Design voltado para o futuro

Explore como o AIX pode apoiar os objetivos de modernização e preparação para IA da sua organização.

Azucena Castro

Product Marketer Manager, AIX & Oracle Workloads

IBM