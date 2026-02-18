Anunciando os 40 anos do AIX: a base autônoma para a era crítica da IA

Em setores como bancos, saúde, governo e transporte, o AIX tem entregue de forma consistente a estabilidade, a segurança e a continuidade operacional que as organizações esperam de seus ambientes de missão crítica.
Hoje, à medida que as empresas evoluem para operações empresariais cada vez mais baseadas em dados e IA, o AIX continua avançando como uma base inteligente e habilitada por automação, projetada para dar suporte a essas necessidades emergentes.
Na comunidade do AIX, muitos profissionais atribuem seu desenvolvimento técnico inicial a essa plataforma. Foi no AIX que eles aprenderam os fundamentos da administração empresarial (desde SMIT até o gerenciamento de volumes lógicos) e ganharam experiência no gerenciamento de ambientes de produção.
Essa familiaridade de longa data continua fazendo parte do valor do AIX, permitindo que as organizações se beneficiem de habilidades consolidadas e experiência operacional.
Nos bastidores, o AIX tem sido utilizado em ambientes que exigem altos níveis de estabilidade e segurança, incluindo:
Estes exemplos refletem como as organizações têm contado com o AIX como parte de sua infraestrutura operacional.
O AIX também serviu como plataforma para grandes transições de infraestrutura.
Quando a Airbus assumiu o controle total do programa A220, ela fez a transição de mais de 100 sistemas interconectados em ambientes de PLM, ERP, MES e fornecedores. Trabalhando com a IBM, a Airbus concluiu essa migração em aproximadamente 18 meses, mantendo a produção em andamento. Os resultados relatados incluíram processos simplificados de fechamento financeiro e aumento da produtividade da engenharia
À medida que as empresas se modernizam, elas precisam de plataformas mantenham as operações consistentes e, ao mesmo tempo, forneçam um caminho para o futuro.O AIX oferece:
Essas funcionalidades ajudam a manter a continuidade operacional em ambientes modernos.
À medida que as organizações adotam aplicações com uso intenso de dados e aprimoradas por IA, a infraestrutura deve ajudar a manter o desempenho e a disponibilidade consistentes. O AIX está alinhado com essa direção por meio de:
Esses avanços apoiam o papel do AIX nas cargas de trabalho corporativas críticas para a IA.
O AIX está entrando em uma nova fase, em que a automação e a inteligência são fundamentais para a experiência da plataforma. Isso inclui:
Esses desenvolvimentos refletem a evolução contínua do AIX como plataforma projetada para dar suporte às operações mais autônomas e orientadas por insights.
O roteiro do AIX publicado pela IBM descreve o investimento contínuo na plataforma e sua integração com o IBM Power. Isso inclui o foco contínuo em segurança, prontidão para a nuvem híbrida e suporte para cargas de trabalho de missão crítica.
O AIX continua representando as qualidades que as empresas modernas priorizam:
Explore como o AIX pode apoiar os objetivos de modernização e preparação para IA da sua organização.