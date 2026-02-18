Anunciando os 40 anos do AIX: a base autônoma para a era crítica da IA

Em setores como bancos, saúde, governo e transporte, o AIX tem entregue de forma consistente a estabilidade, a segurança e a continuidade operacional que as organizações esperam de seus ambientes de missão crítica.

Hoje, à medida que as empresas evoluem para operações empresariais cada vez mais baseadas em dados e IA, o AIX continua avançando como uma base inteligente e habilitada por automação, projetada para dar suporte a essas necessidades emergentes.