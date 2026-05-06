No Think 2026, a IBM anunciou a disponibilidade geral do IBM Sovereign Core, uma plataforma de software de soberania coesa e pronta para ser executada, que combina um painel de controle de IA, evidências de conformidade contínua e fluxos de trabalho agênticos governados, projetados para ajudar empresas, governos e provedores de serviços a implementar e operar ambientes soberanos preparados para IA com controle total do cliente sobre dados, operações e governança.

A AMD é parceira de lançamento do IBM Sovereign Core, trazendo computação confiável e de alto desempenho para implementações de IA soberana em todo o mundo. A IBM e a AMD estão colaborando para permitir implementações de IA soberana por meio do IBM Sovereign Core.

Com o IBM Sovereign Core, as organizações podem implementar controles de soberania contínuos em infraestrutura, dados, cargas de trabalho e operações, mantendo o desempenho exigido pela IA moderna. As CPUs e GPUs da AMD formam uma base crítica, permitindo que os clientes implementem ambientes de IA soberana sem sacrificar a densidade de computação, os recursos de aceleração ou a eficiência.

"O dia de hoje marca uma expansão de nossa parceria estratégica com a IBM, reunindo nossos recursos para ajudar os clientes corporativos a acelerar por meio da inovação", disse Philip Guido, Vice-presidente Executivo e Diretor Comercial da AMD. "Ao combinar o portfólio de computação de alto desempenho da AMD com a liderança em IA empresarial da IBM e a plataforma de nuvem híbrida aberta da Red Hat, estamos entregando soluções de IA de ponta a ponta que permitem que os clientes migrem mais rápido, escalem de forma mais inteligente e gerem resultados reais de negócios."