Em uma era definida pela IA híbrida, agêntica e soberana, a IBM e a AMD juntas estão definindo o blueprint para o que a computação empresarial deve se tornar.
À medida que as empresas impulsionam a IA para produção e governos e setores regulamentados dão maior ênfase à soberania digital, as decisões de tecnologia dependem cada vez mais de plataformas abertas e confiáveis, construídas para controle, transparência e desempenho. Esse impulso continua a acelerar à medida que a AMD e a IBM aprofundam sua colaboração, alinhando as CPUs e GPUs líderes da AMD com o IBM Software, IBM Infrastructure, IBM Cloud e as plataformas híbridas abertas da Red Hat para oferecer IA e HPC de nível empresarial em escala.
Essa colaboração reflete uma realidade clara de mercado: a IA e a HPC agora exigem mais do que desempenho bruto. Elas exigem plataformas integradas e prontas para soberania, projetadas para implementação híbrida, alinhamento regulatório e governança empresarial.
No Think 2026, a IBM anunciou a disponibilidade geral do IBM Sovereign Core, uma plataforma de software de soberania coesa e pronta para ser executada, que combina um painel de controle de IA, evidências de conformidade contínua e fluxos de trabalho agênticos governados, projetados para ajudar empresas, governos e provedores de serviços a implementar e operar ambientes soberanos preparados para IA com controle total do cliente sobre dados, operações e governança.
A AMD é parceira de lançamento do IBM Sovereign Core, trazendo computação confiável e de alto desempenho para implementações de IA soberana em todo o mundo. A IBM e a AMD estão colaborando para permitir implementações de IA soberana por meio do IBM Sovereign Core.
Com o IBM Sovereign Core, as organizações podem implementar controles de soberania contínuos em infraestrutura, dados, cargas de trabalho e operações, mantendo o desempenho exigido pela IA moderna. As CPUs e GPUs da AMD formam uma base crítica, permitindo que os clientes implementem ambientes de IA soberana sem sacrificar a densidade de computação, os recursos de aceleração ou a eficiência.
"O dia de hoje marca uma expansão de nossa parceria estratégica com a IBM, reunindo nossos recursos para ajudar os clientes corporativos a acelerar por meio da inovação", disse Philip Guido, Vice-presidente Executivo e Diretor Comercial da AMD. "Ao combinar o portfólio de computação de alto desempenho da AMD com a liderança em IA empresarial da IBM e a plataforma de nuvem híbrida aberta da Red Hat, estamos entregando soluções de IA de ponta a ponta que permitem que os clientes migrem mais rápido, escalem de forma mais inteligente e gerem resultados reais de negócios."
O IBM Sovereign Core nas plataformas da AMD ajuda as organizações a:
A AMD continua ditando o ritmo da computação empresarial com arquiteturas de CPUs e GPUs otimizadas para IA, cargas de trabalho de computação intensiva de dados e computação de alto desempenho. O que está mudando (e acelerando) é o quão profundamente a inovação da AMD está agora incorporada ao portfólio da IBM.
Desde o IBM Software e a Red Hat até o IBM Cloud e plataformas de infraestrutura, a liderança em silício da AMD está sendo transformada em resultados empresariais prontos para produção. Essa integração mais estreita permite que os clientes aproveitem as arquiteturas da AMD para implementar cargas de trabalho de forma consistente em data centers tradicionais, ambientes híbridos e plataformas soberanas.
O software da IBM desempenha um papel cada vez mais estratégico na ampliação do valor da AMD para as empresas. Em automação, modernização de aplicações, dados e IA, a IBM continua otimizando seu portfólio de software para ambientes baseados na AMD — ajudando os clientes a traduzir o desempenho da infraestrutura em impacto mensurável nos negócios.
Combinada com o Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift e Red Hat AI Enterprise, essa base de software permite que as organizações:
Essa abordagem flexível, aberta e nativa do Kubernetes garante a portabilidade e, ao mesmo tempo, oferece às organizações a confiança operacional necessária para casos de uso de IA regulamentados e de missão crítica.
O objetivo de longa data da IBM é transformar sistemas corporativos críticos em plataformas inteligentes e autônomas que ofereçam resultados de negócios mensuráveis. Em nenhum lugar essa estratégia é mais tangível do que na evolução do IBM Db2, à medida que as principais plataformas de dados mudam de sistemas passivos de registro para participantes ativos e governados em operações de IA orientadas por agentes.
Lançado no início deste ano, o IBM Db2 Genius Hub redefine o Db2 como um banco de dados autônomo para a era da IA agêntica, introduzindo operações orientadas por IA em manutenção, recuperação e resposta a incidentes, mudando o gerenciamento de banco de dados de resolução de problemas reativo para autonomia proativa e reduzindo substancialmente o esforço manual, o custo e o tempo de resolução.
A IBM validou o Db2 Genius Hub no AMD Instinct MI300X para atender aos requisitos do cliente piloto, com testes do MI355X em andamento — reforçando a computação acelerada da AMD como base para operações de dados autônomas governadas e escaláveis.
Empresas e organizações do setor público precisam de plataformas de IA confiáveis em escala. O IBM Cloud com CPUs AMD EPIC e GPUs Instinct fornece uma base sólida para treinar e inferir modelos de IA, ao mesmo tempo em que é compatível com modelos de implementação alinhados a requisitos regulatórios, de residência e de soberania de dados.
Combinados com o Red Hat AI Enterprise, os clientes podem criar soluções de IA abertas e portáteis que reduzem a dependência de stacks proprietárias, mantendo o alto desempenho e a governança.
Para cargas de trabalho sensíveis ao desempenho, como automação de projeto eletrônico (EDA), simulação avançada e computação científica, espera-se que os processadores AMD EPYC de 5a geração no IBM Cloud forneçam a densidade de núcleo, largura de banda de memória e eficiência necessárias para um desempenho sustentado de HPC.
A infraestrutura e os serviços da IBM ampliam os recursos das CPUs da AMD com agendamento empresarial, confiabilidade e gerenciamento do ciclo de vida, sendo compatível com cargas de trabalho de HPC de missão crítica em ambientes híbridos e regulamentados.
No Think, a IBM e a AMD destacaram como a era agêntica da IA está remodelando os requisitos de infraestrutura, à medida que agentes de IA, grandes modelos de linguagem e cargas de trabalho de HPC escalam em ambientes cada vez mais distribuídos. A sessão “Build a Compute-Anywhere AI Strategy with IBM Cloud and AMD” mostrou como a longa parceria IBM-AMD está entregando uma base de computação em qualquer lugar para a IA híbrida, combinando desempenho maciço com portabilidade sem dificuldades em ambientes de nuvem e locais.
A sessão demonstrou como as GPUs AMD Instinct, combinadas com a rede de IA Pollara 400G, permitem treinamento e inferência de IA de alto rendimento usando a capacidade e largura de banda HBM líderes do setor, enquanto os processadores AMD EPYC fornecem uma espinha dorsal eficiente e segura para cargas de trabalho híbridas de uso geral e HPC.
Com o IBM watsonx e o Red Hat OpenShift, as organizações podem orquestrar um único ciclo de vida de IA em nuvens públicas e privadas — simplificando as operações enquanto mantêm o desempenho, a abertura e o controle em escala.
Os ambientes de IA modernos exigem uma base de dados pronta para uso por design. O IBM Fusion oferece uma plataforma de dados de IA pré-integrada e definida por software que está pronta para produção e pronta para uso. Com configurações validadas, implementação automatizada e gerenciamento de ciclo de vida unificado, o IBM Fusion elimina o atrito de construir e operar ambientes de dados de IA, permitindo que as organizações implementem uma plataforma de dados completa de forma rápida e consistente, sem engenharia personalizada.
Uma vez implementados, o IBM Fusion e o IBM Storage Scale juntos fornecem uma plataforma de dados projetada para escalar o desempenho das cargas de trabalho de IA e HPC mais exigentes. Os serviços de dados de alto rendimento e baixa latência garantem que as CPUs e GPUs da AMD permaneçam totalmente utilizadas para treinamento, inferência e simulações de uso intensivo de computação. Para acelerar ainda mais a adoção, a IBM está desenvolvendo uma arquitetura de referência para clientes da AMD que combina o IBM Storage Scale com as GPUs AMD Instinct MI355X, fornecendo um caminho prescritivo e pronto para produção para escalar o desempenho da IA e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de implementação e o time to value.
Garantindo um fluxo contínuo de dados de alta qualidade para alimentar a IA e a análise de dados, o IBM Fusion fornece os serviços de dados corporativos necessários para executar a IA em escala em ambientes de produção. A plataforma inclui recursos integrados de proteção de dados, como backup e restauração, recuperação de desastres e resiliência orientada por políticas em implementações híbridas e soberanas. Os serviços de armazenamento baseados em conteúdo possibilitam o posicionamento eficiente dos dados, o gerenciamento do ciclo de vida e o controle de acesso, enquanto os serviços de dados prontos para vetores são compatíveis com fluxos de trabalho de IA emergentes que dependem de embeddings e pesquisa semântica, tornando o IBM Fusion uma plataforma de dados de IA pronta para uso, construída não apenas para escala, mas também para operação empresarial a longo prazo.
Estendendo sua colaboração, a IBM e a AMD anunciaram em meados de 2025 planos para desenvolver arquiteturas de computação de última geração baseadas na visão da IBM de integrar os pontos fortes dos computadores quânticos e da computação de alto desempenho, conhecida como supercomputação quântica.
A colaboração entre a IBM e a AMD reúne a liderança da IBM em computação quântica com os pontos fortes da AMD em CPUs, GPUs, aceleradores e arquiteturas de HPC para lidar com problemas que estão além do alcance de qualquer paradigma de computação trabalhando sozinho.
Em vez de tratar os sistemas quânticos como plataformas autônomas, a IBM e a AMD estão concentradas em fluxos de trabalho híbridos quânticos-clássicos, em que diferentes partes de um problema são executadas no paradigma de computação mais adequado para resolvê-los. Nesse modelo, os computadores quânticos podem lidar com problemas inerentemente quânticos, como simulação ou otimização molecular, enquanto os sistemas clássicos impulsionados pela AMD lidam com processamento de dados em grande escala, IA e computação numérica, permitindo resultados drasticamente mais rápidos e precisos.
A colaboração expandida entre a AMD, a Red Hat e a IBM (em silício, software, infraestrutura, nuvem e, agora, o IBM Sovereign Core) oferece uma plataforma avançada para a IA empresarial e soberana.
Juntas, elas permitem que as organizações:
Isso marca a próxima fase do impulso: a inovação impulsionada pela AMD, entregue por meio da IBM como plataformas abertas, confiáveis e prontas para empresas, projetadas para IA híbrida e soberana em escala.
Leia o comunicado de imprensa do Sovereign Core da IBM no Think
IBM, “Introducing IBM Sovereign Core: A new software foundation for sovereignty,” 15 de janeiro de 2026.
Techaisle, “The unseen engine: IBM’s three‑way partnership strategy is its secret weapon in the enterprise AI race.”
IBM, “IBM and AMD Collaborate with Zyphra on Next‑Generation AI Infrastructure,” 1.º de outubro de 2025.
AMD, “IBM and AMD Join Forces to Build the Future of Computing,” 26 de agosto de 2025.
Red Hat, “Red Hat and AMD Strengthen Strategic Collaboration, Expand Customer Choice for AI and Virtualization Across the Hybrid Cloud”, 20 de maio de 2025.