Netezza Database Assistant impulsionado por IA

Nuvem Cálculo e servidores Automação de TI

24 de junho de 2025

Autores

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

A IBM lançou o Netezza Database Assistant, impulsionado pelo IBM watsonx, para reduzir as complexidades do mundo da administração de banco de dados. Essa solução inovadora foi projetada para transformar a maneira como os administradores de banco de dados (DBAs) da Netezza gerenciam seus sistemas.

O Netezza Database Assistant é um chatbot orientado por IA que simplifica o gerenciamento de bancos de dados por meio de consultas conversacionais, tornando mais fácil do que nunca lidar com tarefas, monitorar o status do sistema e obter insights praticáveis.

Essa solução é transformacional para DBAs, oferecendo uma interface fácil de usar que permite que interajam com suas instâncias da Netezza usando linguagem natural. Essa abordagem elimina a necessidade de SQL Queries complexas ou pesquisas extensas em documentação, permitindo que os DBAs se concentrem em iniciativas estratégicas em vez de tarefas rotineiras, trazendo, assim, eficiência.

Características e recursos principais

O Netezza Database Assistant oferece múltiplas funcionalidades para ajudar os DBAs a simplificar o processo de gerenciamento de dados, tornando-os mais produtivos. Alguns dos benefícios incluem:

  • Consulta conversacional fácil: os DBAs agora podem fazer perguntas e solicitar ações em inglês simples. Por exemplo, eles podem fazer perguntas sobre o Netezza, sua versão, conexões ativas, atividade de SQL, uso de recursos, esquemas, bancos de dados, tabelas, usuários, backups, escala de computação e escala de armazenamento. O assistente, treinado com a documentação oficial do IBM Netezza, apresenta respostas precisas e relevantes, tornando o processo de consulta muito mais fácil e rápido.
  • Monitoramento em tempo real: o assistente oferece dados de desempenho em tempo real, como uso da CPU, uso da memória e utilização de E/S (entrada/saída). Os DBAs podem recuperar essas informações instantaneamente fazendo consultas de linguagem natural, facilitando o gerenciamento proativo e a resolução de problemas em tempo real.
  • Solução de problemas mais rápida: quando encontrarem erros ou problemas de desempenho, os DBAs podem descrever o problema ou inserir um código de erro. O assistente de banco de dados entrega prontamente soluções praticáveis, reduzindo o downtime e acelerando a recuperação.
  • Integração simplificada para novos DBAs: o Netezza Database Assistant serve como um recurso valioso para novos DBAs, fornecendo orientação e suporte instantâneos. Ele ajuda os novos membros da equipe a se familiarizar mais rapidamente, respondendo a perguntas técnicas e orientando-os em tarefas complexas.
  • Privacidade de dados:  ao interagir com o assistente, todas as comunicações entre o IBM watsonx Orchestrate e a instância do Netezza são criptografadas, garantindo a privacidade de dados.

Como tornar o gerenciamento de banco de dados mais eficiente

O Netezza Database Assistant representa a visão da IBM para o gerenciamento de bancos de dados inteligente, eficiente e acessível. Atualizações futuras introduzirão funcionalidades como uma bancada de trabalho SQL inteligente e um hub de monitoramento abrangente baseado em IA, aprimorando ainda mais os recursos do assistente.

O Netezza Database Assistant, impulsionado pelo IBM watsonx, é uma solução transformadora para DBAs da Netezza. Ao simplificar o gerenciamento de bancos de dados por meio de consultas conversacionais, monitoramento em tempo real e resolução de problemas orientada por IA, ele capacita os DBAs a trabalhar de forma mais inteligente e eficiente. Essa solução inovadora não só lida com os desafios atuais, mas também abre caminho para um futuro mais inteligente e acessível no gerenciamento de bancos de dados.

Fale conosco  

Saiba mais

Saiba mais Explore o IBM Netezza Veja como usar o IBM Netezza Database Assistant