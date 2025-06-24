Netezza Database Assistant impulsionado por IA

A IBM lançou o Netezza Database Assistant, impulsionado pelo IBM watsonx, para reduzir as complexidades do mundo da administração de banco de dados. Essa solução inovadora foi projetada para transformar a maneira como os administradores de banco de dados (DBAs) da Netezza gerenciam seus sistemas.

O Netezza Database Assistant é um chatbot orientado por IA que simplifica o gerenciamento de bancos de dados por meio de consultas conversacionais, tornando mais fácil do que nunca lidar com tarefas, monitorar o status do sistema e obter insights praticáveis.

Essa solução é transformacional para DBAs, oferecendo uma interface fácil de usar que permite que interajam com suas instâncias da Netezza usando linguagem natural. Essa abordagem elimina a necessidade de SQL Queries complexas ou pesquisas extensas em documentação, permitindo que os DBAs se concentrem em iniciativas estratégicas em vez de tarefas rotineiras, trazendo, assim, eficiência.