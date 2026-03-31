IA no IBM Z: liderando o futuro da inovação empresarial

Nos últimos anos, a IA evoluiu rapidamente — e o IBM Z evoluiu com ela. A plataforma está pronta para a IA agêntica, desde orquestração segura até aceleradores desenvolvidos na plataforma, bem como uma experiência de desenvolvedor assistida por IA.

Essa é uma inovação que pode agregar valor hoje para aumentar a produtividade, ganhar eficiência e reduzir riscos. Os clientes aceleraram a transformação digital, melhoraram as previsões de seguros, capturaram mais fraudes em tempo real, aprimoraram as habilidades de TI e muito mais.

No futuro, estamos transformando o full stack para oferecer uma experiência mais simplificada e orientada para a IA, e estamos expandindo nossas opções de IA para liberar mais valor para suas aplicações e dados.