Um design de microchip futurista exibindo componentes em camadas em um arranjo flutuante em um fundo escuro
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IA no IBM Z: liderando o futuro da inovação empresarial

Hoje estamos compartilhando um vislumbre do futuro com uma nova perspectiva de IA para o IBM Z. O roteiro abaixo oferece uma visão "full stack" do valor que viabilizamos desde a infraestrutura, passando pelo nível operacional, até as aplicações e os dados.

Publicado 31/03/2026

Nos últimos anos, a IA evoluiu rapidamente — e o IBM Z evoluiu com ela. A plataforma está pronta para a IA agêntica, desde orquestração segura até aceleradores desenvolvidos na plataforma, bem como uma experiência de desenvolvedor assistida por IA. 

Essa é uma inovação que pode agregar valor hoje para aumentar a produtividade, ganhar eficiência e reduzir riscos. Os clientes aceleraram a transformação digital, melhoraram as previsões de seguros, capturaram mais fraudes em tempo real, aprimoraram as habilidades de TI e muito mais. 

No futuro, estamos transformando o full stack para oferecer uma experiência mais simplificada e orientada para a IA, e estamos expandindo nossas opções de IA para liberar mais valor para suas aplicações e dados.

Evolução da IA no IBM Z

O IBM Z entrega a infraestrutura de alto rendimento e baixa latência essencial para cargas de trabalho de missão crítica. Com a evolução da IA para os requisitos modernos, o IBM Z está posicionado de forma única para ser compatível com esses pipelines de dados e cargas de trabalho, graças a uma abordagem totalmente integrada que inclui hardware, integração operacional e software, que capacita os usuários a aproveitar ao máximo seus dados.

O IBM Z apresenta design e funcionalidades avançadas de hardware, especialmente os processadores Telum e Telum II com aceleradores de IA integrados. Mais recentemente, o IBM Spyre Accelerator foi lançado para aumentar e oferecer escalabilidade adicional para opcionalidade multimodelos e de IA. Esses recursos permitem a inferência em tempo real e a execução de modelos diretamente na plataforma, combinando o ambiente de dados seguro e de alta integridade com a escalabilidade e o desempenho de que os clientes precisam.

  • O IBM Z foi desenvolvido para operação contínua, com tempo de atividade e tolerância a falhas líderes do setor, tornando-o uma excelente opção para aplicações de IA incorporadas em sistemas transacionais em tempo real, como detecção de fraudes ou automação de atendimento ao cliente.
  • Com criptografia de ponta a ponta, inicialização segura, controles de acesso avançados e ferramentas de criptografia seguras contra ataques quânticos, o Z oferece um ambiente de dados seguro e em conformidade para dados de clientes e modelos de IA que dependem de dados confidenciais ou regulamentados.
  • O IBM Z é compatível com frameworks populares de IA e aprendizado de máquina, como TensorFlow, PyTorch e ONNX, que permitem que os cientistas de dados usem ferramentas familiares e, ao mesmo tempo, façam uso dos recursos exclusivos da plataforma.

Embora o IBM Z seja mais conhecido pelo processamento de transações em velocidade e escala, a IA está possibilitando que novos recursos interajam com essas mesmas transações em tempo real, como a detecção avançada de fraudes e o gerenciamento de sinistros de seguros com a IA generativa. O IBM Z agora aproveita soluções de IA generativa para simplificar e otimizar a forma como desenvolvedores, operadores e programadores interagem e gerenciam a plataforma.

  • A IA agêntica gera maior produtividade e eficiência operacional, fornecendo automação inteligente baseada em dados que pode entender o contexto e navegar por interações multietapas complexas. As opções incluem agentes criados previamente que ajudam as equipes a obter ganhos de produtividade imediatos e interfaces no-code para permitir que as equipes desenvolvam seus próprios agentes personalizados.
  • A identificação e as conexões de dados simplificadas dentro dos próprios sistemas seguros do cliente ajudam a descobrir padrões ocultos em dados de missão crítica diretamente na plataforma. As equipes podem usar ferramentas que já conhecem com recursos de IA em dados estruturados e não estruturados e entregar valor mais rápido.

As oportunidades para os clientes desenvolverem programas integrados com IA estão disponíveis hoje, apoiando iniciativas estratégicas, não apenas PoCs ou projetos.

Por que isso importa agora?

Desde o lançamento do processador Telum em 2022 (e dos recursos de aprendizado de máquina disponíveis mesmo antes disso), a IBM tem estado na vanguarda da viabilização do valor da IA empresarial em escala.  

A adoção da IA está crescendo, e o volume de dados está aumentando em um ritmo acelerado, mas o valor diferenciador real ainda está por vir. As empresas precisam transformar seus processos e modelos operacionais para maximizar o valor e o ROI. A transformação empresarial não acontece da noite para o dia — requer uma visão, um plano e uma abordagem iterativa e, claro, a plataforma certa.  

Compreender o futuro de sua infraestrutura, software e ferramentas será crítico para o sucesso.

Maximize seu investimento em IA

Os programas empresariais integrados com IA são iniciativas verdadeiramente estratégicas dentro de uma organização, que integram inteligência artificial em todas as funções, processos e sistemas de negócios para gerar decisões mais inteligentes, automação e inovação. Em vez de tratar a IA como uma ferramenta, um programa integrado com IA incorpora os recursos da IA no núcleo das operações empresariais.  

Há uma grande variedade de casos de uso da IA no IBM Z atualmente, cada um projetado para aproveitar ao máximo a força única de levar a IA para os dados na plataforma. Ao optar por inovar com o IBM Z, você pode maximizar o valor e os investimentos em IA hoje e nos próximos anos.  

Continuaremos divulgando atualizações à medida que progredimos nesse roteiro. Por enquanto, explore o que há de novo no AI for Z.

Saiba mais sobre como o mainframe modernizado está preparado para IA.

Tina Tarquinio

Chief Product Officer, IBM Z and LinuxONE | MHV Senior Location Executive

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