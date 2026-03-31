IA no IBM Z: liderando o futuro da inovação empresarial

Hoje estamos compartilhando um vislumbre do futuro com uma nova perspectiva de IA para o IBM Z. O roteiro abaixo oferece uma visão "full stack" do valor que viabilizamos desde a infraestrutura, passando pelo nível operacional, até as aplicações e os dados.
Nos últimos anos, a IA evoluiu rapidamente — e o IBM Z evoluiu com ela. A plataforma está pronta para a IA agêntica, desde orquestração segura até aceleradores desenvolvidos na plataforma, bem como uma experiência de desenvolvedor assistida por IA.
Essa é uma inovação que pode agregar valor hoje para aumentar a produtividade, ganhar eficiência e reduzir riscos. Os clientes aceleraram a transformação digital, melhoraram as previsões de seguros, capturaram mais fraudes em tempo real, aprimoraram as habilidades de TI e muito mais.
No futuro, estamos transformando o full stack para oferecer uma experiência mais simplificada e orientada para a IA, e estamos expandindo nossas opções de IA para liberar mais valor para suas aplicações e dados.
O IBM Z entrega a infraestrutura de alto rendimento e baixa latência essencial para cargas de trabalho de missão crítica. Com a evolução da IA para os requisitos modernos, o IBM Z está posicionado de forma única para ser compatível com esses pipelines de dados e cargas de trabalho, graças a uma abordagem totalmente integrada que inclui hardware, integração operacional e software, que capacita os usuários a aproveitar ao máximo seus dados.
O IBM Z apresenta design e funcionalidades avançadas de hardware, especialmente os processadores Telum e Telum II com aceleradores de IA integrados. Mais recentemente, o IBM Spyre Accelerator foi lançado para aumentar e oferecer escalabilidade adicional para opcionalidade multimodelos e de IA. Esses recursos permitem a inferência em tempo real e a execução de modelos diretamente na plataforma, combinando o ambiente de dados seguro e de alta integridade com a escalabilidade e o desempenho de que os clientes precisam.
Embora o IBM Z seja mais conhecido pelo processamento de transações em velocidade e escala, a IA está possibilitando que novos recursos interajam com essas mesmas transações em tempo real, como a detecção avançada de fraudes e o gerenciamento de sinistros de seguros com a IA generativa. O IBM Z agora aproveita soluções de IA generativa para simplificar e otimizar a forma como desenvolvedores, operadores e programadores interagem e gerenciam a plataforma.
As oportunidades para os clientes desenvolverem programas integrados com IA estão disponíveis hoje, apoiando iniciativas estratégicas, não apenas PoCs ou projetos.
Desde o lançamento do processador Telum em 2022 (e dos recursos de aprendizado de máquina disponíveis mesmo antes disso), a IBM tem estado na vanguarda da viabilização do valor da IA empresarial em escala.
A adoção da IA está crescendo, e o volume de dados está aumentando em um ritmo acelerado, mas o valor diferenciador real ainda está por vir. As empresas precisam transformar seus processos e modelos operacionais para maximizar o valor e o ROI. A transformação empresarial não acontece da noite para o dia — requer uma visão, um plano e uma abordagem iterativa e, claro, a plataforma certa.
Compreender o futuro de sua infraestrutura, software e ferramentas será crítico para o sucesso.
Os programas empresariais integrados com IA são iniciativas verdadeiramente estratégicas dentro de uma organização, que integram inteligência artificial em todas as funções, processos e sistemas de negócios para gerar decisões mais inteligentes, automação e inovação. Em vez de tratar a IA como uma ferramenta, um programa integrado com IA incorpora os recursos da IA no núcleo das operações empresariais.
Há uma grande variedade de casos de uso da IA no IBM Z atualmente, cada um projetado para aproveitar ao máximo a força única de levar a IA para os dados na plataforma. Ao optar por inovar com o IBM Z, você pode maximizar o valor e os investimentos em IA hoje e nos próximos anos.
Continuaremos divulgando atualizações à medida que progredimos nesse roteiro. Por enquanto, explore o que há de novo no AI for Z.
Saiba mais sobre como o mainframe modernizado está preparado para IA.