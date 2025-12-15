Inteligência de dados nativa da IA: como o Data Intelligence Agent torna os dados confiáveis acessíveis a todos

O futuro do gerenciamento de dados está mudando de fluxos de trabalho orientados por ferramentas para automação inteligente. Embora as plataformas de dados modernas sejam poderosas, a maioria dos funcionários (analistas de negócios, equipes de produtos e tomadores de decisão da linha de frente) não tem tempo ou experiência para navegar por elas. Em vez disso, eles recorrem a especialistas em dados que localizam ativos manualmente, validam o contexto e interpretam a linhagem.

No entanto, esse modelo não se expande e está atrasando as organizações. De acordo com descobertas recentes, 57% dos líderes nos EUA e no Reino Unido acreditam que a lacuna de alfabetização de dados de sua organização impede diretamente a tomada de decisões. Quando os funcionários lutam para encontrar e confiar em dados, as iniciativas de IA param, a governança torna-se reativa e a produtividade é interrompida.

Para migrar, as empresas precisam de uma nova abordagem que leve a inteligência diretamente aos usuários, em vez de pedir que eles dominem outra ferramenta complexa.