Inteligência de dados nativa da IA: como o Data Intelligence Agent torna os dados confiáveis acessíveis a todos

O Data Intelligence Agent faz parte do portfólio de gerenciamento de dados da IBM, que unifica, governa, enriquece e otimiza dados corporativos em nuvens. Ele operacionaliza a crença da IBM de que dados confiáveis e prontos para IA são o pré-requisito para uma IA confiável e explicável.
Esse companheiro de IA é incorporado de forma nativa à inteligência do watsonx.data, simplificando como as pessoas descobrem, entendem e controlam os dados. Em vez de navegar por várias ferramentas ou correr atrás dos administradores de dados, os usuários simplesmente fazem perguntas em linguagem natural. O Agente interpreta a intenção, recupera ativos relevantes e fornece contexto crítico (definições, linhagem, qualidade e governança) para que cada usuário possa tomar decisões com confiança.
Para os consumidores de dados, isso significa acesso por autoatendimento sem comprometer a confiança. Para as equipes de governança e engenharia, isso significa menos consultas repetitivas e mais foco em trabalhos de maior valor. E para os administradores, oferece controle completo, permitindo que as organizações escolham o LLM subjacente, garantindo que a IA seja configurada e governada de acordo com seus termos.