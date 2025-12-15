Inteligência artificial Automação de TI

Inteligência de dados nativa da IA: como o Data Intelligence Agent torna os dados confiáveis acessíveis a todos

Publicado 15/12/2025
By Ray Beharry

O software IBM foi desenvolvido para conectar aplicações, agentes e dados em qualquer nuvem. Nosso portfólio unifica 5 domínios essenciais: gerenciamento de dados, Produtividade com IA, segurança e governança, integração e resiliência, e gerenciamento de infraestrutura híbrida.

Essa base é importante porque a automação só funciona quando os dados, os metadados e a governança estão conectados em todo o ambiente. O software IBM foi desenvolvido para fazer com que seus sistemas trabalhem juntos, não apenas lado a lado.

O futuro do gerenciamento de dados

O futuro do gerenciamento de dados está mudando de fluxos de trabalho orientados por ferramentas para automação inteligente. Embora as plataformas de dados modernas sejam poderosas, a maioria dos funcionários (analistas de negócios, equipes de produtos e tomadores de decisão da linha de frente) não tem tempo ou experiência para navegar por elas. Em vez disso, eles recorrem a especialistas em dados que localizam ativos manualmente, validam o contexto e interpretam a linhagem.

No entanto, esse modelo não se expande e está atrasando as organizações. De acordo com descobertas recentes, 57% dos líderes nos EUA e no Reino Unido acreditam que a lacuna de alfabetização de dados de sua organização impede diretamente a tomada de decisões. Quando os funcionários lutam para encontrar e confiar em dados, as iniciativas de IA param, a governança torna-se reativa e a produtividade é interrompida.

Para migrar, as empresas precisam de uma nova abordagem que leve a inteligência diretamente aos usuários, em vez de pedir que eles dominem outra ferramenta complexa.

Do gerenciamento de dados à inteligência de dados

O Data Intelligence Agent faz parte do portfólio de gerenciamento de dados da IBM, que unifica, governa, enriquece e otimiza dados corporativos em nuvens. Ele operacionaliza a crença da IBM de que dados confiáveis e prontos para IA são o pré-requisito para uma IA confiável e explicável.

Esse companheiro de IA é incorporado de forma nativa à inteligência do watsonx.data, simplificando como as pessoas descobrem, entendem e controlam os dados. Em vez de navegar por várias ferramentas ou correr atrás dos administradores de dados, os usuários simplesmente fazem perguntas em linguagem natural. O Agente interpreta a intenção, recupera ativos relevantes e fornece contexto crítico (definições, linhagem, qualidade e governança) para que cada usuário possa tomar decisões com confiança.

Para os consumidores de dados, isso significa acesso por autoatendimento sem comprometer a confiança. Para as equipes de governança e engenharia, isso significa menos consultas repetitivas e mais foco em trabalhos de maior valor. E para os administradores, oferece controle completo, permitindo que as organizações escolham o LLM subjacente, garantindo que a IA seja configurada e governada de acordo com seus termos.

Desenvolvido para empresas híbridas, abertas e responsáveis

Diferentemente das soluções vinculadas a um único provedor de nuvem ou modelo, o Data Intelligence Agent é desenvolvido com base na arquitetura híbrida, aberta e responsável do IBM Software. Ele funciona em seu ambiente multinuvem, integra-se às ferramentas existentes e aplica a governança automaticamente. Assim, cada insight fornecido é confiável, explicável e está alinhado aos controles corporativos.

  • Híbrido: funciona em qualquer nuvem ou ambiente, encontrando os dados onde eles estiverem.
  • Aberto: integra-se a qualquer fonte de dados, modelo ou aplicação; sem dependência.
  • Responsável: a governança, a linhagem e o cumprimento das políticas estão integrados, não são uma adição posterior.

Essa abordagem garante que a automação da IBM fortaleça a conformidade e a confiança em vez de ignorá-las, tornando a IBM exclusivamente pronta para empresas em comparação com alternativas de hiperescala ou de solução pontual.

Reduzindo o atrito, aumentando o contexto

O cenário de dados atual está fragmentado. Mesmo em arquiteturas bem projetadas, os funcionários alternam entre catálogos, dashboards e fluxo de trabalho. Cada salto adiciona atrito e risco. O Data Intelligence Agent remove essa fragmentação.

Por meio de uma interface conversacional, os usuários podem:

  • Procurar ativos de dados e produtos usando linguagem natural
  • Explorar os termos do glossário e as definições de negócios
  • Entender a linhagem instantaneamente
  • Recuperar relatórios de governança
  • Gerar insights de qualidade
  • Fazer perguntas sobre documentação sem sair do fluxo de trabalho
  • Acionar ou automatizar as principais tarefas de governança, como a criação de regras ou relatórios de uso

Isso não é apenas conveniência, é transformação. Ao tornar os dados confiáveis instantaneamente acessíveis, as empresas podem aumentar a utilização, reduzir os riscos e acelerar os insights.

Mapeamento da automação para os resultados empresariais

O impacto do agente se alinha aos quatro resultados que o software IBM oferece em sua plataforma:

  • Inovação: insights mais rápidos e prontos para IA por meio de dados unificados e confiáveis
  • Resiliência: governança mais forte e risco de conformidade reduzido
  • Eficiência de custos: menos ferramentas, redundância reduzida e operações simplificadas
  • Escalabilidade: adoção Enterprise-wide com controle e confiança

Ao reduzir o esforço manual e unir o contexto de dados em todos os ambientes, o agente gera tanto a produtividade quanto a vantagem estratégica.

A camada de inteligência para a empresa

À medida que a IA for incorporada às operações diárias, os agentes se tornarão a camada de inteligência que conecta pessoas, dados e decisões. O Data Intelligence Agent fica sobre a plataforma de inteligência híbrida da IBM, vinculando metadados, governança e automação em todas as nuvens. Ele se torna a porta de entrada universal para os dados corporativos, não importa onde esses dados estejam.

A cada interação, ela aprende, refina e fortalece a confiança, de modo que os consumidores de dados passem menos tempo pesquisando e mais tempo criando valor.

O caminho a seguir

A IA será tão eficaz quanto a base de dados que ela possui. O Data Intelligence Agent reflete o compromisso da IBM com a criação de uma IA confiável, transparente e explicável desde o início.

Explore como a watsonx.data intelligence e o Data Intelligence Agent podem ajudar a organização a conectar pessoas, dados e governança para acelerar a adoção da IA responsável.

Experimente o Data Intelligence Agent hoje mesmo em uma avaliação sem custo do watsonx.data intelligence

